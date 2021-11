Crítica: 'La rueda del tiempo', un arranque con potencial, dinero en pantalla y mucha información

Todas las plataformas quieren tener su propio Juego de tronos. Netflix lo intentó con Sombra y hueso y The Witcher, con desiguales resultados. Apple TV+ sacó la chequera para adaptar Fundación, la obra maestra de Isaac Asimov, pero su primera temporada acaba el viernes y apenas ha despertado el interés de la audiencia. Prime Video tiene la mejor baza: el regreso de El señor de los anillos con una precuela ambientada en la Segunda Edad. Mientras llega el 2 de septiembre de 2022, Amazon se la jugará antes con la adaptación de otro popular clásico de la literatura fantástica. Este mismo viernes se estrena La rueda del tiempo y ya hemos podido ver sus tres primeros episodios.

Sobre el papel, la saga literaria creada por Robert Jordan -y continuada por Brandon Sanderson después de la muerte del autor- es el material del que están hechos los sueños de los ejecutivos de Hollywood en un momento de la industria está obsesionada por encontrar universos narrativos que explotar durante años. Entre 1990 y 2014 se publicaron hasta 14 libros ambientados en un vasto mundo en el que la magia es real, pero solo está alcance de un grupo de mujeres llamadas Aes Sedai. La historia arranca cuando una de ellas, Moiraine (interpretada por una Rosamund Pike que deja atrás sus memorables papeles de villana en Perdida y I Care A Lot), emprende un largo y peligroso viaje con varios jóvenes. La profecía dice que uno de ellos es el “dragón renacido” que salvará o destruirá la humanidad.

Como era de esperar, sentar las bases de una mitología que abarca miles de años es más complicado de lo que puede indicar ese conciso resumen. El showrunner Rafe Judkins (guionista de Agentes de S.H.I.E.L.D. y Chuck) parece ser consciente de ello, aunque este arranque será más accesible para aquellos versados en el género de la fantasía literaria en general, o esta historia en particular. Con 90 millones de copias vendidas, la serie tiene la obligación de mantener satisfechos a sus fieles mientras se abre a un nuevo público que facilite su continuidad durante varios años en el catálogo de la plataforma.

'La rueda del tiempo' quiere ser el 'Juego de tronos' de Amazon Prime Video.

Ese público medio tendrá que prestar especial atención y aceptar que hay detalles y relaciones entre especies y personajes que entenderemos mejor con el paso de los ocho episodios que forman la primera entrega de la serie. Durante esa toma de contacto surgen varias preguntas que la serie no tiene tiempo para responder o que han podido pasar desapercibidas ante la sucesión de subtramas, información y personajes. En cualquier caso, los espectadores casuales no deberían alarmarse por el momento. La rueda del tiempo no es Sombra y hueso. Después de ver tan solo treinta minutos del primer episodio del estreno de Netflix la pasada primavera, tuve claro que ese mundo abstracto y confuso era para mí. No es el caso.

Los tres primeros episodios de la nueva apuesta de Amazon plantean las reglas básicas del juego, establecen un tono a medio camino de lo solemne y la fantasía con toques juveniles y acaban con un sugerente cliffhanger: la primera aparición de Álvaro Morte, el actor español que da el salto internacional después del éxito de La casa de papel.

Hasta entonces, el camino es algo irregular: el primer episodio de la adaptación de La rueda del tiempo es claramente el mejor y el más espectacular de los que llegarán el próximo viernes. La batalla de Dos ríos, el pueblo al que llega Moiraine, es un buen ejemplo del elevado presupuesto y el cuidado acabado visual de una serie que, en sus mejores momentos, podría pasar por un estreno directo a los cines. Los valores de producción dejan claro que la serie es una prioridad para Prime Video. Los efectos visuales, la dirección de arte, el diseño de vestuario y hasta la dirección de fotografía (una iluminación oscura es a menudo el recurso estrella de las series que intentan limitar sus ajustados costes) están muy por encima de la media.

Rosamund PIke es el mayor reclamo en el reparto de la adaptación de la popular saga literaria.

Ahora el desafío de Judkins y su equipo es que la ambiciosa historia consiga dar el salto y adoptar nuevos conversos. Desarrollar en mayor profundidad su elenco de personajes, incluyendo a un grupo de jóvenes algo genéricos por el momento, debe ser su primer paso. Entre sus virtudes destaca, por ejemplo, el retrato de esas mujeres que son perseguidas y juzgadas por presentar cualidades especiales. No hace falta que se utilice la palabra bruja para hacer sacar ciertas conclusiones después de ver las reacciones que se encuentran a su paso las Aes Sedai.

Es demasiado pronto para sentenciar si La rueda del tiempo puede seguir los pasos de Juego de tronos, Perdidos, The Mandalorian o las series de Marvel. Es probable que Amazon aún tenga que esperar para encontrar su mirlo blanco en El señor de los anillos, pero después de ver los tres primeros episodios de su gran apuesta de 2021 podemos esperar, al menos, una entretenida y vistosa serie de aventuras y fantasía. Solo el tiempo dirá si se puede convertir en algo más que eso.

