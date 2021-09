Todos los estrenos de series y películas de la semana en plataformas de streaming y canales (20-26 septiembre)

Os traemos el calendario con todos los estrenos de series y películas que llegan a las plataformas de streaming y canales la semana del 20 al 26 de septiembre. Apuntad, que Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+, Apple TV+, ATRESplayer PREMIUM, TNT, Starzplay, Sundance TV y RTVE Play vienen bien cargadas.

Entre los lanzamientos más importantes de la semana os destacamos: Y: El último hombre (Disney+), la adaptación del cómic apocalíptico de Brian K. Vaughan donde toda la población masculina de la Tierra fallece tras un extraño suceso; Fundación (Apple TV+), la esperadísima adaptación de la famosa obra de ciencia ficción de Isaac Asimov; y Misa de Medianoche (Netflix), la nueva serie de terror de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House.

Martes, 21 de septiembre

'The Flash' - Temporada 7 (HBO)

'The Flash'. HBO

La serie spin-off de Arrow sigue las veloces aventuras de Barry Allen (Grant Gustin), un joven con el constante deseo de ayudar a los demás. Inesperadamente para él, una partícula aceleradora le golpea por accidente, dejando a su organismo la capacidad de moverse a la velocidad del rayo.

Con su habilidad innata de ser amable con el resto de personas, se verá obligado a actuar como el héroe que todos esperan que sea.

'Younger' - Temporada 7 (TNT)

Fotograma de 'Younger'. TNT

La serie presenta la historia de una madre soltera de cuarenta años (Sutton Foster) que de repente tiene que volver al mundo laboral, dándose cuenta de que a su edad, ese regreso le resultará mucho más difícil. Aprovechando que parece más joven, decidió hacerse pasar por una veinteañera.

Sin embargo, la falsa identidad que Liza había construido se vendrá abajo en esta séptima temporada en la que sus cartas están al descubierto y todo el mundo conoce su secreto. Creada por Darren Star (Sexo en Nueva York), esta será la última dosis de episodios de la serie, que se emitirá en la cadena en dos maratones de seis capítulos, cada uno en los días 21 y 28 de septiembre.

Miércoles, 22 de septiembre

'Y: El último hombre' - Temporada 1 (Disney+)

'Y: The Last Man' | Tráiler | FX

Basada en los cómics de DC de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, la serie nos sitúa en un futuro posapocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, exceptuado a un hombre cisgénero y su mono, los únicos seres de género masculino que quedan en la Tierra.

La serie narra la historia de los supervivientes en esta nueva realidad y los esfuerzos que tendrán que hacer para restaurar todo lo que se ha perdido, aprovechando la oportunidad de construir algo mejor desde cero.

'American Horror Story: Double Feature' - Temporada 10 (Disney+)

'American Horror Story: Double Feature'. Disney+

Tal y como aparece mencionado en el título, la nueva temporada contará dos historias diferentes, en las que el mar y la arena tendrán un papel fundamental.

En esta nueva temporada, volverán a figurar en el reparto los habituales Finn Wittrock, Lily Rabe, Evan Peters, Frances Conroy, Angelica Ross y Leslie Grossman. A ellos se unirá Macaulay Culkin, el fichaje estrellla de la temporada.

La segunda parte contará con Sarah Paulson y John Carrol Lynch, además del novato Neal McDonough, que dará vida al presidente nº 34 en la historia de Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower.

'Star Wars: Visions' - Temporada 1 (Disney+)

'Star Wars: Visions' | Tráiler | Disney+

Se trata de una antología de cortometrajes que constará de nueve episodios independientes con estéticas propias y diferenciadoras las unas de las otras, realizados por los mejores creadores y narradores de anime del mundo. Todos los episodios se estrenarán al mismo tiempo, situando cada una de las historias en diferentes etapas cronológicas, que comprenden desde los hechos anteriores a La amenaza fantasma a después de El ascenso de Skywalker.

'Jaguar' - Temporada 1 (Netflix)

'Jaguar' | Temporada 1 | Netflix

Ambientada en los años 60, la serie tiene lugar en España, justo en el momento en el que cientos de nazis huyeron de su fatal destino tras la Segunda Guerra Mundial y buscaron refugio en nuestro país. Isabel Garrido (Blanca Suárez) es una joven española quien, tras lograr sobrevivir milagrosamente al campo de concentración de Mauthausen, emprende la búsqueda y captura de Bachmann, considerado como el hombre más peligroso de Europa. La protagonista descubrirá que no está sola en su misión, y se unirá a un grupo de agentes, también decididos a hacer justicia.

