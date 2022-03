Michael Douglas será Benjamin Franklin en la nueva serie histórica que prepara Apple TV+.

Michael Douglas interpretará al presidente de los Estados Unidos Benjamin Franklin en una nueva miniserie para Apple TV+. El galardonado actor estadounidense será el protagonista y productor ejecutivo de la serie, en la que seguiremos los pasos del padre fundador durante la misión diplomática que llevó a cabo en Francia en pleno apogeo de la Revolución de las Trece Colonias (1775-1783). Será la segunda vez que Douglas interprete al histórico personaje, después de su aparición en la serie Freedom: A History of US.

Basándose en el libro ganador del Pulitzer A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America escrito por Stacy Schiff, la serie aún sin título contará la historia de uno de los mayores logros políticos que fue capaz de lograr Benjamin Franklin, cuando a los 70 años, y sin formación diplomática, llegó a convencer a la monarquía absoluta de Francia para que financiara el experimento democrático de Estados Unidos.

Gracias a su fama, carisma e ingenio, el protagonista logró esquivar a espías británicos y franceses junto a toda clase de enemigos, todo ello mientras forjaba una impensable alianza con la nación francesa en 1778 y firmaba la paz con Inglaterra poco después, en 1783. Su labor política fue esencial y se convirtió en una pieza clave sin la que Estados Unidos probablemente no habría alcanzado su independencia.

El ganador del Emmy Kirk Ellis (John Adams) se encargará de adaptar la novela y escribir los guiones, mientras que el también galardonado Tim Van Patten (Boardwalk Empire, The Sopranos) dirigirá los episodios. Ambos serán también productores ejecutivos junto a Michael Douglas, Richad Plepler de Eden Productions, Tony Krantz de Flame Ventures y Mark Mostyn. En las llabores de producción también participarán las compañías ITV Studios America y Apple Studios.

Michael Douglas tiene actualmente otro ptoyecto de serie histórica en la que encarnará a un otro icono de la política norteamericana, Ronald Reagan. Será en una serie producida por Paramount que aún no tiene hogar, y que nos trasladará a la histórica cumbre Reagan-Gorbachov de 1986 en Islandia, centrándose en el fin de semana que marcó una inflexión en la Guerra Fría. Christoph Waltz será quien interprete a Mijail Gorbachov.

