'The Sound of 007': Apple TV+ prepara un documental sobre la historia de la música en la saga Bond

2022 será un año especial para los seguidores de la saga Band. MGM y Barbara Broccoli anunciarán durante los próximos meses la identidad del actor que seguirá los pasos de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig para situarse al frente de una popular franquicia con 25 títulos a sus espaldas. Los fans tendrán otra razón para esperar con ganas el nuevo año: Apple TV+ ha prepara The Sound of 007, una película documental que explorará la historia y los orígenes de la música en la franquicia inspirada en las novelas de Ian Fleming.

Mat Whitecross será el encargado de dirigir una mirada al uso de la música en la saga del agente 007, desde la creación del legendario tema de John Barry hasta No time to day, la canción de Billie Eilish. El director tiene una larga trayectoria musical a sus espaldas, colaborando con artistas como Coldplay, Liam Gallagher, Take That y Oasis, entre otros. Curiosamente, Whitecross también se encargó de dirigir en 2014 Fleming, la miniserie inspirada en el autor del popular personaje.

El 1 de octubre Apple TV+ lanzó En la piel de James Bond, un trabajo documental que homenajeaba a Daniel Craig después de pasarse 5 películas y 15 años interpretando al icónico personaje. El documental contaba con las voces del propio actor y los responsables de su incorporación a la familia Bond: Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

The Sound of 007 será un nuevo título de renombre en el cada vez más potente catálogo musical de la plataforma de Apple TV+, encabezado por el documental de Todd Haynes sobre The Velvet Underground y Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, un viaje detrás de las cámaras del salto al estrellato global del ídolo de la generación Z. En el terreno de las series de no ficción destaca, 1971: El año en el que la música lo cambió todo, un trabajo que mostraba cómo los iconos musicales de la época habían influido en los cambios sociales del momento.

'The Sound of 007' se estrenará en octubre de 2022 en Apple TV+.

