'Solo asesinatos en el edificio' es renovada por una segunda temporada que veremos en Disney+

Solo Asesinatos en el Edificio, la serie original de Hulu que podemos ver en España a través de Disney+, ha sido renovada por segunda temporada en la que volverán Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Creada por Steve Martin y Dan Fogelman, esta serie que mezcla el humor, los crímenes y los podcasts, cuenta la historia de tres completos desconocidos que comparten una extraña pasión por los relatos de crímenes. De una forma inesperada, todos ellos se verán envueltos en un asesinato de verdad que tendrán que investigar, siendo los protagonistas de la historia.

Una escalofriante muerte tiene lugar en el exclusivo edificio donde viven, en el Upper East Side de Nueva York, y el trío protagonista sospecha que se trata de un asesinato y no un suicidio. Movidos por el entusiasmo y las ganas de vivir su propia aventura, los tres emplearán sus profundos conocimientos sobre crímenes para averiguar lo que ha ocurrido. En el camino, deciden grabar un pódcast para documentar el caso, desentrañando los complejos secretos que esconde el edificio Arconia y que se remontan a años atrás. Pero lo que podría ser aún más explosivo son las mentiras que se cuentan unos a otros. Los tres personajes se arriesgan y se ponen en peligro, dándose cuenta además de que un asesino podría estar viviendo entre ellos. Deberán apresurarse para descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.

'Solo asesinatos en el edificio' | Tráiler | Disney+

"Todos los que componen nuestro "edificio" trabajaron con enorme dedicación y profesionalidad a pesar de las dificultades del momento y, con el fantástico apoyo de Disney, Hulu y 20th TV, han creado una primera temporada que está a la altura de un reparto legendario y de nuestra querida ciudad de Nueva York convirtiéndola en una serie sobre la conexión entre la gente. No encuentro palabras para expresar la satisfacción que nos produce haber conectado con nuestra audiencia. Este acierto nos permite seguir ofreciendo una serie de misterio, comedia y empatía que ha cautivado al público. ¡Así que no diré más y me limitaré a dar las gracias a todos y deciros que espero con impaciencia lo que está por llegar!", declaró el cocreador y productor ejecutivo John Hoffman.

Aunque la serie aún no ha finalizado su primera temporada, Solo Asesinatos en el Edificio se ha ganado su lugar en la plataforma, que estará disponible en exclusiva en Hulu en Estados Unidos, en Star+ en Latinoamérica, y en Disney+ en todos los demás territorios como España.

La primera temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' está disponible en Star, de Disney+.

