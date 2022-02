Apple TV+ se queda con 'The New Look', la serie sobre el ascenso de Christian Dior y la caída de Coco Chanel. Gtres

Apple TV+ acaba de anunciar su próximo gran proyecto. Se trata de la serie The New Look, un épico thriller escrito, producido y dirigido por Todd A. Kessler (Bloodline, Damages: Daños y Perjuicios, Los Soprano), que estará protagonizado por el ganador del Emmy Ben Mendelsohn (Rogue One, Bloodline) y la ganadora del Oscar Juliette Binoche (El Paciente Inglés, Chocolat).

The New Look se traslada a la ciudad de París ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, alejándose del conflicto bélico para sumergirse en una guerra de otro tipo: la que tuvo lugar en el mundo de la moda. La serie nos permitirá conocer cómo fue el final del reinado de Coco Chanel, una de las diseñadoras de moda más famosas del mundo, abriendo la puerta a toda una ola de cambio y al meteórico ascenso del imparable Christian Dior. Él traerá un soplo de aire fresco a la industria, con un estilo tan icónico y revolucionario que ayudará a devolverle la belleza al mundo y que influirá a las generaciones venideras.

Un thriller apasionante sobre el mundo de la moda

La nueva serie de Apple TV+ ha sido filmada íntegramente en París y está inspirada en hechos reales, convirtiéndose en un thriller ambientado en los años menos tranquilos del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. En un periodo donde todos los países pararon todo lo que estaban haciendo para producir armas y alistarse para luchar en el frente, París intentó poner en marcha otros mecanismos, activando de nuevo el entusiasmo de la sociedad gracias a la industria de la moda.

Mientras la gente escuchaba en la radio y leía en los periódicos las últimas noticias sobre el conflicto, el mundo de la moda presenciaba la caída de la grande dame Coco Chanel (interpretada por Juliette Binoche), quedio paso al inminente auge de Christian Dior (Ben Mendelsohn), cuya creación arrasó en la industria durante la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este gran cambio dará pie a descubrir el entramado que formaron los eternos rivales de Dior, entre los que había otras grandes figuras como Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin o Yves Saint Laurent.

Uno de los títulos más prometedores de la plataforma

Aún se desconoce cuál será la fecha de lanzamiento para The New Look, una serie que se une a la oferta de proyectos más esperados de la plataforma Apple TV+. Será la primera producción de la recién formada asociación de Lorenzo di Bonaventura (Transformers, Salt) y Todd A. Kessler, donde Mark A. Baker (Bloodline, The Night Of, Damages: Daños y Perjuicios) también participará como productor.

El título de Apple Studios ha sido escrito, producido y dirigido por Todd A. Kessler (Bloodline, Damages: Daños y Perjuicios, Los Soprano) y el reparto lo lideran Ben Mendelsohn (Rogue One, Bloodline) y Juliette Binoche (El Paciente Inglés, Chocolat).

