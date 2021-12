Mahershala Ali: "Es muy raro tener un papel protagonista en una película de género siendo negro"

Mahershala Ali no es la típica estrella de Hollywood. A sus 47 años, el primer actor musulmán en ganar un Oscar (tiene dos gracias a Moonlight y Green Book) nunca ha encabezado una película. Mientras espera a que Marvel ruede de una vez la nueva versión de Blade en la que sustituirá al pionero Wesley Snipes, Ali ha devuelto a la vida la maltrecha True Detective y destrozado estereotipos con su papel de líder espiritual en la serie de culto Ramy. Con su primera película como protagonista, vuelve a romper esquemas. El canto del cisne, el último estreno de Apple TV+, es una de las pocas películas de Hollywood protagonizadas por un actor negro más allá de los habituales Will Smith y Denzel Washington. Los premios han vuelto a demostrar su debilidad por él: Mahershala Ali fue la gran sorpresa en las nominaciones de los Globos de Oro, anunciadas el pasado lunes.

El debut en el largometraje de Benjamin Cleary, oscarizado en 2015 por el corto Tartamudo, permite al actor interpretar no uno, sino dos personajes. El canto del cisne nos lleva hasta un futuro cercano para contar la historia de Cameron, un padre de familia que sufre una enfermedad terminal. Su entorno no sabe nada y no podrá saberlo nunca si quiere aceptar la oferta de la doctora que le ofrece una solución alternativa que podría evitarle a su familia el dolor del duelo: clonarse y ser sustituido por una versión de sí mismo, Jack, que comparte sus recuerdos. Cameron debe aceptar si aprovecha la oportunidad mientras lidia con su inminente muerte.

El canto del cisne es tu primera película como protagonista y como productor. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella?

La historia me pareció algo único. No es algo que se hubiera cruzado antes en mi camino. Es muy raro tener un papel protagonista en una película de género siendo un actor negro, ¿sabes? Que El canto del cisne tuviera un dilema y una premisa tan buenos hizo que me sintiera realmente atraído por la historia y por todo el drama que naturalmente podría surgir de todos los conflictos que plantea la película. Me resultó muy emocionante. La última clave fue encontrarme con Benjamin, el guionista y director. Me quedé impresionado por él como persona y me di cuenta de que su conexión con el material era real. Entendía por qué quería escribir una historia como esta. No pude negarme.

¿Por qué crees que es tan raro ver a actores en este tipo de películas? ¿Realmente ha habido avances en las historias de la comunidad negra que se cuentan en Hollywood?

Hollywood ha progresado, desde luego. La industria es muy diferente de lo que era cuando yo era niño. También ha cambiado desde que entré en el negocio hace veinte años. Pero la verdad es que si piensas en historias de fantasía, sería difícil nombrar cinco historias de fantasía que tengan personajes negros como protagonistas. Con la ciencia ficción pasa igual. No existen. No lo estoy criticando, pero es fácil ver cuando algo es una rareza. Tener una familia negra a la cabeza de una historia que no se hable de la experiencia de ser negro o de conflictos derivados de la raza sigue siendo raro.

Cameron y Poppy son una familia normal que tiene problemas humanos, como tantas otras parejas que lidian con cosas así. La diferencia es que son negros, pero casi siempre ser negro es el conflicto principal de las historias protagonizadas por actores negros. No es cierto que no existamos en otro tipo de películas, pero ¿con qué frecuencia aparecemos desde el punto de vista del protagonista que lleva el peso de la historia? En Green Book tenía un personaje que apenas había visto. Era raro ver a alguien que estuviera empoderado en esa época. Siempre estoy buscando algo que sea algo especial o que no se limite a ondear una bandera y decir "Oye, tenemos un problema aquí". Quiero contribuir de esa manera. Creo que es refrescante y puede aportar algo a la conversación o ayudar a crear un espacio para que otros actores tengan oportunidades similares, o incluso mejores.

Awkwafina interpreta a una mujer que ha pasado ya por el dilema del protagonista de 'El canto del cisne'.

Interpretas a dos personajes en la película, pero no de una forma no convencional porque en realidad son la misma persona. ¿Cómo afecta eso al trabajo de un actor?

El guion me ayudó mucho. Fue muy útil que Benjamin Cleary fuera también el autor del guión. Creo que hizo un gran trabajo creando dos versiones de la misma persona que en realidad quieren cosas diferentes. Comparten una cosa: su deseo de proteger y cuidar a su familia, pero uno de ellos está lidiando también con el final de su vida y el otro está deseando aprovechar la oportunidad de tener una vida plena. Los dos están en puntos muy diferentes. Las dinámicas de poder me influyeron mucho en cómo me comportaba con cada personaje. Cuando me tocaba hacer de Jack, le veía como si fuera una especie de hermano pequeño para Cameron. En ese sentido eran personajes muy diferentes y nunca tuve problemas para separarlos. También había otros pequeños detalles. Cameron tiene problemas de salud muy graves, así que tenía claro que no podía tener el mismo tipo de energía. Tocas las cosas un poco más lento, te mueves más despacio, respiras de forma diferente. Jack tiene un halo de esperanza en todas sus apariciones.

