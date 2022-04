Samuel L. Jackson: "Siempre hay un pedazo de mí en todos los personajes que interpreto"

Apple TV+ emite hoy el último episodio de Los últimos días de Ptolemy Grey, una miniserie protagonizada por Samuel L. Jackson y Dominique Fishback, que se basa en la novela de título homónimo escrita por Walter Mosley en 2010. Doce años después del lanzamiento del libro, la historia ha aterrizado en la pequeña pantalla a través del catálogo de la plataforma de streaming.

En ella se cuenta la historia de Ptolemy, un nonagenario que sufre demencia y que vive encerrado en su casa y en los pocos recuerdos que todavía conserva. Con la ayuda de Robyn, decide someterse a un tratamiento milagroso para recuperar sus recuerdos y para recordar quién es en realidad.

Con motivo del final de la serie, SERIES & MÁS pudo hablar con el actor protagonista Samuel L. Jackson, que nos contó cómo ha sido la experiencia de llevar a cabo una adaptación televisiva como esta.

Esperando el momento idóneo para contar esta historia

Estrenada el pasado 11 de marzo, la historia de Los últimos días de Ptolemy Grey se centra en el personaje de Ptolemy (Samuel L. Jackson), un hombre de 91 años enfermo que ha sido olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. Cuando repentinamente se queda sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún más en la demencia y en la soledad, Ptolemy es puesto al cuidado de la adolescente huérfana Robyn (Dominique Fishback). Un día, descubren la existencia de un tratamiento que puede restaurar los recuerdos de Ptolemy, y ambos se embarcan un viaje hacia la verdad sobre su pasado, presente y futuro.

Este gran relato se basa en la novela homónima de Walter Mosley, cuyas páginas llegaron a manos de Samuel L. Jackson hace diez años. El actor reconoció la gran paciencia que llegó a aunar al tener que esperar tanto tiempo hasta que llegó el momento de adaptar el libro, y recordó haber hablado con todo el mundo sobre "cómo sería si llegara a hacerse realidad", incluyendo conversaciones con otros miembros del equipo técnico de otros rodajes. Cuando por fin llegó la hora de ponerse en marcha, Samuel reconoció estar preparado para hacerlo, teniendo claro desde el principio que quería "rechazar el formato de una hora y media o dos horas", porque para él, "no sería suficiente para hacer justicia a la historia".

Las experiencias personales influyen en la interpretación

A la hora de zambullirse en la historia de Ptolemy, Samuel L. Jackson explicó haber tenido en cuenta su experiencia personal con una enfermedad tan compleja como el Alzheimer. El actor reconoció no ser un actor de método y "llevar una parte de esa historia en todo lo que hace", recordando "conversaciones concretas que tuvo con sus familiares y cómo estas son similares a las que Robyn o Reggie tienen con Ptolemy", porque para él, "algunos de esos recuerdos están presentes en la historia y pudo encontrar maneras de introducirlos en pantalla". Un ejemplo de ello fue durante las conversaciones que tiene Ptolemy con Reggie, donde vio que "él se sentaba y se perdía en un recuerdo, tal y como ocurría con su madre".

Jackson también contó cómo se implica con sus diferentes interpretaciones, declarando que "siempre hay una parte de él en la mayoría de los personajes que hace" y que "trató de darle a Ptolemy cualidades específicas que nadie entendería, porque se parece mucho a los hermanos de su abuelo". Además, se considera alguien dispuesto a arriesgarse, y no dudó en confesar que él también estaría dispuesto a comenzar el tratamiento del protagonista.

Contando historias en cualquier medio

Tal y como ocurre con Ptolemy a lo largo de la serie, Samuel L. Jackson también se animó a recordar su infancia, una época clave para él, porque fue cuando descubrió el poder que pueden tener las historias. "Cuando era niño, no tuvimos televisor durante un tiempo, y escuchaba muchas radionovelas con mi abuelo en el porche de casa por la noche. Allí me llamaron la atención historias de todo tipo, donde solo había voces que matizaban la narración a través de la forma, subiendo o bajando el volumen o modificando la velocidad del discurso". El actor explicó que fue en esos años cuando "su abuelo le animó a inventar historias para contárselas y que junto con su interés por el teatro, poco a poco se fue convirtiendo en el hombre que es ahora y también en un narrador".

Jackson se detuvo a pensar por qué razón no había trabajado en televisión hasta ahora, ya que "siempre ha pensado que, como actor, debería ser capaz de trabajar en cualquier medio". Aludió al comienzo del streaming, mencionando Los Soprano, The Wire y The Shield y razonando que, en realidad, son historias largas que podrían haber sido buenas películas. En ese momento, confesó que "siempre ha querido formar parte de esas historias, contando una historia que profundice más", pero que "sus agentes y managers siempre le mantuvieron en el mundo de las películas" y "nunca tuvo tiempo de hacer algo así".

Los años pasan igual, pero hacerse mayor no se percibe de la misma manera

Además de tratar el tema de la compasión, otro de los grandes temas que se abordan en la serie es el paso del tiempo y el envejecimiento, y cómo estos afectan a la percepción de la sociedad hacia la gente mayor. Samuel L. Jackson también trató este tema con soltura, explicando que "hoy en día la sociedad es muy diferente a la de antes", y reflexionando sobre la manera en la que se trata a las personas mayores, poniendo el ejemplo de "muchas sociedades africanas, donde los ancianos son muy respetados y la gente los cuida" y pensando en cómo en la antigüedad "tener hijos también era bueno porque ellos eran los que se encargarían de los mayores llegado el momento".

Jackson también recordó que "solía sentarse mucho con su abuelo y disfrutar de sus conversaciones con él y de su perspectiva desde muy pequeño" y supone que "al criarse con gente mayor (ya que vivió con sus abuelos desde niño), siempre tuvo una perspectiva diferente sobre ellos". A él, "le enseñaron a tratar a los ancianos de una manera concreta y todos fueron parte de su educación de alguna forma, así que su idea de quiénes eran y cómo encajaban en su vida es muy diferente a la de ahora". Además, el actor piensa que "los barrios no funcionan de la misma manera" y que "la gente no sabe quién vive encima o debajo de ellos", aunque él sí lo hiciera. Sin embargo, también recalcó que el papel de las personas mayores depende de cada uno y de que "encontremos una razón para que sean una parte importante de lo que sucede en nuestra vida".

'Los últimos días de Ptolemy Grey' está disponible en Apple TV+.

