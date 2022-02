Tiffany Haddish ('The Afterparty'): "Steve Urkel fue el primer negro al que vi en una caja de cereales"

Tiffany Haddish tiene un don para hacer reír, ya sea con el viaje en tirolina más salvaje de la comedia reciente en Plan de chicas o contando una simple anécdota en el programa de Jimmy Kimmel protagonizada por Groupon, un pantano de Florida y el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett. La actriz y humorista afroamericana ha sido noticia recientemente por su negativa a ser una de las presentadoras en la próxima edición de los Oscar. Chris Miller y Phil Lord tuvieron más suerte cuando le propusieron ser la detective que debe resolver el misterio que esconde The Afterparty, la serie de Apple TV+ que propone una gozosa vuelta de tuerca a las reglas del whodunit.

La comedia multigénero (cada episodio está centrado en un personaje distinto y narrado con los códigos de un género cinematográfico o televisivo diferente) emite hoy su penúltima entrega. Tras seis episodios escuchando los testimonios de los sospechosos del crimen que debe resolver antes de que llegue su supervisor, por fin ha llegado la hora de descubrir la historia de orígenes de la detective Tanner.

SERIES & MÁS estuvo hablando con Haddish de sus referentes para crear al personaje, de su particular relación con el cuerpo de policía, la revelación de Jamie Demetriou como el actor más divertido de The Afterparty, el chiste improvisado sobre Steve Urkel y su propia experiencia con las reuniones de instituto. Todo ello pasado por el eléctrico e hilarante filtro de una mujer que presenta en sus entrevistas la misma energía que en sus apariciones en pantalla.

La pregunta es inevitable. ¿Fuiste a la reunión de tu instituto?

¡Sabes que lo hice! sabes que lo hice! (repite, entusiasta) Mira, cuando acabamos el instituto yo fui votada como el payaso de la clase y el alumno más inolvidable. No podía perderme la reunión del instituto cuando se cumplieron los 20 años. Se pusieron en contacto conmigo para preguntarme cómo tenía la agenda y organizaron la fiesta alrededor de mis compromisos. Cosas así son las que te hacen darte cuenta de que has triunfado en la vida. Cuando te llaman del instituto y te dicen: estamos planeando una reunión y queremos saber qué día vas a estar disponible, porque queremos asegurarnos de que estés allí. Incluso hice de anfitriona en la primera reunión que hice. Fui la maestra de ceremonias. Hice algo de comedia y animé la fiesta como solía hacerlo en el instituto. No había cambiado nada. Y luego con la segunda reunión, la de los 25 años, tenía un show de comedia esa noche. No iba a poder asistir, así que hicieron la reunión en mi evento. Terminaron comprando todas las entradas. Vinieron cientos de personas. Así es como sabes que has tenido éxito.

¿Qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto?

Lord y Miller. Eso fue suficiente para querer hacer la serie. He trabajado con ellos antes en La LEGO película 2 y siempre están haciendo cosas excelentes. Lo que escriben siempre es material de primera. Los personajes están increíblemente desarrollados. Te dan toda la información que necesitas para saber quiénes son esas personas. Cuando me enviaron el primer guion me di cuenta de que estaba deseando hacerlo. Luego me explicaron que cada episodio tendría un género distinto y me di cuenta de que podría hacer una serie tocando todos los géneros que amo. Chris y Phil tienen una carrera muy larga por delante como guionistas, directores y productores. Espero poder trabajar con ellos por los siglos de los siglos. Y aquí tampoco lo dudé.

¿Tuviste en cuenta alguna referencia para crear al personaje de la detective Tanner?

Siento que toda mi vida me he estado preparándome para este papel. Toda mi vida he tenido a la policía a mi alrededor. Siempre han estado en mi entorno. Cuando salía con traficantes de drogas siempre me llamaban para interrogarme. Y luego empecé a salir con detectives y policías. Entonces me llamaron para otras cosas (bromea). Siempre me ha encantado ver programas de televisión sobre crímenes reales, Cops o películas como Límite: 48 horas. Siempre ha habido mucha programación sobre policías en la televisión estadounidense y es algo que siempre me ha encantado ver porque soy alguien que siempre está tratando de resolver el rompecabezas. ¿Saldría con un oficial de policía ahora mismo? Si está muy bueno puede que sí, pero en general no lo creo.

Tiffany Haddish.

Tu episodio está rodado como uno de esos programas policiacos de toda la vida.

