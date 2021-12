Mariah Carey: "El mejor regalo de Navidad que he hecho es un Ferrari. ¿Se lo merecía? No lo sé"

Lo sentimos por Abel Caballero. En 2021 la casilla de salida de las fiestas de Navidad ha estado protagonizada, una vez más, por Mariah Carey. El pasado 1 de noviembre la estrella del pop anunciaba en sus redes sociales que había llegado el momento con un hilarante vídeo. En el clip, un fenómeno viral planetario en cuestión de minutos, la autora de All I Want For Christmas destrozaba una calabaza de Halloween y sacaba los decorativos navideños para celebrar la llegada de su época favorita del año. “Si no amas la Navidad, no puedes manufacturar esa sensación. Puedes intentar fingir, pero creo que todos nos damos cuenta de cuando alguien no lo siente de verdad”, explica Carey en su encuentro con la prensa internacional para promocionar el estreno de su nuevo especial navideño. Mariah Carey: La magia continua se estrena el 3 de diciembre en Apple TV+, entre otros estrenos.

Más de treinta años en la industria del entretenimiento han hecho de la cantante, compositora, empresaria y ocasional actriz una de esas estrellas que ya no quedan. Carey no tiene problema alguno en abrazar la imagen de diva que le ha perseguido siempre. Todo lo contrario. En los treinta minutos que duró su comparecencia ante los periodistas, la neoyorquina encontró la forma de hablar de reedición de sus celebradas memorias, del nuevo licor que la ha llevado a una guerra legal que ha impedido temporalmente el lanzamiento de la bebida en Irlanda, y de la película sobre su vida que está desarrollando con la esperanza de que su amigo Lee Daniels (con el que trabajó en la nominada al Oscar Precious) se haga cargo de ella.

Su carisma y su autoconsciencia le permiten librarse de cualquier contratiempo, incluido llegar horas tarde al último acto de una larga jornada de promoción. El malestar del retraso desaparece en cuanto Carey aparece en un set de entrevistas tan sobrecargado de decoraciones navideñas que parece sacado directamente de la casa de Papa Noel. Para algo es la reina de la Navidad desde hace más de 20 años. “¿Renunciar al título? ¿De qué estás hablando? Si acabo de mudarme al norte”, bromea. “Yo jamás, pero jamás, he dicho que ese sea mi título. Simplemente me encanta la Navidad y casualmente he escrito algunas canciones y discos que la gente disfruta. Y me siento agradecida por ello. No puedo retirarme y dejar de ser la persona que soy”.

Todo empezó el verano de 1994, cuando la artista y su antiguo compositor Walter Afanasieff dieron forma al primer villancico de su carrera: All I want for Christmas is You. Fuentes de la industria apuntan a que Carey se ha embolsado más de 50 millones de dólares exclusivamente por su labor como coautora e intérprete de una canción que se ha convertido en un clásico del que es imposible escapar cada año. Lo quieras o no. “Fue muy al principio de mi carrera”, recuerda Carey. “Al principio dudé si debía hacerlo. ¿Debía grabar tan pronto una canción navideña? Estoy agradecida de que decidiera hacerla, porque vino de un lugar de amor puro”.

27 años después de su lanzamiento, la popular canción superará estas navidades las mil millones de escuchas en Spotify, un dato milagroso para una canción publicada en 1994. “Me encanta que la gente empatice tanto con esta canción. Cuando la escribí jamás imaginé que podía pasar algo así. Creo que una de las razones por las que ha tenido esta longevidad es que [su sonido] no pertenece a ninguna época en particular. Quisimos que sonara como un clásico moderno”. Para desgracia de su cuenta bancaria, “no hay una fórmula secreta” que explique su éxito. “Es lo que es”, zanja la estrella.

Un especial y un villancico para celebrar el 2021

Un momento del especial navideño de Apple TV+.

Durante la entrevista la cantante recuerda que hay muchas canciones navideñas en su discografía, aunque siempre se le asocie a un tema icónico que aparece en la película navideña por antonomasia de este siglo: Love Actually. “A no ser que te gusten los villancicos o seas un seguidor de mi música, puede que no las conozcas. He hecho muchas canciones navideñas. No pueden competir con All I want for Christmas is you. Me es imposible luchar contra mí misma”, sentencia Carey con un tono que se queda a medio camino del lamento y el orgullo.

