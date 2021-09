Las series y películas más buscadas en agosto de 2021: de 'Nine Perfect Strangers' a 'El Escuadrón suicida'

Nine Perfect Strangers y Escuadrón suicida se posicionan como los títulos más buscados en JustWatch durante el mes de agosto de 2021 en España. Repasamos del 10 al 1 qué series y películas entran en la lista de lo más demandado durante el pasado mes, de qué van y dónde podréis verlas.

Series: Nine Perfect Strangers se hace con el liderazgo y The Walking Dead le sigue de cerca

Entre las series más vistas del mes de agosto destacan las que incluye el catálogo de Amazon Prime Video, con el protagonismo de Nicole Kidman en la peculiar serie original de la misma plataforma. Pisándole los talones está la producción posapocalíptica The Walking Dead, que se abre paso seguida de The White Lotus, una de las mejores opciones que estrenó HBO para este verano. Además Ted Lasso, This Is Us y Ataque a los titanes permanecen en el ránking junto a Normal People, Cruel Summer, Titanes y What If...?.

10. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Teaser - 'Ted Lasso' (Temporada 2) - Apple TV+ Un ingenuo entrenador de fútbol estadounidense llamado Ted (Jason Sudeikis) intentará probar suerte en un club de fútbol inglés, donde su inexperiencia termina despertando un gran recelo y desdén entre jugadores y aficionados. Sin embargo, todos ellos terminarán aceptándole, dejándose llevar por su contagiosa y positiva forma de ver la vida.

9. 'Normal People' (Starzplay)

'Normal People' | Tráiler | Starzplay

Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal) son dos jóvenes que intentan madurar en la Irlanda de 2008, afrontando una montaña rusa como la que parece su historia de amor.

8. 'Cruel Summer' (Amazon Prime Video)

'Cruel Summer' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

1993. Kate Walls (Olivia Holt) es la chica más popular del instituto y Jeanette Turner (Chiara Aurelia), es una joven más introvertida que se limita a admirarla desde la distancia. Cuando Kate desaparece repentinamente un año después, Jeanette aprovecha su oportunidad, cambiando radicalmente su aspecto y pasando a ocupar su lugar. Cuando Kate es liberada un año después, decidirá denunciarla en un programa de televisión: su compañera conocía su paradero, pero decició guardar silencio para ser alguien en la vida.

7. 'Titanes' (Netflix)

'Titanes'. Netflix

Cuando Dick Grayson (Robin) y Rachel Roth (Raven) necesitan ayuda para acabar con una fuerza que amenaza con acabar con el planeta, forman los Titanes junto a Korland (Starfire) y Gar Logan (Beast Boy).

6. 'This Is Us' (Amazon Prime Video)

'This Is Us' Amazon Prime Video This Is Us sigue los pasos de un núcleo unido por el destino y el melodrama. Mezclando el drama y la comedia, la serie cuenta la historia de un grupo de personas que nacieron el mismo día, utilizando esa fecha como el nexo que hará que las vidas de los diferentes protagonistas se crucen y cambien para siempre.

5. 'Ataque a los titanes' (Amazon Prime Video)

El apocalipsis ha llegado en forma de criaturas gigantes come-humanos: los titanes. Un escaso porcentaje de la humanidad ha conseguido sobrevivir a ellos y se protegen de los mismos viviendo en zonas amuralladas, recuperando cierta tranquilidad durante un tiempo. Sin embargo, tras 100 años de sospechosa calma, uno de los titanes se asoma por encima de uno de los muros, devolviendo el caos y la destrucción a la vida de la población. Será aquí donde se nos presente la historia de Eren, que tras perder a su madre, siendo ésta devorada por uno de los titanes, hará la promesa de acabar con todos ellos junto a Mikasa y Armin, sus dos más fieles amigos.

4. 'What If...?' (Disney+)

'¿Qué pasaría si...?' | Temporada 1 | Disney+

La primera serie de animación de Marvel para Disney+ tiene una propuesta muy interesante: ¿qué pasaría si los momentos clave del universo Marvel hubieran ocurrido de otra manera? Bajo esta premisa, plantea situaciones alternativas sobre algunos de los personajes más importantes de las películas gracias a la dirección de Bryan Andrews (Primal) y el guionista A.C. Bradley, explorando algunas de las alternativas posibles desde la perspectiva de Uatu el Vigilante.

3. 'The White Lotus' (HBO)

'The White Lotus' | Teaser | HBO

Mike White, el creador de Iluminada, ha vuelto a HBO diez años después con esta sugerente propuesta que se desarrolla en un entorno paradisíaco con un cartel protagonizado por rostros conocidos de las series de televisión, como Connie Britton, Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge o Alexandra Daddaria, entre otros.

Protagonistas incómodos que retan al espectador constantemente y una sátira social mordaz y entretenida sobre el privilegio, con un toque de culebrón pijo, The White Lotus es una mezcla adictiva en la que nos veremos atrapados como en la red de una araña si conseguimos conectar con su particular tono.

