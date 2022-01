'Sé lo que hicisteis el último verano' es cancelada por Amazon Prime Video tras solo una temporada

Amazon Prime Video no renovará la serie de terror Sé lo que hicísteis el último verano. Esta nueva y actualizada adaptación de la novela escrita en 1973 por Lois Duncan, que ya fue llevada al cine en 1997, se queda en una sola temporada. Su apuesta por el drama juvenil más allá del slasher que caracteriza a la marca, no llegó a convencer y tuvo una tibia recepción en la plataforma tanto de crítica como de espectadores.

Sé lo que hicísteis el último verano se sitúa en una ciudad llena de secretos. Allí, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino un año después de un fatal accidente, escogiendo la fatídica fecha del día de su graduación. El final de la primera temporada llegó a un desenlace satisfactorio para los fans, resolviendo el misterio propuesto y apoyándose en un reparto que supo cumplir su cometido.

La serie de terror producida por Amazon Studios y Sony Pictures TV debutó el pasado 15 de octubre, causando distintas impresiones con la emisión de sus cuatro primeros episodios. La fue escogida por la productora para dirigirse a un público más juvenil, añadiendo este título a otras historias del mismo calibre como The Wilds, que fue todo un éxito y espera el estreno de su segunda temporada; la serie animada Fairfax, que anda camino de su segunda entrega; y la próxima adaptación de las novelas de Jenny Han (autora de Todos los chicos de los que me enamoré), la producción The Summer I Turned Pretty.

Sin embargo, este título cierra definitivamente las puertas a tener una continuación, despidiendo al elenco protagonizado por Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom y Bill Heck, con Sonya Balmores y Spencer Sutherland. Tampoco volverá la propia Goodman, que había sido productora ejecutiva junto a Erik Feig, productor del largometraje de 1997; Shay Hatten, Neal H. Moritz y Pavun Shetty de Original Film y James Wan, Rob Hackett y Michael Clear de Atomic Monster.