'Edelweiss' - Serie documental (RTVE Play)

Edelweiss, el primer contenido propio de RTVE Play. RTVE Play

En estos cuatro capítulos, la serie aborda la historia del grupo de montaña Edelweiss, la secta más destructiva de España. Cuenta con los testimonios de los principales protagonistas, además de los encargados de la investigación que acabó en el mayor juicio por corrupción de menores de nuestra historia.

Producida en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), la serie documental será el primer contenido de creación propia que verá la luz en la recién estrenada plataforma RTVE Play

'Queridos blancos' - Temporada 4 (Netflix)

'Queridos blancos' | Temporada 4 | Netflix Belén Prieto

Al igual que la galardonada película homónima escrita y dirigida por Justin Simien, la serie sigue a un grupo de estudiantes negros en una universidad donde son todos predominantemente blancos. Allí, navegarán por las complejidades que rodean a la población negra durante su vida diaria.

'Intrusión' - Película (Netflix)

'Intrusión' | Tráiler | Netflix Belén Prieto

Un matrimonio se muda a una pequeña ciudad y de repente, un allanamiento deja a la mujer protagonista traumatizada. A partir de ese momento, comenzará a vivir con la sospecha de los que la rodean podrían no ser lo que parecen.

'Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan' - Documental (Netflix)

'Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan' | Tráiler | Netflix Belén Prieto

A finales de los años 70, un violador en serie es capturado. En el juicio, el criminal alega que sus múltiples personalidades controlan su conducta, dando pie a que se origine una odisea legal.

Jueves, 23 de septiembre

'Peacemaker' - Temporada 1 (Sundance TV)

'Peacemaker' | Tráiler | Sundance TV Belén Prieto

Peacemaker es un drama político finlandés con pinceladas de suspense en el que los protagonistas son las negociaciones de paz, el comercio de armas y las relaciones entre los poderosos. En esta serie, Ann-Mari Koistinen (Irina Björklund) es una negociadora de paz finlandesa que intenta mantener el orden entre turcos y kurdos cuando descubre la implicación de su gobierno en el tráfico de armas del conflicto. Durante 10 episodios, viviremos en primera persona la responsabilidad, tensión y peligro que implica mediar en este tipo de situaciones.

'Doom Patrol' - Temporada 3 (HBO)

'Doom Patrol'. HBO

En esta serie aparece uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco Dr. Niles Caulder. Los miembros de esta peculiar patrulla rememoran las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas, causando toda clase de cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal. Desesperados, le proponen a Caulder defender el planeta Tierra de los mayores peligros que jamás se hayan conocido. Continuando los acontecimientos que tuvieron lugar en "Titans", la patrulla recibe un encargo de Cyborg que no podrán rechazar, aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser como antes.

'A.P. Bio' - Temporada 4 (Movistar+)

Fotograma de 'A.P. Bio'. Movistar+

Jack Griffin (Glenn Howerton) es un prepotente profesor de filosofía que acaba de ser expulsado del trabajo de sus sueños en Harvard y se ve obligado a volver a Toledo (Ohio), donde acepta a regañadientes un puesto como profesor de biología avanzada en un instituto. Jack decide aprovechar el estupendo grupo de estudiantes de matrícula de honor que tiene a su disposición para su propio beneficio y así saldar cuentas con su pasado.

Viernes, 24 de septiembre

'Fundación' - Temporada 1 (Apple TV+)

Tráiler | 'Fundación' | Apple TV+

Cuando el revolucionario Dr. Hari Seldon (Jared Harris) predice la caída del Imperio, él y un grupo de seguidores muy leales viajarán a los confines más recónditos de la galaxia para establecer La Fundación, con el objetivo principal de garantizar el futuro de la civilización. Por otro lado, y enfurecidos por la manera de actuar de Hari, los Cleons, una larga línea sucesoria de emperadores que ostentan el poder, temen que su poder se cuestione y pierdan su interminable legado para siempre.

'Misa de Medianoche' - Miniserie (Netflix)

'Misa de medianoche' | Tráiler | Netflix

En una pequeña comunidad isleña aislada, los extraños sucesos se intensifican con el regreso de un joven caído en desgracia (Zach Gilford) y la llegada de un carismático sacerdote (Hamish Linklater) a la zona. La aparición del padre Paul en la isla coincide con unos acontecimientos inexplicables y aparentemente milagrosos, y la devoción religiosa de los habitantes de la zona conseguirá avivarse. Sin embargo, tendrán que pagar un precio muy alto por estos milagros.

