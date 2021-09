Netflix cancela 'Hit & Run' tras una sola temporada por sus costes

Netflix ha decidido no renovar el thriller israelí de espionaje Hit & Run por una segunda temporada. La serie, que logró posicionarse como una de las opciones más vistas desde que se estrenó en la plataforma, no tendrá continuidad en la plataforma debido a los altos costes que conllevaba.

Hit & Run fue recibida de forma positiva tanto por críticos como por espectadores. Sin embargo, el rodaje del thriller ha resultado verdaderamente costoso, especialmente si tenemos en cuenta los datos de la primera tanda de capítulos, producidos a medio camino entre Nueva York, Israel y una pandemia global. Debido a la crisis derivada del COVID-19, se tardaron hasta tres años en rodar los nueve episodios que conforman la temporada, que se estrenaron finalmente el 6 de agosto de 2021. A partir de ese momento, la serie apareció en el top 10 de Nielsen y se convirtió en todo un fenómeno de la plataforma.

La primera temporada cerraba enviando a Segev por un nuevo camino y, a pesar del intrigante cliffhanger final y de la intención de los creadores por rodar al menos dos o tres temporadas, la serie no tendrá continuidad.

'Hit & Run' | Temporada 1 | Netflix

La serie sigue los pasos de Segev (Lior Raz), un hombre felizmente casado cuya vida dará un vuelco cuando su esposa muera en un trágico y misterioso accidente cuando es atropellada en Tel Aviv. El culpable se dará a la fuga, dejando al protagonista apesadumbrado y confundido. Sediento de venganza, Segev buscará a los asesinos de su esposa, que terminaron huyendo a los Estados Unidos. Con la ayuda de una examante, Naomi Hicks (Lathan), descubrirá verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que le ocultó en vida.

La serie fue creada y escrita por Lior Raz junto a Avi Issacharoff, los cocreadores y productores ejecutivos de la serie de Netflix Fauda, además, Dawn Prestwich y Nicole Yorkin participaron en el proyecto tras haber realizado la comedia de Amazon Prime Video Z: The Beginning of Everything.

El equipo técnico lo completa Issacharoff, Raz, Prestwich y Yorkin en la producción ejecutiva, junto a Kimberlin Belloni, Peter Principato e Itay Reiss de Artists First; y David Hoberman, Todd Lieberman y Laurie Zaks de Mandeville Films.

