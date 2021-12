Jennifer Lawrence y Adam McKay volverán a trabajar juntos en 'Bad Blood', la nueva película de Apple TV+

Apple Original Films sigue engordando su catálogo cinematográfico. Ridley Scott, Martin Scorsese, Sofia Coppola y Joel Coen son algunos de los cineastas de prestigio que ya han trabajado o trabajarán en el futuro para el gigante tecnológico. El siguiente en apuntarse al club es Adam McKay. El ganador del Oscar por La gran apuesta volverá a trabajar con Jennifer Lawrence en Bad Blood, una película sobre el auge y caída de la polémica Elizabeth Holmes. La pareja estrenará su primera colaboración el 24 de diciembre en Netflix: No mires arriba.

McKay adaptará personalmente Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, el ensayo del periodista de investigación ganador de un Pulitzer John Carreyrou. La historia sigue los pasos de la fundadora de Theranos, una empresa privada de tecnología sanitaria que se vendió al mundo como una pionera en el sector hasta que se descubrió que era mentira que había desarrollado un sistema de análisis de sangre que sólo requería una cantidad muy pequeña de sangre. Elizabeth Holmes fue detenida por las autoridades y espera sentencia por parte de los juzgados de California.

No es el primer proyecto de Hollywood sobre la figura de Holmes. Kate McKinnon (Saturday Night Live) iba a protagonizar para Hulu la miniserie The Dropout. Tras abandonar el proyecto el pasado invierno, la comediante fue sustituida por la nominada al Oscar Amanda Seyfried. Michael Showalter (The Shrink Next Door) será el director y productor ejecutivo de una miniserie que estará coprotagonizada por Naveen Andrews. El actor que saltó a la fama por interpretar a Sayid en Perdidos será Ramesh Balwani, presidente de Theranos y entonces pareja de Holmes.

Lawrence y McKay en la premiere mundial de 'No mires arriba'.

Bad Blood será la segunda película en la que Lawrence ejerza además como productora, un cargo que estrenó con la aún pendiente de estreno Red, White & Water. La ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas acaba de volver a la primera línea de la industria después de tres años de descanso con No mires arriba, una comedia sobre el fin del mundo en la que trabajó por primera vez con McKay. El rodaje de su nuevo proyecto tendrá que esperar, al menos, unos meses: la estrella de 31 años está a punto dar a luz a su primer bebé.

Lawrence interpreta en la comedia de Netflix a una estudiante de doctorado que descubre un gigantesco cometa que va a impactar contra la Tierra en seis meses. La estrella cumplía así su sueño de trabajar con un director al que admiraba desde que vio de adolescente la comedia de culto El reportero: La leyenda de Ron Burgundy. Su nueva colaboración deja claro que la historia de amor (profesional) entre ambos no ha hecho más que empezar.

