Amazon estrenará 'Justin Bieber: Our World', un documental sobre su vida y regreso a los escenarios

Amazon Prime Video acaba de anunciar el estreno mundial del documental Justin Bieber: Our World, un largometraje dirigido por Michael D. Ratner que se estrenará en el catálogo de la plataforma el próximo 8 de octubre.

La producción se adentrará en el camerino de la estrella musical, acompañándole durante el primer concierto celebrado tras tres años de parón. La película estará producida por OBB Pictures del propio Ratner, Bieber Time Films y Scooter Braun Films.

Una promesa juvenil que sigue haciéndose mayor en el escenario

Justin Bieber: Our World llega a Amazon Prime Video, proponiéndoles a los espectadores un viaje de ida entre bastidores, sobre el escenario y hacia el lado más personal del icono del pop actual Justin Bieber, mientras él se prepara para actuar en el concierto T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber.

Tras una interminable pausa de tres años sin poder actuar en directo por la pandemia, Bieber ofrece el show electrizante que cerró el 2020 en la azotea del Hotel Beverly Hilton, al que pudieron acudir en su momento 240 invitados presenciales. Millones de fans de todo el mundo acompañarán al artista durante el mes previo a la actuación, pudiendo disfrutar del proceso, los ensayos y la construcción del monumental escenario que elevará el espectáculo a un paso más alto en su carrera.

"Para mí, actuar en directo y conectar con mis fans a través de la música es muy importante", afirmó el propio Bieber. "Especialmente durante el año pasado, haber sido capaz de ayudar y compartir mis habilidades para llevar algo de felicidad a la gente durante una época tan triste y aterradora ha significado mucho para mí. Esta película documenta una época intensa y emocionante, preparando la vuelta a los escenarios en este momento de auténtica incertidumbre. Reunirme con mi equipo, superar los obstáculos y ofrecer un espectáculo especial, rodeado de amigos y familiares; todo está aquí".

Tras el éxito arrollador de canciones como Peaches o Stay, el cantante acumula una altísima cifra de oyentes, con millones de escuchas y discos vendidos a lo largo de su carrera. Sin embargo, Justin Bieber también ha decidido mostrar su lado más íntimo y personal, dejando que la película capte algunos de los momentos que comparte junto a su esposa Hailey.

El equipo técnico: a la altura del artista musical

Justin Bieber: Our World sigue las huellas que dejó el anterior documental dirigido y producido por Michael B. Ratner Demi Lovato: Dancing with the Devil. A través de una trayectoria que ya acumula producciones tan exitosas como ésta, Ratner también aprovechará su larga y exitosa relación de trabajo con Bieber, con el que ya ha trabajado anteriormente produciendo y dirigiendo Justin Bieber: Seasons, la continuación, Next Chapter, para YouTube Originals, e incluso algunos de sus videoclips, como el del tema musical Intentions.

Los productores incluyen a Michael B. Ratner, Scott Ratner, Kfir Goldberg y Andy Mininger para OBB Pictures, junto con Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson y Jennifer McDaniels como productores ejecutivos a través de Scooter Braun Films. Además, el propio Bieber también es productor ejecutivo, completando así el equipo técnico junto a Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman y Rick Faigin.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, definió la película como "una instantánea cruda y sin precedentes de Justin y sus allegados durante un momento crucial de su vida y carrera". Además, "el cineasta Michael D. Ratner ha capturado maravillosamente el espíritu de Justin a través de momentos únicos tanto dentro como fuera del escenario". Salke también añadió entusiasmada que se trata de un "retrato auténticamente íntimo de uno de los músicos más icónicos del mundo".

Además, el director del proyecto también expresó su satisfacción, añadiendo que "no podría estar más orgulloso de la colaboración con Justin y con el equipo de SB Films", recomendando al público ver la película "con el volumen al máximo".

También te puede interesar...

• Kay Cannon ('Cenicienta'): “Todos conocerán el nombre de una princesa que elige salvarse ella misma”

• Amazon Prime Video: Todos los estrenos y novedades de series y películas en septiembre 2021

• Crítica: 'Nine Perfect Strangers' no es la nueva 'Big Little Lies', ni quiere serlo, es mucho más entretenida

Sigue los temas que te interesan