Fue muy divertido porque siempre me han encantado las historias de policías: Se ha escrito un crimen, Chips, Cagney y Lacey, Loca Academia de Policía, Reno 911… Cuando estábamos rodando el episodio y teníamos que hacer momentos más físicos me decían "tranquila, tenemos un doble para ti". Me negué. No, yo voy a escalar esa pared. Y con todo lo demás igual. Aunque no fuera buena en eso, lo hice de todos modos porque creo que es lo que haría si fuera agente de policía. El personaje tampoco es la mejor en la parte física, pero sí es muy buena en la parte cerebral. Creo que fuimos capaces de reflejar eso. Me gustó poder usar un uniforme de policía. Toda mi vida, he tenido un poco de miedo a la policía. Luego comencé a salir con ellos y empecé a tener un poco menos de miedo, pero todavía tenía miedo. Me encantó llevar el uniforme, tener un arma en la cadera, enfundar la pistola… Todo eso fue genial.

Lord y Miller son famosos por la libertad para improvisar en sus rodajes. ¿Hubo alguna escena memorable con la detective Danner que no estaba en el guion?

Siempre hacemos dos o tres tomas siguiendo el guion al pie de la letra antes de que nos den vía libre para jugar. En el segundo episodio estoy interrogando a Ike Barinholtz cuando de repente él empieza a hablar de Steve Urkel y yo me enfado con él. ¡Tú no vas a hablar así de Urkel delante de mí!. Eso fue improvisación y no estaba en el guion. Me enfadó que hablara mal de Urkel. Para mí, Steve Urkel no solo fue mi primer enamoramiento, quiero decir, mi primer enamoramiento de una celebridad, sino que fue un personaje que mostraba a los hombres negros bajo una luz diferente. Hasta entonces solo interpretaban a matones, cantantes o seductores. Urkel nos enseñó que un hombre negro podía ser inteligente, creativo y persistente. Tal vez no era la persona que mejor se vestía del mundo, pero siempre estaba creando algo y era positivo que fuera tan inteligente. Nos enseñó que los hombres negros podían ser otra cosa en televisión. Más allá de Mr. T, Steve Urkel fue el primer hombre negro que estuvo en una caja de cereales. Yo he estado en África y nunca he visto a un hombre negro en la caja de cereales. ¡No hables mal de Urkel!

El reparto de The Afterparty está lleno de grandes cómicos. ¿Cuál fue el que más te hizo reír en el rodaje?

Jamie Demetriou es el actor que interpreta al viejo compañero de clase que nadie conoce. Están todo el rato preguntándose quién es y qué hace ahí porque todo el mundo olvida quién es. Para mí Jamie era el más divertido de todos. Si me preguntas a mí, es el más gracioso. Cada vez que hablaba, siempre teníamos que repetir la escena porque todos se reían. El equipo, los actores, todos. Es muy divertido. Hay una escena en la que él está hablando y yo estoy comiendo. Fue tan divertido que salté todas las regulaciones del COVID. No pude evitar que la boca saliera de mi boca. Es una de las pocas personas que puede hacer que me venga abajo en medio de una escena. Es difícil que me pase. Hace falta una naturalidad en el humor muy concreta para que yo estalle a reír en una escena. Jamie es una de esas personas capaces de lograr eso. Nos reímos mucho en el rodaje.

Jamie Demetriou interpreta al personaje que todos ignoran en 'The Afterparty'.

¿Cómo fue enfrentarse a los actores en los interrogatorios?

Fue muy divertido. En primer lugar, todos los actores de esta serie son muy talentosos, incluso hasta la niña. Créeme, cortaron muchas cosas que dijo. A veces, los niños actores dan la sensación de que ya han estado aquí antes y se comportan como adultos avanzados. Ella era muy divertida. Cada actor fue como un soplo de aire fresco para mí porque yo tenía la oportunidad de actuar uno a uno con todos ellos. Al resto de personajes la mayoría de veces los organizaban por grupos, pero yo tenía escenas en solitario con todos ellos salvo quizás una o dos personas. Fue muy divertido porque ella no tiene más que escuchar sus historias. Todo lo que mi personaje realmente necesitaba hacer era escuchar, prestar atención y resolver el misterio. Y eso es exactamente lo que hice.

¿A qué personaje de la serie te parecías más en el instituto?

Creo que probablemente soy una mezcla de Ben y Xavier. Así era yo entonces. Era como si yo fuera uno de los empollones, pero a nadie realmente le importaba. No dejaba que les importara porque siempre estaba ahí haciéndoles reír en su cara. Tengo algo de Ben pero no la parte de Ben que está todo el rato diciendo cosas como "debería haber sido, podría haber sido, tendría que haber sido". Esa no era yo.