2. 'The Walking Dead' (AMC)

'The Walking Dead' | Temporada 11 | FOX

Tras un apocalipsis zombie, un grupo de supervivientes, dirigidos por el policía Rick Grimes (Andrew James Clutterbuck), recorre los Estados Unidos para ponerse a salvo. Aunque el leit motiv de la serie sea el apocalipsis zombie, la narración se centra en las relaciones que se desarrollan entre los personajes, su evolución y también su comportamiento en las situaciones más críticas.

1. 'Nine Perfect Strangers' (Amazon Prime Video)

'Nine Perfect Strangers' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Masha (Nicole Kidman) es la directora de Tranquillum House, un resort turístico de salud y bienestar donde nueve habitantes de la ciudad van a relajarse. La protagonista tendrá la misión de revitalizar las mentes y los cuerpos cansados, pero tendrá que hacer frente a otra serie de problemas y complicaciones inesperadas que vienen incorporadas a sus nuevos clientes.

Películas: Escuadrón suicida enmarca el gran regreso de DC a la pantalla

Tras un mes liderado por una trama de acción, en agosto llegó Escuadrón suicida, la película basada en los cómics de DC más buscada de un mes que vuelve a liderar Amazon Prime Video con las opciones disponibles en su catálogo. Destaca también cómo se mantiene Space Jam y el interés especial por la secuela de Spider-man, que comparte protagonismo en el ranking junto a Robert Pattinson, que aparece en dos de las películas de la lista. Por si fuera poco, Apple TV+ vuelve a pisar fuerte este mes y sigue ofreciendo títulos muy atractivos entre sus opciones de pago.

10. 'Otra ronda' (Movistar+, Filmin)

Fotograma de 'Otra ronda'. Movistar+

Cuatro profesores de instituto emprenden un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel. Los protagonistas intentarán demostrarque pueden mejorar en todos los aspectos de su vida.

9. 'Spider-Man 2' (Starzplay)

'Spider-Man-2'. Starzplay

Han pasado dos años desde que el tranquilo Peter Parker (Tobey Maguire) dejó a Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), su gran amor, y decidió seguir asumiendo sus responsabilidades como Spider-Man. Peter deberá afrontar nuevos desafíos mientras lucha contra el mal y la maldición de sus poderes, equilibrando sus dos identidades: el escurridizo superhéroe Spider-Man y el estudiante universitario.

8. 'Space Jam' (HBO, Apple TV+)

'Space Jam' HBO Bugs Bunny y su equipo desafían a los Nerdlucks (un grupo de pequeños extraterrestres) a un partido de baloncesto para decidir si los Looney Tunes permanecen en la Tierra o se trasladan a una lejana galaxia para trabajar en un parque de atracciones de Montaña Tontolandia. Sin embargo, no será tan fácil como parece, porque Los Nerdlucks cuentan con un arma poderosa que los hace superiores: se han apoderado de las mejores cualidades de las estrellas de la NBA Charles Barkley y Patrick Ewing. Por esa misma razón, los Looney Tunes tendrán que echar mano de su as en la manga: ¡Michael Jordan!

7. 'Tenet' (Movistar+, Apple TV+)

El protagonista de Tenet tendrá que lograr su propia supervivencia en una misión bastante complicada. Desde el mundo del espionaje, Tenet propone una trama en la que los viajes en el tiempo no son solo lineales. La última película de Christopher Nolan sigue dando que hablar un año después de su mediática llegada a los cines.

6. 'El faro' (Amazon Prime Video)

'El faro' Amazon Prime Video

En una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake (Willem Dafoe) y su joven ayudante Ephraim Winslow (Robert Pattinson) deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complicarán cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos.

5. 'Boss Level' (Amazon Prime Video)

Fotograma de 'Boss Level'. Amazon Prime Video

Un oficial de las fuerzas especiales, ya retirado, se ve obligado a vivir una y otra vez en bucle el día de su muerte.

4. 'Despierta la furia' (Movistar+, Filmin)

Jason Statham protagoniza 'Despierta la furia' Movistar+

H (Jason Statham) es un tipo misterioso que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de furgones blindados. Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades propias de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene.

3. 'Una joven prometedora' (Movistar+, Apple TV+)

'Una joven prometedora'. Movistar+

Cassie (Carey Mulligan) tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado... vengándose de los culpables.

2. 'Escape Room' (Amazon Prime Video, Apple TV+)

Fotograma de 'Escape room'. Amazon Prime Video

Seis desconocidos se encuentran en una habitación encerrados y deberán armarse de todo su ingenio para escapar de allí y lo más importante, sobrevivir.

1. 'El Escuadrón suicida' (Movistar+, Apple TV+)

'Escuadrón suicida'. Movistar+

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller (Viola Davis). Fuertemente armados, los protagonistas serán enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.

