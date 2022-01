'The Morning Show' continuará en Apple TV+, la plataforma renueva la serie por una temporada 3

La historia de The Morning Show continuará en una tercera temporada en Apple TV+. La plataforma ha renovado la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por un año más, en el que Kerry Ehrin cede su cargo como showrunner a Charlotte Stoud, guionista que ha trabajado en series como Fosse/Verdon, House of Cards o Homeland y que tiene pendiente de estreno Pieces of Her en Netflix.

La segunda temporada de esta producción ambientada en los pasillos de un programa matinal de noticias no fue recibida con el mismo entusiasmo que despertó el impactante final de la primera entrega. Algunas de las críticas negativas se centraron en los interrogantes que despertó la continuidad en la trama de Mitch (Steve Carrell), que había sido despedido por acusaciones de acoso sexual, y también en la ambientación en las semanas previas a que el coronavirus fuese declarado pandemia mundial.

Críticas al margen, The Morning Show siguió estando presente en la conversación durante toda su emisión, y es innegable que para Apple TV+ siempre será un buen argumento de venta tener en su catálogo una serie protagonizada por un elenco de estrellas, al que en la pasada entrega se unió Julianna Margulies.

'The Morning Show' está disponible en Apple TV+.

