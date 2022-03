Improvisación, química y un reparto de actores - escritores: el rodaje de ‘The Afterparty’ desde dentro.

El misterio de The Afterparty ha quedado resuelto tras dos meses de teorías y especulaciones. La primera temporada de la original serie multigénero de Chris Miller y Phil Lord llega hoy a su fin en Apple TV+ con una noticia que pondrá muy felices a los que se han enganchado a una propuesta que juega en cada episodio con un género y punto de vista diferente. La antología tendrá una segunda temporada con Tiffany Haddish al frente de un nuevo reparto y un nuevo caso que desentrañar.

Antes de despedirnos de los culpables de la reunión de instituto más accidentada de la televisión reciente, SERIES & MÁS recupera sus conversaciones con el espectacular grupo de actores de The Afterparty. Tiffany Haddish (Plan de chicas), Dave Franco (Malditos vecinos), Ben Schwartz (Parks & Recreation), Zoe Chao (Love Life), Sam Richardson (Veep), Ilana Glazer (Broad City), Ike Barinholtz (The Mindy Project) y Jamie Demetriou (Stath Lets Flats) explican algunas de las claves de una de las primeras sorpresas que nos ha dejado el 2022.

Un reparto lleno de cómicos, guionistas e improvisadores

Dave Franco (Xavier): Fue muy interesante que todo el reparto viniera del humor y la improvisación. Chris Miller, nuestro director, nos daba mucha libertad para improvisar y aportar nuestras propias ideas. Solo puedo hablar por mí mismo, pero había ciertos días en los que escribía ideas como: “oye, ¿puedo intentar decir esto? ¿Puedo intentar hacer eso?”. Siempre estuvo abierto a al menos dejarnos hacerlo una vez. Como alguien a quien también le gusta escribir, era un entorno perfecto para mí.

Ilana Glazer (Chelsea): Ese detalle también me impresionó cuando vi quién estaba en el reparto. Gracias a eso pudimos jugar mucho con el material. Nos lanzábamos cosas los unos a los otros y nos retroalimentamos más de lo que lo haría un elenco si fueran solo actores. El equipo de Miller y Lord permite que todos demos nuestro feedback. Para muchos de nosotros que hemos escrito nuestras propias cosas, eso creó un entorno de confianza en el que podíamos simplemente entregarnos como recipientes para los personajes y no tratar de controlarlo tanto todo.

Jamie Demetriou (Walt): Creo que ese sentimiento de renuncia a controlarlo todo fue bastante catártico y se hizo mucho más fácil porque todo el mundo a nuestro alrededor estaba haciendo lo mismo. Se notaba que en el reparto todos habíamos pasado mucho tiempo tratando de entender cómo funciona el humor desde la escritura.

Phil Lord (productor ejecutivo y guionista): Tuvimos mucha suerte de tener tantos actores - escritores en la serie. Era genial llegar después al plató y beneficiarte de todas estas mentes inteligentes que son capaces de actuar y crear su propia comedia. Tenían muchas ideas que pudimos incorporar a lo que estábamos haciendo. Teníamos un equipo muy creativo en el que todo el mundo sumaba. Nuestros actores son conscientes de lo que quieren hacer con su personaje, pero también saben lo que implica contar historias y entienden lo que la escena podría necesitar. Era como estar en la escuela de cine con todos trabajando juntos.

Buscando la química

Glazer: Más allá de algunas apariciones episódicas, esta fue la primera serie en la que yo no era la creadora y guionista. Me preguntaba cómo iba a funcionar la química entre los actores y Chris lo entendió muy bien. No quiero venderle la moto a nadie, pero creo que era el grupo perfecto de personas para contar esta historia. Tuvimos una conexión bastante inmediata.

Ike Barinholtz (Brett): Algunos de nosotros nos conocíamos por nuestros antecedentes en el cine o la comedia. Dave y yo estábamos juntos en la película Malditos vecinos. Hice una película con Tiffany Haddish, Lealtad. Coincidí en varias películas con John Early, como Late Night, The Disaster Artist y Malditos vecinos 2, donde también estaba Dave. Ilana habían trabajado con Early en Broad City. Ya teníamos todo este tipo de conexiones.

Demetriou: Yo no conocía a nadie personalmente y fue genial venir desde Reino Unido a Estados Unidos y encontrar tantas personas con ideas afines. Piensas que tienes una sensibilidad bastante distante respecto al resto del mundo y cuando descubres que al otro lado del mundo hay gente que encuentran graciosas las mismas cosas que tú… es una sensación realmente hermosa.

Tiffany Haddish (Detective Danner): Jamie Demetriou es el actor que interpreta al viejo compañero de clase que nadie conoce. Están todo el rato preguntándose quién es y qué hace ahí porque todo el mundo olvida quién es. Para mí Jamie era el más divertido de todos. Si me preguntas a mí, es el más gracioso. Cada vez que hablaba, siempre teníamos que repetir la escena porque todos se reían. Es una de las pocas personas que puede hacer que me venga abajo en medio de una secuencia. Es difícil que me pase. Hace falta una naturalidad en el humor muy concreta para que yo estalle a reír en una escena. Jamie es una de esas personas capaces de lograr eso. Nos reímos mucho en el rodaje.

Barinholtz: En algunas películas hay una anécdota muy divertida que sucedió en el rodaje, pero con este grupo solo tenemos una larga historia graciosa. Estábamos muy emocionados porque para muchos fue el primer proyecto después del COVID. Estaba feliz porque estaba actuando para personas que no eran mi esposa o mis hijas. En la mayoría de los rodajes, la gente se sienta allí y lee un libro. Aquí teníamos gente constantemente haciendo comedia por todas partes. Fue una experiencia genial.

