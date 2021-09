HBO Max pone en marcha una serie documental sobre la historia y el legado de DC Comics

HBO Max ha dado luz verde a una serie documental de tres partes que abordará la historia y el legado de DC Comics. La producción liderada por Greg Berlanti y Leslie Iwerks echará un vistazo al legado del sello de cómics de DC, permitiendo a los fans adentrarse y redescubrir el universo de los personajes, así como el origen de la compañía de cómics, su evolución y un impacto cultural que abarca hasta nueve décadas en todos los medios y expresiones artísticas.

"DC tiene un rico legado de más de 80 años de narración icónica: desde la introducción del género que define al superhéroe Superman en 1938 hasta las increíbles películas, programas de televisión, dibujos animados, juegos y cómics que han sido sinónimos de superheroísmo durante varias generaciones a partir de entonces. Nos sentimos muy emocionados de sumergirnos en esta historia y de acompañar a los fanáticos a lo largo de este increíble viaje", dijo Jim Lee, editor y director creativo de DC.

Leslie Iwerks fue nominada al Emmy especial de no ficción en 2008 por su trabajo en The Pixar Story, un documental que llevó al público tras las cámaras de la potencia de la animación. En 2007, Iwerks también fue nominada al Oscar al Mejor Cortometraje Documental por Recycled Life. Además, ha realizado otros títulos como The Imagineering Story, Downstream, League of Legends Origins y Citizen Hearts.

Iwerks será productora ejecutiva con Greg Berlanti, Sarah Schechter y David Madden. También participan en la producción ejecutiva Mark Catalena, Rachael Jerahian y Jonathan Gabay. La dirección corre a cargo de Iwerks y Catalena y la producción la llevan a cabo Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon, DC, Berlanti Productions e Iwerks & Co.

Los proyectos de DC Comics en HBO Max

La serie documental continuará ampliando los contenidos del sello de DC dentro de HBO Max, que ya cuenta con otros títulos como Doom Patrol o Titans, y la próxima serie de Peacemaker, spin-off de la película El escuadro suicida (2021), los spin-off de la película The Batman centrado en la comisaría de Gotham y en El Pingüino, que ampliarán el universo establecido en la película, las producciones de J.J. Abrams Madame X y Constantine y las dos series animadas que podremos ver el próximo año, Batman: Caped Crusader y My Adventures with Superman.