Mariah Carey: La magia continúa se reserva como uno de sus platos fuertes la única interpretación en directo de su nuevo single navideño, Fall in Love at Christmas. Khalid y Kirk Franklin la acompañan en una canción grabada en el Butterfly Lounge, el famoso estudio que la cantante tiene en Atlanta y, recientemente, en Los Ángeles. De Khalid le enamoró su primer éxito, Location. “Me puse en contacto con él y le dije lo mucho que me gustaba su música y su primer disco, American Teen”. Franklin, “una leyenda del gospel a pesar de lo joven que es”, redondea el sonido de una canción que coge el relevo de Oh Santa!, el villancico que grabó el pasado año con Jennifer Hudson y Ariana Grande.

Tráiler de 'La Magia Continúa con Mariah Carey', el nuevo especial navideño de Apple TV+.

Otro de los platos fuertes del especial de Apple TV+ será el estreno de la nueva versión de Christmas (Baby Please Come Home), una canción adorada por sus fans con la que la diva mantiene una relación complicada desde la grabación de una versión en 1994 para su primer álbum navideño, Merry Christmas. “Volver a esta canción es algo que va en contra de lo que haría normalmente. No quiero ofender a nadie, porque a mis fans no les gusta cuando digo algunas cosas, pero nunca he amado esta canción. Es maravillosa. El problema es lo que yo hice con ella entonces”.

Una nueva producción y un toque retro han hecho cambiar. “Ahora sí me encanta y es debatible, pero a mí me gusta más. Estoy muy emocionada por la lambily”, dice en referencia a sus fans. Lambily es una mezcla de la palabra familia y cordero (lamb es el término con el que se conoce a la fiel comunidad de seguidores de la artista).

La artista no ha querido desvelar todas las sorpresas del especial, pero sí destaca un vestido dorado que Dolce & Gabbana ha creado expresamente para la ocasión. “Las joyas son enormes y están por todo el vestido. No sé si lo habéis visto en mi Instagram, debía pesar como 30 kilos. Tuve que cargar con él, aunque estaba hecho a medida y tenía claro que tenía que utilizarlo. Aunque no puedes andar con él. Reto a cualquier persona de este planeta a andar con él”, bromea.

Unas fiestas en familia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

El mundo pasa las fiestas escuchando a Mariah Carey. La pregunta es inevitable. ¿Cómo las celebra la reina de la Navidad? En años anteriores, la cantante apuraba hasta el final sus giras (en 2018 actuó el 17 de diciembre en Madrid) antes de coger un avión e ir con su familia a su casa en Aspen. “Siempre estaba estresada, porque llegaba muy tarde”, explicaba la cantante. El COVID lo cambió todo. “Ahora tenemos más de un mes para preparar todo. Nos tiramos horas en la nieve y los niños se lo pasan genial. Es el único momento del año en el que me relajo de verdad”.

No todos los recuerdos de la Navidad son igual de agradables, como dejaron unas memorias en las que Carey habla abiertamente de su difícil infancia y, de nuevo, con la prensa. “Las fiestas durante mi niñez fueron algo agridulces por culpa de una familia disfuncional, a veces brutal. No siempre fue divertido, pero nunca perdía la esperanza”. La artista apunta a su madre como el origen de su devoción por la Navidad. “Teníamos un pequeño calendario de adviento en el que abrías algo nuevo cada día. Era algo…. ¿cómo decirlo sin ser maleducada? Vivíamos en un lugar humilde”.

Mariah Carey en 'La magia continúa'.

A sus 52 años, es la encargada de organizar todo en su casa. “Lo hago por los demás, pero egoístamente también por mí”. Sus navidades dejaron de ser humildes hace mucho tiempo, por supuesto. Entre risas, recuerda el mayor regalo que ha hecho jamás. “Un Ferrari. ¿Se lo merecía? No lo sé”. Aunque no concreta, Carey está hablando del millonario detalle que le hizo a su exmarido Nick Cannon, el presentador en Estados Unidos del popular Masked Singer.

“Ojalá tuviera un polvo mágico que pudiera crear unas navidades perfectas para todo el mundo”, confiesa cuando le preguntan su secreto para tener unas fiestas felices. “Realmente creo que se trata de mirar en tu propio corazón y compartir lo que sientes con tus seres queridos, tus amigos y el mundo, porque no podemos controlar lo que está pasando ahí fuera”. Palabra de la reina de la Navidad.

'Mariah Carey: La magia continúa' estará disponible en Apple TV+ desde el 3 de diciembre. El single 'Fall in Love at Christmas' ya se puede escuchar y comprar en las plataformas musicales.

