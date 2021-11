Hailee Steinfeld: "Me gusta pensar en cómo se sentiría Emily Dickinson al saber el impacto que ha causado"

Cuando Apple TV+ se lanzó hace dos años tenía como grandes bazas a The Morning Show y See, series cuyos primeros episodios no convencieron tanto como se esperaba. Junto a estos dos dramas de renombre y episodios de una hora de duración se estrenó la temporada completa de un tercer título que parecía menor: Dickinson. Y la sorpresa fue mayúscula, porque esta serie sobre la juventud de Emily Dickinson superaba a las otras dos en todos los frentes. Una propuesta moderna, valiente, divertida y muy cuidada a nivel técnico, con un alto nivel que mantenido hasta esta, la tercera temporada, que se estrena hoy en la plataforma.

En estos 10 episodios que cierran la historia veremos la época más productiva de Emily Dickinson como artista, la cual coincide con los años de la Guerra Civil que separó a su país, una división que también experimenta la poeta en el seno de su familia. Emily tratará de sanar las heridas de quienes están a su alrededor, y también de expresar el dolor que siente su nación, preguntándose si el arte tiene algún papel que jugar en tiempos de dolor y guerra.

Sobre feminismo, sus experiencias interpretando a Emily y Lavinia Dickinson, y el paralelismo de esta tercera temporada con nuestro presente, SERIES & MÁS habló con Hailee Steinfeld y Anna Baryshnikov en la presentación de la serie a la prensa internacional.

Hailee Steinfeld y Anna Baryshnikov son Emily y Lavinia Dickinson en la serie de Apple TV+.

¿Os ha cambiado a nivel personal interpretar a Emily y Lavinia Dickinson?

H.S.: Siento que siempre me sentiré orgullosa de haber tenido la oportunidad de interpretar a este icono literario que sigue teniendo un gran impacto en la gente hoy en día. Me gusta pensar en cómo se sentiría Emily Dickinson al saber el impacto que ha causado en tantas vidas. Qué pensaría si escuchara a los seguidores de la serie diciendo que se emocionan con su historia y sus poemas. Es muy emocionante, porque ella se preguntaba cómo haría sentir a los demás leer su obra y nunca pudo imaginar la influencia que tendría y sigue teniendo en la vida de tantas personas que conectan de forma tan profunda con sus ideas y sus apasionados sentimientos. He tenido la oportunidad de crecer en muchos niveles con este personaje, cada día aprendía algo con ella, me inspira de muchas maneras.

"Tened siempre en mente que incluso la cosa más ridícula que hace Lavinia en la serie siempre está basada en una realidad emocional" -Anna Baryshnikov

A.B.: He visto un gran crecimiento en mí misma, personal y profesionalmente al interpretarla. Darle vida a Lavinia ha sido una experiencia interesante y maravillosa, porque era una persona muy generosa, un apoyo para todos, y así me veía yo en la serie, como un apoyo literal, porque era un personaje secundario. Es un tipo de apoyo muy positivo y eso me hace pensar en mi propio papel en la vida de la gente que quiero, me inspira para estar siempre que me necesiten y darles seguridad, comprensión, cariño o hacerlos reír, como Lavinia. Quiero quedarme con eso para mi vida.

Lavinia nos robó el corazón desde la primera temporada.

Lavinia es uno de los personajes más queridos por todos, ¿cómo fue tu experiencia interpretando los momentos más divertidos de la serie?

A.B.: Fue muy especial. Reconozco que muchas veces estaba nerviosa, porque en medio de escenas dramáticas entre Emily y Sue o Emily y Edward, tan bien interpretadas por ellos, de repente aparecía Lavinia haciendo cosas raras. Pero creo que realmente este personaje fue un regalo en los guiones de Alena, porque todo lo que hacemos siempre está basado de alguna forma en datos reales. Así que tened siempre en mente que incluso la cosa más ridícula que hace Lavinia en la serie siempre está basada en una realidad emocional. Es una de las cosas que más admiro de Dickinson, es fascinante. Cada vez que veáis que hacemos algo extraño o muy específico, buscad en Google, porque está basado en la realidad. Fue un gran regalo como actriz, porque me dio confianza en mí misma.

"Fue un proceso muy inspirador. No sólo por Emily y su obra, eso por descontado, pero también por todas las voces femeninas que formaron parte de la realización de la serie" -Hailee Steinfeld

H.S.: Admiro mucho a Anna, porque se ha movido con maestría y equilibrio en una línea muy fina. Cuando leía algunas de sus partes en el guion me parecían un desafío y empezaba a contar los días para poder verla haciendo esas cosas en escena. Es muy difícil hacer lo que hace Anna y Lavinia es mi personaje favorito de la serie.

¿Ves cierto paralelismo con nuestra realidad reciente y la época en la que se ambienta la tercera temporada de la serie?

H.S.: Siempre me ha asustado un poco cuántos de estos paralelismos existen en nuestra serie y en nuestro mundo actual. Así lo sentí con cada temporada. Esta fue particularmente interesante en ese sentido, porque veníamos de un año muy difícil y aún estábamos procesando sentimientos de desesperanza, de perdida y de duelo y hay mucho de eso en los episodios. Era también una época de desconcierto y de cambio, todo eso nos impactó mucho por cómo conectaba con nuestra historia.

"Una de nuestras directoras estaba amamantando a su bebé en el plató, esa imagen es muy poderosa y la conservaré siempre en mi memoria" -Anna Baryshnikov

Hailee Steinfeld en la tercera temporada de 'Dickinson'.

Como feministas, ¿cómo os ha cambiado la serie 'Dickinson' en este tiempo?

H.S.: Fue un proceso muy inspirador. No sólo por Emily y su obra, eso por descontado, pero también por todas las voces femeninas que formaron parte de la realización de la serie. Empezando por Alena Smith, fue increíble escuchar la visión que tenía para la serie desde el principio. Recuerdo cuánto más me gustó la escena inicial en la que Lavinia se acerca a Emily y le dice que es hora de ir a buscar agua, y ella se da la vuelta y dice: "¿Por qué no lo hace Austin? Y la respuesta fue "porque tú eres una mujer". Y Emily se da la vuelta y dice, "pues esto es una mierda". Cuando leí eso me dije: "Amo esta serie". Me encanta que la serie luche contra todas esas limitaciones que se impusieron a las mujeres en aquella época y que haya servido como recordatorio de lo mucho que hemos avanzado. Al mismo tiempo, me ha inspirado y me ha enseñado cuánto trabajo queda por hacer en este campo. Y espero que sirva de inspiración a otros.

A.B.: Emily Dickinson me inspira mucho, era intrépida y audaz y desafiaba todo lo que se suponía que debía ser una mujer en esa época, pero creo que lo que más debemos aprender del despertar de nuestra industria en los últimos dos años es que no es suficiente tener un personaje femenino fuerte, también hay que apoyar a las mujeres detrás de cámaras. Me emocionaba mucho mirar nuestro set esta temporada, teníamos más mujeres en nuestro equipo que en cualquier otro set en el que haya estado. Y a Alena Smith al frente de todo y tomando decisiones. Una de nuestras directoras estaba amamantando a su bebé en el plató y esa imagen es muy poderosa y la conservaré siempre en mi memoria.

Los nuevos episodios de 'Dickinson' están disponibles los viernes en Apple TV+.

