El tráiler de ‘The Afterparty’ nos promete una de las grandes sorpresas de comedia para 2022

Son buenos tiempos para la comedia en Apple TV+. Después de la magnífica segunda temporada de Ted Lasso y el próximo lanzamiento de The Shrink Next Door, la plataforma nos ha puesto los dientes largos con el tráiler de The Afterparty, la serie creada por Chris Miller y Phil Lord, guionistas de La Lego película y ganadores del Óscar por Spider-Man: Into the Spider-Verse, que se estrenará en enero de 2022.

The Afterparty gira alrededor de un misterioso asesinato que tiene lugar en una reunión de instituto. En cada uno de los ocho episodios nos presentarán la historia desde la perspectiva de un personaje diferente, cada una con su propio y único estilo visual, y partiendo de un género cinematográfico distinto en función de la personalidad del personaje narrador de cada capítulo.

Con un reparto de lujo formado por grandes actores del género, como Tiffany Haddish, Sam Richardson (Veep, Ted Lasso), Zoë Chao (Love Life), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Ike Barinholtz (The Mindy Project), Ilana Glazer (Broad City), Jamie Demetriou (Fleabag, Stath Lets Flats) y John Early (Search Party), tenemos la garantía de que veremos un espectáculo divertidísimo.

El equipo detrás de cámaras incluye al director de fotografía Carl Herse (El último hombre en la Tierra, Black Monday), el diseñador de producción Bruce Hill (El último hombre en la Tierra, Colgados en Filadelfia), la diseñadora de vestuario Trayce Gigi Field (Dead to Me), el compositor Daniel Pemberton (El juicio de los 7 de Chicago), y el editor Joel Negron (Thor: Ragnarok).

"Se trata de una de las cosas más sorprendentes, originales y divertidas que hemos hecho", afirman Lord y Miller. "Nuestro objetivo era contar la investigación de un asesinato en clave cómica de una manera nueva y emocionante. Al darle a cada episodio su propio estilo único de narración, hemos llegado a sentirnos como si estuviéramos rodando ocho películas claramente diferentes pero interconectadas, que ponen de relieve cómo la perspectiva personal y los prejuicios de los personajes dan forma a su manera de ver el mundo".

'The Afterparty' se estrena en Apple TV+ en enero de 2022.

