Tráiler de 'La Magia Continúa con Mariah Carey', el nuevo especial navideño de Apple TV+. El 3 de marzo el esperado especial de Apple TV+ revelará la primera y única interpretación del nuevo single del icono mundial y ganadora de varios premios Grammy, Mariah Carey, titulado "Fall in Love at Christmas". A Carey se le une el nominado al Grammy Khalid y el legendario ganador del Grammy, Kirk Franklin, y juntos llevarán el espíritu navideño a los fans de todo el mundo. La Reina de la Navidad también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del clásico popular "Christmas (Baby Please Come Home)".