Crítica: 'Dr. Brain', el thriller de ciencia ficción de Apple TV+ aprovecha el interés por las series coreanas

Que Kim Jee-woon, el director de películas como Encontré al diablo y Dos hermanas, estrene su primera serie es una noticia para llenar titulares, pero la estrategia promocional de Apple TV+ ha sido en esta ocasión más nula que de costumbre. Después del reciente éxito de El juego del calamar en Netflix, es comprensible que la plataforma pisara el acelerador para aprovechar la ola y estrenar Dr. Brain lo antes posible. Tanto, que la presentación a la prensa y entrevistas con el director están programadas una semana después de su estreno.

Lee Sun-kyun (Parásitos) interpreta en esta serie de seis episodios a Sewon, un brillante neurocientífico que encuentra la forma de transferir los recuerdos de una persona que acaba de morir a una que sigue viva, sincronizando las ondas cerebrales de ambas. Sewon decide convertirse en el sujeto principal de su propio experimento clandestino, porque necesita investigar con premura los misterios que esconden tres hechos relacionados: la muerte de su hijo, la vida secreta de su esposa y un asesinato del que es el principal sospechoso.

Su descubrimiento pionero no tiene tiempo para trámites burocráticos, pero tampoco para prever los efectos secundarios que tendrá la transferencia de recuerdos y el material del que se alimenta el inconsciente en su propio cerebro. Tendrá que aprender a diferenciar qué es real y qué no, mientras su propia identidad empieza a mezclarse con las ajenas, cambiando los rasgos típicos de su personalidad e incluso, otorgándole nuevas habilidades, producto de, por ejemplo, sincronizar su cerebro con el de un gato muerto que pudo haber presenciado un asesinato.

Lee Sun-kyun y Park Hee-soon en 'Dr. Brain'.

Lo que empieza como un relato de ciencia ficción con tintes de melodrama fruto del pasado traumático de su infancia en el espectro autista, empieza a mezclarse en los dos primeros episodios con el tono de thriller policial al que se suman tintes de fantasía y terror. Una mezcla de géneros que no sorprende en una serie que viene de un director con una filmografía que incluye historias de gánster superestilizadas (A Bittersweet Life), de terror psicológico (Dos hermanas), tributos al wéstern (The Good, the Bad, the Weird) o retorcidos thrillers de acción con asesinos en serie con tendencias caníbales (Encontré al diablo).

Solo he visto dos episodios y no sé si los misterios planteados encuentran respuestas satisfactorias, o en cual de los géneros se ancla definitivamente la resolución, pero aprovechando que el espectador occidental ha empezado a derribar la brecha cultural con el éxito de Parásitos, y el absoluto fenómeno de El juego del calamar, Dr. Brain es una buena oportunidad para seguir explorando las ficciones de Corea del Sur. Hacerlo de la mano de uno de sus cineastas más reconocidos es una apuesta segura, porque siempre podremos confiar en el espectáculo visual que caracteriza al cine Kim Jee-woon.

Los nuevos episodios de 'Dr. Brain' están disponibles los jueves en Apple TV+.

