Crítica: 'La Serpiente de Essex', Claire Danes y Tom Hiddleston en un misterio gótico sobre fe y razón

Después de Severance y Pachinko, Apple TV+ continúa estrenando apuestas sólidas para los Emmy de este año. La última es La Serpiente de Essex, una miniserie victoriana protagonizada por Claire Danes y Tom Hiddleston, que explora el conflicto entre fe y razón cuando los rumores sobre una criatura mitológica alteran las vidas de un pequeño pueblo de la Inglaterra del siglo XIX.

Basada en la novela homónima de Sarah Perry -éxito de ventas en el Reino Unido y ganadora del British Book Awards en 2016-, esta historia victoriana sigue a Cora (Danes), una viuda que decide disfrutar de su libertad después de vivir desde los 16 años en un matrimonio abusivo. Siguiendo su pasión por la paleontología, abandona el encorsetamiento social de Londres y se traslada a Essex, donde se habla del avistamiento de una mítica serpiente marina.

Allí establece un complicado vínculo con Will (Hiddleston), el vicario de la aldea, con quien comparte debates científicos, teológicos e ideológicos tan apasionados como la inevitable química que surge entre ellos. Mientras intenta probar sus teorías, los temores irracionales se propagan de forma contagiosa entre los habitantes de la comunidad.

'La serpiente de Essex' | Tráiler | Apple TV+

El entorno en el que se desarrolla esta historia funciona como una extensión de las contradictorias vidas internas de sus protagonistas. Una atmósfera que es al mismo tiempo salvaje, libre y exuberante, opresiva y anubarrada. Un terreno fértil para que del miedo a lo desconocido germinen ideas como el castigo, el pecado o la maldición para explicar aquello que no se puede comprender.

Y en ese esfuerzo por explicar lo inexplicable se encuentran Cora y Will en un debate que va más allá del clásico enfrentamiento ciencia vs. religión. "La ciencia requiere soñar, como tu teología", le dice ella, a lo que él responde "requiere fe". Cora necesita creer en la ciencia para justificar la presencia de la serpiente de Essex, mientras Will simplemente niega su existencia. Cora tiene fe y Will, el pastor de la ley de Dios, defiende la razón.

Real o no, la amenaza de esta criatura obliga a los protagonistas a enfrentarse a la naturaleza de sus instintos y miedos, mientras intentan discernir si es una fábula inventada para asustar a los niños, un cuento para atraer turistas o la manifestación de una culpa colectiva. La Serpiente de Essex es una apasionante serie de época con exquisitos niveles de producción e interpretaciones memorables, una estimulante mezcla de misterio gótico con romance histórico que explora la amistad y el deseo en épocas de cambio.

'La Serpiente de Essex' se estrena el 13 de mayo en Apple TV+.

