HBO Max trabaja en 'The Penguin', una serie spin-off de 'The Batman', centrada en el famoso villano

HBO Max está trabajando en el desarrollo de una nueva serie spin-off de la película The Batman centrada en el Pingüino, el clásico archienemigo del caballero oscuro. El proyecto, que se encuentra aún en una fase inicial, estará producido por Dylan Clark y Matt Reeves, un dúo ya veterano en el universo del Caballero Oscuro, y se espera que la protagonice Colin Farrell, quien ya encarna al personaje en la película que tiene previsto su estreno en marzo de 2022.

El Pingüino que podremos ver en The Batman, centrada en el segundo año del superhéroe luchando contra el crimen, será el del origen del personaje, cuando aún no es un veterano del crimen que todos conocemos y, desde luego, no le gusta que se le conozca por su mote. Se dice que Farrell será irreconocible y con un traje apreciablemente grueso (algo que podemos ver por las primeras imágenes).

Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D) será la showrunner del proyecto, que corre a cargo de la productora de Reeves 6th Idaho, Dylan Clark Productions junto a DC Entertainment y Warner Bros. Television. El spin-off se centrará en la figura del clásico villano Pingüino, tratando de adquirir un tono similar al de Scarface mientras se narra el ascenso del personaje.

El Pingüino, también conocido como Oswald Chesterfield Cobblepot, es un elegante jefe de la mafia y uno de los principales villanos de a historia de los cómics de Batman. Su personaje ha sido interpretado anteriormente en la pantalla por Danny DeVito en Batman Returns y por Robin Lord Taylor en Gotham.

Mucho más universo DC en HBO Max

HBO Max anuncia nuevas series con Batman y Superman como protagonistas.

En caso de recibir la luz verde, la plataforma sumará esta nueva serie a otras producciones ya planteadas en torno al Universo DC, entre las que se encuentran el spin-off de The Batman centrado en la comisaría de Gotham y que ampliará el mundo establecido en la película, y las producciones de J.J. Abrams Madame X y Constantine. HBO Max también prepara dos series animadas que podremos ver el próximo año, 'Batman: Caped Crusader' y 'My Adventures with Superman'.