Hay muchos temas en esta película: el dolor, amor, la muerte, la idea de dejar marchar las cosas. ¿Cómo te impactó personalmente hacer El canto del cisne?

Creo que es una historia muy reconocible que conecta con muchas de las cosas que nos hacen humanos. Es por eso por lo que creo esta historia profundamente personal y única en el fondo es algo universal. Todos hemos experimentado la pérdida o el dolor de alguna manera, o hemos luchado por sentirnos satisfechos con nuestra vida. Cameron no lo está. Tiene un trabajo en el que no se siente totalmente inspirado, pero que se le da bien. Está en una relación que ha pasado momentos difíciles, pero ha estado trabajando en ello para salvar su matrimonio. Intenta ser un buen padre. Me sentí profundamente conectado con todo esto. Como esposo y padre que soy en la vida real, siento la responsabilidad de estar lo más presente posible en mi hijo y en la vida de mi pareja.

Mahersala Ali y Naomi Harris se reúnen después de 'Moonlight'.

Han pasado cinco años desde Moonlight, una película que os cambió la vida a todos los que trabajasteis en ella, ¿Cómo ha sido reunirse con Naomie Harris después de compartir solo una escena allí?

Trabajar de nuevo con Naomi fue un sueño. Es una actriz muy comprometida y una líder. Es muy valiente. Con valiente quiero decir que teníamos que hacer cosas realmente difíciles en la película. Había muchas cosas que no estaban escritas y creamos situaciones sobre la marcha. Ben estaba buscando capturar momentos especiales que después aparecieron en la película como un flashbacks. Había muchas ideas a las que teníamos que decir que sí y ponernos manos a la obra. Nunca ensayamos, pero es que ella siempre estaba. Me sentí muy seguro. Nos apoyábamos mutuamente y siempre estábamos ahí por el bien de la historia. Es una aliada extraordinaria. Lo descubrí ya haciendo Moonlight, pero fue una experiencia muy breve [Naomie Harris solo tuvo tres días para rodar sus escenas en la película de Barry Jenkins]. Aquí fue un sueño porque tuvimos tiempo para deleitarnos con los personajes y simplemente relajarnos con ellos y tratar de darles vida.

La película está contada desde el punto de vista del personaje de Cameron. ¿Te planteaste cómo vería las cosas Jack, alguien que acaba de nacer y de repente tiene la oportunidad de vivir?

Jack siente que tiene derecho a vivir la vida porque en su mente él sí que ha estado viviendo esa vida. Cuando se despertó, por así decirlo, no se ve a sí mismo de forma distinta a Cameron. Los dos tienen los mismos recuerdos, por eso creo que Jack entiende mejor que nadie por lo que Cameron está pasando. El problema es de Cameron, y esto es lo que puede pasar desapercibido. El personaje no puede compartir este dilema o esta oportunidad con su esposa. Como no puede hablar con Poppy de lo que le pasa, tiene más dudas que si realmente pudiera hablar con ella de algo que también le afecta. Jack es testigo de cómo Cameron tiene dudas sobre si lo que puede hacer está bien o no, básicamente porque no puede hablar con nadie que pudiera darle un consejo que lo reconforte y le permita seguir adelante. Jack sabe lo delicada que es la situación para Cameron, pero no sabe cómo abordarlo y hacer que la decisión sea más fácil para él. Es una situación muy complicada.

Cameron y Jack en 'El canto del cisne'.

Esta película habla sobre todo de cómo enfrentarse al dolor y a la pérdida. Interpretas a un personaje que tiene que aceptar su propia muerte. ¿Te ha cambiado la perspectiva hacer El canto del cisne?

No sé si Cameron es necesariamente un ejemplo de cómo manejar el dolor per se, pero siento que al ver el viaje de Cameron, puedes darte cuenta de cómo una parte de sí mismo cobra vida. Mi momento favorito de la película pasa hacia el final cuando Cameron está sentado en su oficina y ve lo que Jack ha hecho con el arte que está en las paredes. Parece que está haciendo cambios en su carrera y recuperando sus pasiones. Cameron no está necesariamente decepcionado o triste en ese momento. Está más asombrado. Recuerdo estar sentado allí como Cameron y mirar alrededor de la habitación y simplemente asimilarlo.

Lo que la película me enseñó es que yo también tengo un Jack que intenta ayudar a mejorar mi vida. En este momento, eso es solo una voz que dice "no necesitas hacer eso", "eso te llevará en la dirección equivocada", o "necesitas salir de este trabajo y pasar a este otro”. “Quizás es hora de mudarse de ciudad, o necesitas mejorar en tu relación”. Todas estas ideas que intentan llevarte por un camino mejor. No creo que necesitemos una sentencia de muerte o un reloj que haga tictac para motivarnos. "Déjame convertirme en una versión de mí mismo. Déjame encontrar satisfacción en mi vida". Vivimos en una época en la que deberíamos ser mucho más sensibles al hecho de que la vida es algo maravilloso y finito. No sabemos si veremos el final de este día, y mucho menos el de mañana.

'El canto del cisne' ya está disponible en Apple TV+.