'El estornino' - Película (Netflix)

'El estornino' | Tráiler | Netflix

Después de la muerte de su único hijo, el matrimonio de Jack (Chris O’Dowd) y Lilly (Melissa McCarthy) tendrá que lidiar con el trauma de una manera diferente. Jack vive temporalmente en un centro psiquiátrico, mientras Lilly permanece en el mundo real, lidiando con su propia culpabilidad y una lucha interna que la paraliza en su día a día. Además, la aparición de un estornino que ha anidado en su patio y que comienza a acosarla y atacarla lleva a la mujer a buscar ayuda en Larry (Kevin Kline), un peculiar psicólogo convertido en veterinario con su propio pasado traumático. Juntos se darán cuenta de que la problemática relación con el pájaro no es más que una representación de la traumática pérdida que ha vivido Libby en el último año.

'Wolfboy and the Everything Factory' - Temporada 1 (Apple TV+)

'Wolfboy and the Everything Factory'. Apple TV+

Esta serie de animación producida por Joseph Gordon-Levitt sigue a Wolfboy mientras descubre un extraño reino en el centro de la Tierra, en el que donde seres fantásticos crean cosas para el mundo de arriba.

'Teenage Euthanasia' - Temporada 1 (HBO)

'Teenage Euthanasia' | Temporada 1 | HBO Belén Prieto

Teenage Euthanasia es una serie de televisión de comedia animada para adultos creada por Alyson Levy y Alissa Nutting. Está protagonizada por Maria Bamford, Jo Firestone, Tim Robinson y Bebe Neuwirth. En ella, Trophy Fantasy es una madre adolescente que dejó a su hija Euthanasia "Annie" Fantasy bajo la custodia de su madre Baba y su hermano Pete. Después de morir años después, el cadáver de Trophy fue entregado a Baba. Una combinación inesperada del líquido embalsamador de Baba y las lágrimas de Annie resucitarán a Trophy como un zombi muy sensible con habilidades sobrenaturales.

'Birds of Paradise' - Película (Amazon Prime Video)

'Birds of Paradise' | Tráiler VO | Amazon Prime Video Belén Prieto

Dos bailarinas de una academia de ballet de élite parisina serán puestas a prueba constantemente. Sus vínculos e incluso su propio cuerpo se cuestionarán mientras compiten por un contrato para unirse a la compañía de la Ópera Nacional de París.

'Goliath' - Temporada 4 (Amazon Prime Video)

'Goliath'. Amazon Prime Video

Billy McBride (Billy Bob Thornton) era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar que en la sala de juicios. Pero cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman & McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza esta lucha desigual contra Goliath. La serie original de Amazon Prime Video ha recaudado un gran éxito entre los títulos de la plataforma y estrena su cuarta temporada, que tendrá un total de ocho episodios de una hora de duración.

Domingo, 26 de septiembre

'BMF' - Temporada 1 (Starzplay)

'BMF' | Avance | Starzplay

Este drama está inspirado en la historia real de dos hermanos que se criaron en las decadentes calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron origen a una de las familias criminales más influyentes de Estados Unidos. Ellos son el carismático líder Demetrius 'Big Meech' Flenory, el perspicaz empresario Terry 'Southwest T' Flenory, que combinan la visión de la hermandad en comunidad, más allá del tráfico de drogas y dentro del mundo del hip-hop, convirtiendo a los hermanos en un icono mundial. Su inquebrantable creencia en la lealtad a la familia sería la piedra angular de su relación y el núcleo de su posible distanciamiento.

'Toy Boy' - Temporada 2 (ATRESplayer Premium)

'Toy Boy' estrena su segunda temporada. ATRESplayer Premium

Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) es un estríper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Se trata del marido de Macarena, su amante (Cristina Castaño), una mujer madura y poderosa con la que mantenía una relación. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a quince años de cárcel. Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín (María Pedraza), una abogada joven que, en representación de un importante bufete, se ofrece a ayudarlo.

Tras el final de la primera temporada, la serie tendrá que cambiar de local tras la explosión que tuvo lugar en el Inferno, y la vida no será fácil para Hugo, ya que ha conseguido demostrar su inocencia y que también ha cosechado algunos enemigos por el camino.

