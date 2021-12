Hailee Steinfeld: "Descubrir que Lavinia es tan solidaria con lo que hace feliz a Emily Dickinson fue algo hermoso"

Entre las magníficas series de Apple TV+ que nadie parece estar viendo, destaca el caso de Dickinson, que sigue los años de juventud de Emily Dickinson con un punto de vista exquisitamente anacrónico, el cual encaja perfectamente con la naturaleza revolucionaria de sus poemas. Es, seguramente, la propuesta más moderna de la plataforma, y el episodio de esta semana (3x07), titulado El futuro nunca habló, es una muestra más del ingenio de la serie, pero también una hermosa e importante escena que los fans de la serie atesoraremos con mucho cariño. Si no lo habéis visto aún, hacedlo y volved después, porque hay spoilers.

De la muerte interpretada por Wiz Khalifa, a los bailes con twerking, la serie creada por Alena Smith ha roto fronteras temporales al filtrar el mundo interior de su protagonista con una mirada contemporánea. Pero de todos esos momentos, destaca especialmente el escape al futuro de este episodio, en el que Emily y Lavinia conocen a una Sylvia Plath (Chloe Fineman) vibrante, llena de vida y fan del trabajo de Emily Dickinson.

Chloe Fineman como Sylvia Platt en 'Dickinson'.

No solo destaca porque la ficción le permite a Emily imaginar que su obra finalmente sería publicada (lo cual ocurrirá gracias a los esfuerzos de Lavinia), sino por la hermosa conversación que la serie le regala a sus personajes (y a nosotros). Cuando las hermanas hablan abiertamente del amor que Emily siente por Sue, es un momento perfecto, hermoso y emocionante. Especialmente, por la reacción de Vinnie ("creo que lo sabía"), por sus cariñosos consejos y por la sugerencia posterior de que, aunque el vistazo al futuro solo fue producto de la imaginación de Emily, esa conversación existió en su realidad.

Sobre esta escena, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Hailee Steinfeld y Anna Baryshnikov, las actrices que interpretan a Emily y Lavinia, que nos contaron qué representó para ellas tener la oportunidad de llevar a la pantalla este importante e inspirador momento.

Vinny en uno de los momentos de 'Dickinson' que nunca olvidaremos.

La relación entre las hermanas Dickinson siempre ha sido especial, pero la escena en la que Emily habla con Vinnie sobre sus sentimientos por Sue fue realmente hermosa, ¿qué significó para vosotras representar ese momento?

H.S.: El vínculo entre las hermanas siempre ha sido importante para la serie, pero realmente se vuelve mucho más profundo en la tercera temporada, y esto me emocionó mucho, porque adoro a Lavinia. Me encantan las escenas de Emily y Lavinia juntas y esta fue una oportunidad para ir a un lugar que no habíamos explorado antes, porque Emily solo puede hablar de su amor con Sue y en sus poemas. Fue hermoso y muy emocionante ver a Emily abrirse y poder compartir con alguien de su familia esa relación que siempre ha formado parte vital de su existencia. Y descubrir que Lavinia es tan solidaria con lo que hace feliz a Emily Dickinson fue algo hermoso, porque su reacción fue tan natural, comprensiva y de aceptación con lo que sea que hace feliz a su hermana. Eso es algo profundamente hermoso, fue una de las escenas más bonitas de interpretar en toda la serie.

"Emily vivió en una época en la que el concepto de estar en el armario no estaba definido, por eso pudimos interpretarlo de la forma en la que creíamos que se sentía bien para los personajes". -Anna Baryshnikov

A.B.: Siempre me conmueve leer la poesía de Dickinson cuando menciona a Sue, porque es tan apasionada... solo leer la frase Sue - forevermore! es siempre algo hermoso. En este episodio me encanta que Emily encuentra una forma de ser más abierta con su hermana. Ella vivió en una época en la que el concepto de estar en el armario no estaba definido, por eso pudimos interpretarlo de la forma en la que se sentía bien para los personajes. Me emocioné y me siento muy orgullosa por la respuesta de Lavinia cuando Emily dice que siempre ha querido a Sue: "Creo que lo sabía". No había espacio para la vergüenza, la confusión o la sorpresa. Se siente honesto y fiel a la relación que existe entre ellas. Cuando leo los poemas de Emily Dickinson pienso que todo el mundo merece sentir lo que ella sentía por Sue alguna vez por alguien.

Los nuevos episodios de 'Dickinson' están disponibles los viernes en Apple TV+.

