Todos los estrenos de series y películas de la semana en streaming y canales (4-10 octubre)

Inauguramos una nueva semana del mes de octubre, que llega cargada de estrenos de series y películas entre los días 4 y 10 de octubre. Nuevos títulos que se incorporarán a los diferentes catálogos y parrillas de Netflix, Disney+, Movistar+, Apple TV+, AXN, AMC, ATRESplayer Premium, Calle 13 y COSMO.

Entre las novedades más importantes de la semana destaca el especial de comedia Dave Chappelle: The Closer (Netflix); el regreso del médico más entrañable de la televisión en la quinta temporada de The Good Doctor (AXN); el estreno del thriller The Equalizer (Calle 13); y la incorporación de Viuda Negra en abierto para todos los suscriptores de Disney+.

Lunes, 4 de octubre

'The Walking Dead: World Beyond' - Temporada 2 (AMC)

'The Walking Dead: World Beyond' | Temporada 2 | AMC

El spin-off de la célebre serie The Walking Dead se centra en la primera generación de supervivientes, incluyendo a aquellas personas nacidas durante el apocalipsis zombi. Durante la segunda temporada, se pondrá fin a la épica historia de Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston), cuatro amigos que atravesaron el país en una misión que transformó la percepción que tenían de ellos mismos y del mundo.

Mientras se enfrentan a la misteriosa República Cívica Militar y luchan por el control de sus propios destinos, sus objetivos y vínculos se verán alterados, perdiendo la inocencia que les quedaba de manera irrevocable.

'Creepshow' - Temporada 2 (ATRESplayer Premium)

'Creepshow'. ATRESplayer Premium

La serie de terror está basada en las exitosas películas de los años 80 de Stephen King y George A. Romero entusiasmó en gran medida al público y la crítica el año pasado.

En Creepshow se cuentan historias totalmente independientes, conformando una antología que dirigen conocidos cineastas del género del terror como Greg Nicotero, Joe Lynch o John Harrison.

'On my block' - Temporada 4 (Netflix)

'On my block'. Netflix

La serie estrena diez episodios nuevos, que seguirán ampliando la comedia sobre el paso a la vida adulta protagonizado por un grupo de amigos que deberán salir al paso en un barrio conflictivo. En la cuarta temporada se retoma la historia dos años más tarde, cuando un temible secreto termina saliendo a la luz.

Martes, 5 de octubre

'Dave Chappelle: The Closer' - Especial de comedia (Netflix)

Dave Chappelle en su nuevo especial de comedia. Netflix

La plataforma ofrece un nuevo especial de comedia protagonizado por el humorista, guionista y productor Dave Chappelle, ganador de cinco premios Emmy y responsable de otros títulos como Sticks & Stones o Equanimity & The Bird Revelation.

'The Good Doctor' - Temporada 5 (AXN)

Freddie Highmore protagoniza 'The Good Doctor'. AXN

Shaun Murphy (Freddie Highmore) es un joven cirujano que padece autismo y síndrome de Savant, conocido también como el “síndrome del sabio”, una enfermedad que le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero que a su vez le ha permitido desarrollar unas habilidades mentales prodigiosas, como una extraordinaria memoria. A pesar de cumplir con su cometido como médico y hacer bien su trabajo, no termina de convencer al resto de trabajadores del hospital.

Esta será la quinta temporada, que comienza con la fiesta de compromiso entre Shaun y Leatiene.

'The Equalizer' - Temporada 1 (Calle 13)

'The Equalizer'. Calle 13

Tratándose de una reinterpretación de la serie de televisión de los años 80, The Equalizer se centra en la historia de una enigmática mujer que usará sus habilidades para ayudar a aquellos que no tienen a dónde ir.