Las secuelas del pasado de Miller y Lord en la animación

Ben Schwartz (Yasper): Creo que su imaginación es increíble. La forma en que pueden visualizar una historia es diferente a la de cualquier otra persona, porque pueden verla salirse de lo establecido y de lo que está en el guion. Cuando haces animación puedes seguir jugando con el diálogo a medida que avanzas la película, y eso es algo que también aplican cuando están haciendo cosas en acción real. A menudo, las personas que vienen de la animación son capaces de ver cosas que otros no pueden, ya sea en la creación de una escena o un plano. Es una herramienta maravillosa a su favor.

Sam Richardson (Aniq): Hay una precisión e imaginación muy concreta cuando diseñan las escenas. Esa exactitud a la hora de hacer comedia física también viene de su pasado en la animación. Con la animación, puedes contar cualquier historia, porque no estás limitado a ningún tipo de fisicalidad humana: el tiempo y el espacio realmente no importan. Incorporar ese conocimiento, la experiencia e incluso la actitud a la serie les hace muy especiales.

Zoe Chao (Zoe): Toda su filmografía demuestra que tienen un rango enorme. Lo que tienen en común todas sus series y películas es su control absoluto de la narrativa. Realmente entienden el tono y el género con conceptos. Son las únicas personas a las que podría imaginar sacando adelante una serie tan complicada como The Afterparty que se mueve por tantos géneros diferentes. Fueron capaces de hacer malabares con todas las historias y nos ayudaron a no salirnos del camino. Creo que están entre los mejores narradores de la industria.

Barinholtz: Su trabajo en animación es asombroso, pero creo que lo que tiene más mérito tiene de todo lo que han hecho es Infiltrados en la universidad. Es muy difícil hacer secuelas cuando haces comedia. Rara vez son buenas y esta es increíble. Son los mejores.

Actuar en ocho géneros diferentes

Demetriou: Actuar en diferentes géneros fue un desafío muy interesante. Teníamos que aceptar los saltos que conlleva pasar de un punto de vista a otro. Estuvimos rodando durante casi cuatro meses. Poder actuar de tantas maneras diferentes durante ese tiempo fue una verdadera bendición.

Richardson: Fue un ejercicio de actuación muy interesante. Cuando haces el análisis de un guion te preguntas por el propósito de ciertos diálogos, la intención de un personaje, la interpretación que tú mismo haces. Acabas escogiendo una, pero luego te preguntas si podrías haberlo hecho de otra manera. Aquí podíamos revisitar ciertos momentos hasta seis o siete veces e interpretarlo de formas distintas. No dejas nada sobre la mesa.

Schawartz: A veces íbamos donde Chris y le preguntábamos: “¿Este episodio de quién era? ¿Somos amigos o no somos amigos desde su punto de vista?”. Es muy divertido hacer la misma escena de tantas maneras diferentes. Tienes que extraer lo que las emociones de los personajes te dicen. Te obliga a estirar tus músculos interpretativos porque puedes interpretar diferentes versiones de lo que crees que esa persona piensa que estás pensando.

Glazer: Leí los guiones una y otra vez para hacerme al estilo de cada episodio. Era como estar en una historia a lo “elige tu propia aventura”, dependiendo de la culpabilidad o inocencia de cada personaje. Pasé mucho tiempo leyendo los guiones y hablando con Chris Miller para ayudar a recordar y entender los diferentes contextos de mi personaje dentro de cada género.

Franco: Interpretar a un capullo en diferentes géneros fue realmente divertido. El personaje de Xavier puede ser ridículo e irritante y no hay líneas que el personaje no pueda cruzar. Eso me daba la libertad de volverme loco y soltarme la melena. Realmente quería decir todas las locuras que suelta de una manera muy seria para que el personaje pareciera real, en lugar de convertirle en un bufón. No sé si tiene sentido dicho en alto. La respuesta corta es que lo pasé muy bien.

Chao: Eso es lo divertido de que Dave interprete a Xavier en particular. Es capaz de explorar la estupidez humana desde diferentes puntos de vista y géneros. Dave es conocido por ser una de las personas más dulces de la industria. Hay algo encantador en que sea precisamente él el que interprete a un capullo como Xavier.

Improvisando

Haddish: Siempre hacemos dos o tres tomas siguiendo el guión al pie de la letra antes de que nos den vía libre para jugar. En el segundo episodio estoy interrogando a Ike Barinholtz cuando de repente él empieza a hablar de Steve Urkel y yo me enfado con él. "¡Tú no vas a hablar así de Urkel delante de mí". Eso fue improvisación y no estaba en el guion. Me enfadó que hablara mal de Urkel.

Schwartz: Es divertido, a pesar de que Sam y yo venimos de diferentes ciudades y diferentes entornos de improvisación, hay un lenguaje cuando aprendes improvisación que es común y no pierdes nunca. Cuando estábamos juntos, nuestros tonos cómicos encajaban perfectamente. Chris te da la estructura de la escena y la libertad para jugar con lo que ocurre en la historia. Siempre estaba abierto a que aportáramos ideas. Era genial porque hay directores que no lo quieren, pero Chris decía: “Hagámoslo. Vamos a intentarlo. Veamos qué pasa. Si es genial. Lo usaremos. Si no, buscaremos una versión diferente”.

Richardson: Ben y yo probamos muchas cosas porque somos amigos. Dentro y fuera de la ficción. En el rodaje nos hicimos amigos rápidamente. No nos conocíamos muy bien antes de hacer esto, pero creo que logramos una camaradería bastante rápido. Y desde el principio nos entendimos y encontramos nuestro propio lenguaje personal entre nosotros.

La primera temporada de 'The Afterparty' se puede ver ya íntegramente en Apple TV+.

