'Tudum': Netflix celebrará el 25 de septiembre un evento para fans con novedades de 70 series y películas

Un sonido une a las más de 200 millones de cuentas de Netflix en todo el mundo. Ese reconocible ¡Tudum! ya no es únicamente lo que escuchan sus espectadores antes de ver una película o una serie. A partir de este año, Tudum es también el nombre de un evento global para fans del contenido de la plataforma digital y en el que se presentarán novedades de más 70 series y películas.

Exactamente dentro de un mes, grandes estrellas y creadores de todo el mundo se subirán a un escenario virtual para un día lleno de avances exclusivos y sorpresas para los fans. El evento nace con un objetivo: entretener y agradecer a todos los clientes de Netflix alrededor del planeta. En las primeras imágenes promocionales de Tudum podemos ver al español Álvaro Morte rodeado de estrellas como Regina King, Millie Bobby Brown, Idris Elba y Chris Hemsworth.

La emisión en directo empezará a las 18:00 (hora peninsular española) el 25 de septiembre. El evento se retransmitirá por canales de YouTube de Netflix de todo el mundo, además de Twitter y Twitch. También habrá programas especiales previos al evento sobre series y películas coreanas e indias, además de contenido anime, que empezarán a las 14:00 (hora peninsular española) en canales específicos.

El evento durará tres horas e incluirá contenido inédito de series como Stranger Things, Los Bridgerton, The Witcher, La casa de papel y Cobra Kai. En el terreno de las películas, Alerta roja, No mires arriba, Tyler Rake y Más dura será la caída serán algunas de las representantes de un evento. No habrá que asistir a un evento como la Comic-Con para ver los avances, tráilers nuevos, clips exclusivos, charlas con los creadores y las estrellas de estos títulos de los siguientes títulos de Netflix.

• Aggretsuko: Temporada 4

• Alerta roja

• Amor de gata

• Arcane

• A través de mi ventana

• Big Mouth

• Black Crab

• Bright: Alma de samurái

• Cobra Kai

• Colin en blanco y negro

• Cowboy Bebop

• De Volta Aos 15

• Ejército de los ladrones

• El caso Hartung

• ¡El suelo es lava!

• Emily en París

• Finding Anamika

• Heeramandi

• Human Resources

• Interceptor

• La casa de papel

• La vieja guardia

• Los Bridgerton

Logo de 'Tudum', el evento global de Netflix. Netflix

• Magullada

• Maldivas

• Mar de la Tranquilidad

• Más dura será la caída

• Mi nombre

• No mires arriba

• Oscuro deseo

• Ozark

• Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película Eternal"

• Rebelde

• Ritmo salvaje

• Rumbo al infierno

• Sandman

• Sex Education

• Soy Georgina

• Stranger Things

• Super Crooks

• The Crown

• The Umbrella Academy

• The Witcher

• The Witcher: Blood Origin

• Tyler Rake

• Ultraman: Temporada 2

• Ultrasecretos

• Un mundo nuevo

• Vikingos: Valhalla

• Young, Famous and African

Sigue los temas que te interesan