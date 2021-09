Netflix juntará a Mahershala Ali y Julia Roberts en la película ‘Leave The World Behind’ de Sam Esmail

Mahershala Ali y Julia Roberts protagonizarán ‘Leave The World Behind’ de Sam Esmail.

Mahershala Ali se encuentra en un gran momento en su carrera. Al proyecto cinematográfico de Blade con Disney dentro de Marvel Studios, que aún sigue en la búsqueda de un director, y el próximo estreno de Swan Song en Apple TV+ el 17 de diciembre, el actor suma ahora la película Leave the World Behind en Netflix. El ganador del Oscar se une a Julia Roberts en este thriller que adapta la novela homónima de Rumaan Alam. Al mando de la dirección estará nada menos Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming), que se encargará también de llevar a cabo la adaptación.

Basada en la novela Leave the World Behind, la película cuenta la historia de cómo dos familias que no se conocen de nada se ven obligadas a pasar juntas un fin de semana que se vuelve interminable y que tendrá el peor y más terrible de los desenlaces. La tercera novela de Alam incorpora los mejores ingredientes del suspense y la provocación y está en perfecta sintonía con las complejidades de la paternidad, la raza y la clase. En ella se explora cómo se reconfiguran nuestros vínculos más estrechos y cómo se crean otros nuevos a partir de los momentos más críticos. La novela fue publicada en octubre de 2020 y tras haber sido galardonada en diversas ocasiones, ha sido designada como "El mejor libro del año" por diferentes medios de comunicación estadounidenses.

Netflix confirmó hace un año que se traía algo entre manos, y ya conocimos la noticia de que Denzel Washington rondaba en la mente de los creadores para el papel junto a Roberts. Sin embargo, el actor elegido ha sido finalmente Mahershala Ali.

Todavía no hay fecha de inicio para el rodaje, pero ya conocemos ciertos datos sobre la producción, que vendrá de la mano de la propia Julia Roberts a través de Red Om Films, y Esmail junto a Chad Hamilton a través de Esmail Corporation. Por otro lado, Rumaan Alam también se implicará en el rodaje como productor ejecutivo, junto a Lisa Gillan y Marisa Yeres Gill de Red Om.

