Crítica: 'WeCrashed', Jared Leto y Anne Hathaway son la mejor razón para ver la nueva serie de Apple TV+

Hace unas semanas se estrenó Super Pumped: La batalla por Uber y el próximo mes llega The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes, dos series que narran las historias reales de éxito y fracaso de los fundadores de tecnológicas multimillonarias. El trío temático lo completa WeCrashed, la serie sobre WeWork, que llega hoy a Apple TV+ con Jared Leto y Anne Hathaway, sus dos protagonistas, como gran reclamo.

Leto interpreta en la serie a Adam Neumann, un emprendedor que intentó sin éxito comercializar inventos varios, entre los que se encontraban unos pijamas para bebés con rodilleras, para cuando empezaran a gatear; y unos zapatos para mujer con tacones plegables, para adaptarse a su estilo de vida. La idea con la que conquistó finalmente al mundo, empezando por inversores que le confiaron millones de dólares para su aventura, fue un espacio de coworking llamado WeWork. Una idea que no era en absoluto novedosa, pero que supo vender bien, y caló en plena crisis inmobiliaria.

WeWork atrajo a jóvenes profesionales que no podían pagar altos alquileres de forma independiente, porque les permitía tener sus despachos en la mejor zona de Nueva York. Con bar, zona de juegos, un ambiente pensado para promoverse naturalmente en las redes sociales y una filosofía new age que apostaba por el We (nosotros) en lugar del individualismo. Pronombre que posteriormente registró como marca por varios millones de dólares y que "alquiló" a su propia empresa para que pudiera seguir usándolo. Paradojas de la vida y el capitalismo.

El primer día de WeWork.

Neumann, Travis Kalanick (Uber) y Elizabeth Holmes (Theranos) pueden parecernos vendehumos profesionales, pero tenían lo que hace falta para convencer a otros el potencial de su visión y contagiarles su entusiasmo. Arte de la persuasión, carisma o astucia, podemos ponerle el nombre que queramos, pero es un talento innato con el que no estaban estafando a gente de a pie (que también), sino a inversores y entidades bancarias con experiencia. Igual que la Anna Delvey de Quién es Anna.

De todos estos casos, el de WeWork es quizá el más increíble, por la naturaleza del producto/idea que vendía, algo que no era novedoso en absoluto y que podía ser fácilmente replicado. A pesar de ello, el crecimiento de esta empresa unicornio fue meteórico, alcanzando un valor de casi 50 mil millones de dólares en menos de una década, con expansión internacional (tiene sedes en Barcelona y Madrid) y varias marcas filiales en otras áreas, como la educación o el fitness.

Leto es el encargado de dar vida a la peculiar figura de Neumann, alguien capaz de convencer a unos que hagan el trabajo por él y a otros de que le firmen cheques en blanco por sus sueños. Hathaway es Rebekah, su esposa, animadora, cofundadora no oficial de la marca, y responsable de la filosofía We de la empresa. Profesora de yoga y también aspirante a actriz a la sombra de su famosa prima, Gwyneth Paltrow. Adam y Rebekah son personajes andantes. Egotistas, pagados de sí mismos y caóticos. Juntos forman la pareja perfecta, una que vive en su propia burbuja de irrealidad y arrasa con todo y todos los que se cruzan en su camino. Ese romance loco y estrafalario es el centro de WeCrashed y es también su mayor acierto.

Las fiestas locas de WeWork.

Leto y Hathaway están totalmente entregados a encarnar a esos megalomaniacos sin miedo al ridículo. Como en la incómoda, y a la vez hilarante escena, en la que Rebekah interpreta a la Masha de Las tres hermanas de Chéjov con un absurdo acento ruso en la noche del estreno. La serie empieza por el final, mostrando el momento en el que Neumann es convocado a una junta extraordinaria en la que le piden su cese como CEO. Sabemos desde el inicio cómo acabará todo, pero lo atractivo de este viaje es ver a esos copilotos sin manual de instrucciones emprendiendo un viaje con el que creen que van a cambiar el mundo. Una aventura llena de momentos incómodos, delirantes, hiperbólicos y absurdos. No sé si son interpretaciones dignas de un Emmy, pero desde luego son dignas de ver.

Los nuevos episodios de 'WeCrashed' están disponibles los viernes en Apple TV+.

