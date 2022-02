Ben Stiller ('Separación'): "Al trabajar en casa sientes que vives en dos realidades distintas, la línea es difusa"

En Separación, la nueva serie de Apple TV+, las medidas de conciliación laboral y familiar se llevan al extremo. Este thriller de ciencia ficción sigue a los empleados de una gran corporación que voluntariamente han aceptado que separen sus recuerdos de sus vidas en el trabajo y las personales por medio de un procedimiento quirúrgico. Una propuesta intrigante con la que la plataforma vuelve a sorprender y sigue consolidando uno de los catálogos más atractivos de la época del streaming.

SERIES & MÁS pudo hablar antes del estreno con parte del equipo que hizo posible esta serie, Ben Stiller, director de varios episodios; y los actores, Adam Scott, John Turturro, Britt Lower y Tramell Tillman. Esto fue lo que nos contaron sobre sus personajes, lo que más les sorprendió al leer los guiones de Daniel Erickson y cómo dialoga Separación con nuestra relación actual con el trabajo.

Una de las oficinas de Lumen en 'Separación'.

Ben, ¿cuál fue el principal reto en la dirección?

Ben Stiller: Uno de los retos más grandes fue encontrar la localización principal, el edificio de Lumen. Fue la primera que elegimos y supimos que era perfecta para la estética que buscábamos para la serie, queríamos que el diseño fuera simple, austero y amplio, pero claustrofóbico, porque no tiene ventanas. Gran parte de la acción transcurre con los cuatro protagonistas en esa sala enorme con sus cubículos en el centro y era un desafío. El diseño fue clave, pero al final nos permitió jugar con ángulos interesantes y evolucionó conforme avanzaban los episodios.

¿Qué fue lo que más les llamó la atención al leer los guiones?



Adam Scott: Nunca leí nada parecido y me atrapó desde el inicio, porque es ciencia ficción, pero refleja el mundo en el que estamos viviendo ahora. Sientes que esta compañía ha existido durante mucho tiempo y está arraigada en la cultura corporativa de Estados Unidos. Dan Erickson supo captar eso muy bien.

Britt Lower: Que nuestras versiones en Lumen como niños que lo están descubriendo todo por primera vez. Nunca han bailado antes, no se han enamorado, no saben qué hacer con sus sentimientos y están aprendiendo a vivir en un lugar sin esperanza ni propósito.

John Turturro: Sí, eso es muy interesante. Es como si de repente fuéramos jóvenes de nuevo sin ningún tipo de experiencia y sintiéndolo todo por primera vez.

La premisa de la serie se siente muy cercana en esta época en la que es complicado separar la vida laboral de la personal, ¿cómo lo veis vosotros?



Ben Stiller: Sí, para mí también se fusionaron el trabajo y la vida personal mientras hacíamos la serie. El 80% de la postproducción la hicimos en remoto, así que a veces mi editor me llamaba por teléfono y me decía: "Oye, acabo de acostar a mi hijo, podemos aprovechar y trabajar durante una hora y media más". Antes ibas a la sala de edición, estabas 10 horas o las que fueran y te ibas a tu casa, ahora todo eso ha cambiado. Piensa, por ejemplo, en la forma en que estamos trabajando frente a la pantalla o en una videoconferencia y levantamos la vista para hablar con alguien de la familia, cambiamos automáticamente el chip con una actitud tan diferente, que a veces es casi esquizofrénico. Y no lo digo en un sentido psicológico, al trabajar en casa sientes que vives en dos realidades distintas, la línea es difusa. Compartimentamos, o al menos lo intentamos, durante todo el día.

Britt Lower: Sí, obviamente, la línea entre el trabajo y la vida personal es borrosa. Ahora mismo todos trabajamos desde casa y si a veces no estás pasando un buen momento en el trabajo o en tu vida personal, es un deseo natural querer olvidarse de eso por un día. Creo que la serie se pregunta si esa posibilidad es una buena idea o si empeora las cosas.

Christopher Walken y John Turturro en el episodio 2 de 'Separación'.

John, ¿cómo trabajó la construcción de su personaje con Christopher Walken?

John Turturro: Cuando hablé con Ben (Stiller) y Dan (Erickson) sobre esa trama de mi personaje sugerí inmediatamente a Chris. Creo que hay personas que te hacen reír, con las que te sientes cómodo trabajando y que tienen mucha sensibilidad. Chris es una de esas personas. He trabajado con él cinco veces antes de esto y lo admiro como actor y como persona. Dadas las características de nuestros personajes, que prácticamente son personas a medio cocer, era importante que tuviéramos química y que solo compartir una risa fuera lo suficientemente elocuente en pantalla.

¿Recordáis alguna experiencia laboral pasada que os haya ayudado con vuestro personaje?

Tramell Tillman: Yo me basé en mis experiencias trabajando en oficinas y también en trabajos que no quería hacer como actor. En Nueva York a menudo tenemos que tener tres o cuatro trabajos para pagar el alquiler, ya sabes, para perseguir nuestros sueños. Así que he tenido que hacer trabajos en los en los que habría preferido estar en otro lugar y eso desarrolló mi ambición. Eso me sirvió para desarrollar mi personaje.

¿Tenéis alguna escena favorita?

Tramell Tillman: Mi favorita es probablemente la escena del baile del episodio 7. Fue muy divertido y fue realmente especial porque las luces cambiaron en el plató y parecía que estábamos en un lugar diferente. Además, tengo que decir que esa canción no es fácil de bailar. Lo recuerdo porque estuvimos trabajando con el coreógrafo para ver cómo podíamos adaptar los movimientos al personaje y fue un reto.

Britt Lower: La escena que grabé junto a Adam con las cabritas. Como todos sabéis, trabajar con animales y niños en un rodaje puede ser un caos, pues imaginaos una cabra bebé. Son un terremoto y muy impredecibles. Se comían los cables, saltaban por los carriles del dolly... logísticamente fue una pesadilla, pero son muy divertidas de ver y todos en el equipo estábamos radiantes de alegría ese día.

Los dos primeros episodios de 'Separación' se estrenan el 18 de febrero en Apple TV+.

También te puede interesar...

• Antivacunas, caníbales y fusiones empresariales: todas las maldiciones que ha superado 'Muerte en el Nilo'

• Taylor Schilling: "Una actriz porno acepta que la graben y la vean, lo de Pamela Anderson fue un crimen"

• Apple TV+ se queda con 'The New Look', la serie sobre el ascenso de Christian Dior y la caída de Coco Chanel

Sigue los temas que te interesan