'Moonshine' - Temporada 1 (Movistar+)

Los protagonistas de 'Moonshine'. Movistar+

Hubo una vez, hace cuarenta años, en los que The Moonshine llegó a desprender un brillo deslumbrante pero ahora, se ha convertido en un destartalado resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia que se cae a pedazos.Cuando la hija mayor de los Finley-Cullen, Lidia (Jennifer Finnigan), regresa a casa por el funeral de su tía descubre que ha heredado una buena parte del negocio familiar. A partir de ese momento decide ponerse manos a la obra y quedarse con el negocio, causando un gran revuelo entre sus hermanos, que no acaban de comprender por qué ha sido ella la elegida para ocupar el cargo.

Miércoles, 6 de octubre

'Viuda Negra' - Película (Disney+)

'Viuda Negra' | Tráiler | Disney+

El thriller de espías y acción nos cuenta la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johanson), también conocida como Viuda Negra, que tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para acabar con la conspiración que ha surgido contra ella. Natasha deberá huir de la poderosa fuerza que la persigue mientras retoma su historia como espía y recupera algunas relaciones que dio por perdidas cuando se convirtió en Vengadora. Dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige, será la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel y contará con Florence Pugh en el papel de Yelena, David Harbour como El Guardián Rojo y Rachel Weisz como Melina, que completan el reparto junto a la actriz protagonista.

'High Fidelity' - Temporada 1 (Disney+)

Fotograma de 'High Fidelity'. Disney+

High Fidelity cuenta la historia de una fan de la música y la cultura pop que regenta una tienda de discos en Brooklyn. Prortagonizada por Zoë Kravitz, la serie adapta la novela homónima de Nick Hornby, ambientándola en Nueva York.

'Dulce ingeniería' - Reality show (Netflix)

'Dulce ingeniería'. Netflix

Se trata de un nuevo concurso que une a los reposteros más creativos e innovadores con los ingenieros más hábiles y brillantes para concebir creaciones inimaginables. En cada episodio, los equipos competirán entre sí para inventar maravillas pasteleras que no solo tienen que ser deliciosas, sino que deben superar duras pruebas de ingeniería.

'Deporte y juego sucio' - Serie documental (Netflix)

'Deporte y juego sucio'. Netflix

Esta docuserie examina seis historias increíbles situadas en la frontera entre el delito y el deporte, narrada desde el punto de vista de los propios atletas, entrenadores y agentes de la ley que se vieron envueltos en la polémica.

Jueves, 7 de octubre

'A.P. Bio' - Temporada 4 (Movistar+)

Fotograma de 'A.P. Bio'

Jack Griffin es un prepotente profesor de filosofía que acaba de ser expulsado del trabajo de sus sueños en Harvard y se ve obligado a volver a Toledo (Ohio), donde acepta a regañadientes un puesto como profesor de biología avanzada en el instituto. En su nuevo destino, Jack no tendrá intención alguna de enseñar biología y en su lugar, decide aprovechar el estupendo grupo de estudiantes de matrícula de honor que tiene a su disposición para su propio beneficio y así saldar cuentas con su pasado.

'The Promise' - Temporada 1 (COSMO)

'The Promise' | Tráiler | COSMO Belén Prieto

Un día después de la Navidad de 1999, mientras una fuerte tormenta azota Europa, una niña de 11 años desaparece sin dejar rastro en la región francesa de las Landas. El capitán de policía Pierre Castaing (Olivier Marchal) dirige la investigación, pero a pesar de sus esfuerzos, no logra encontrar al culpable. Años después, otra joven desaparece en circunstancias similares y la joven detective Sara Castaing (Sofia Essaïdi) intentará resolver el caso que obsesionó a su padre.

'Sexy a lo bestia' - Reality show (Netflix)

'Amor a lo bestia'. Netflix

En este concurso se elimina el factor físico, modificando la apariencia de los participantes con prótesis y maquillaje. El objetivo será encontrar la ocasión de enamorarse y cautivar a la otra persona, haciendo uso de su personalidad.

Viernes, 8 de octubre

'Acapulco' - Temporada 1 (Apple TV+)

'Acapulco' | Temporada 1 | Apple TV+ Belén Prieto

Acapulco cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco: Las Colinas.

Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba y de que, para tener éxito, tendrá que aprender a navegar entre una clientela exigente, un voluble mentor y una complicada vida familiar.

