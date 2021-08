Netflix saca la artillería pesada y anuncia todas las películas que estrenará antes de que acabe el 2021

Puede parecer increíble, pero apenas quedan cuatro meses para que acabe 2021 y Netflix se ha propuesto acabarlo con fuerza. La plataforma ya anunció a principios de 2021 cuáles serían las películas que estrenaría este año, pero aún queda tiempo y aún quedan muchos lanzamientos en la recámara. Entre los proyectos destacan los nuevos trabajos de referentes como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jane Campion, Dwayne Johnson, Olivia Colman, Gal Gadot, Viola Davis, Paolo Sorrentino, Sandra Bullock y mucho más.

Estos son los títulos que llegarán durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre a Netflix.

Septiembre

'La fiesta del más allá' - jueves, 2 de septiembre

'La fiesta del más allá' Netflix

Una mariposa social experimenta la mejor fiesta de su vida... Hasta que muere durante la semana de su cumpleaños. Para su sorpresa, la protagonista recibe una nueva oportunidad para compensar sus errores en la Tierra y reconectar con sus seres queridos... Todo ello para demostrar que es merecedora de entrar en la sala VIP del cielo.olm

'Worth' - viernes, 3 de septiembre

Siguiendo los terroríficos ataques que tuvieron lugar en 2001 en el Pentágono y el World Trade Center, el Congreso nombra al abogado y mediador de renombre Kenneth Feinberg (Michael Keaton) para dirigir el Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de septiembre. Por otro lado, y mediante la asignación de recursos financieros a las víctimas de la tragedia, Feinberg y la jefa de operaciones de su empresa, Camille Biros (Amy Ryan), se enfrentan a la imposible tarea de determinar el valor de una vida para ayudar a las familias que han sufrido pérdidas incalculables.

'Kate' - viernes, 10 de septiembre

'Kate' Netflix

Después de ser envenenada, una despiadada criminal (Mary Elizabeth Winstead) tendrá menos de 24 horas para vengarse de sus enemigos. En el proceso, formará una inesperada alianza con la hija de una víctima del pasado.

'Cuentos al caer la noche' - miércoles, 15 de septiembre

'Cuentos al caer la noche' Netflix

Alex (Winslow Fegley) es un chico que está obsesionado con las historias de miedo. Un día, es atrapado por un brujo endemoniado (Krysten Ritter) en su mágico apartamento y para conseguir salvarse, deberá contarle una historia de miedo. Para lograrlo, Alex se aliará con Yasmin (Lidya Jewett), que le ayudará a encontrar la salida.

'Schumacher' - miércoles, 15 de septiembre

'Schumacher' Netflix

Un documental abordará la brillante e íntima vida del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, echando mano de entrevistas exclusivas y material de archivo.

'Intrusión' - miércoles, 22 de septiembre

Cuando un hombre y su mujer se mudan a una pequeña ciudad, su casa es invadida, dejando a la mujer traumatizada y con una carga emocional que la hará sospechar de todo lo que le rodea.

'El estornino' - viernes, 24 de septiembre

'El estornino' Netflix

Después de una trágica pérdida, Lilly (Melissa McCarthy) comenzará una batalla con un pájaro territorial (El Estornino) para conseguir el dominio de su jardín. Esto le proporcionará una vía poco probable para curar su dolor y reunir el coraje necesario para sanar sus relaciones y redescubrir su capacidad para amar de nuevo. Nueva película como director de Theodore Melfi, el responsable de la popular y nominada al Oscar Figuras ocultas.

'My little pony: Una nueva generación' - viernes, 24 de septiembre

'My little pony: Una nueva generación' Netflix

Ha sucedido lo inimaginable, ¡Equestria ha perdido su magia! Los ponis terrestres, los unicornios y los pegasos ya no son amigos y ahora viven separados por especies. Pero la idealista Earth Pony Sunny está decidida a encontrar una manera de devolver el encanto y la unidad a su mundo. Trabajando en equipo con la sincera Unicornio Izzy, la pareja viajará a tierras lejanas donde se encuentran con la carismática y valiente Pegasi Pipp y Zipp y su responsable compañero Earth Pony Hitch. Su misión estará llena de desventuras, pero cada uno de ellos posee sus propios dones únicos y especiales que pueden ser justo lo que este Ponyverse necesita para restaurar la magia y demostrar que incluso los pequeños ponis pueden marcar una gran diferencia.

'Fuimos canciones' - miércoles, 29 de septiembre

'Fuimos canciones' Netflix

Basada en la novela de Elísabet Benavent, que vuelve a adaptar una de sus obras a la pantalla, Fuimos canciones cuenta la historia de Maca (María Valverde), una joven que finalmente ha logrado recomponerse tras su devastadora ruptura cuando Leo (Álex González), el hombre que destrozó su corazón, vuelve a aparecer. Con la ayuda de sus dos mejores amigas, Adriana (Susana Abaitua) y Jimena (Elisabet Casanovas), las tres aprenderán que el amor y la vida, a veces pueden resultar más complicados de lo que piensan.

'No one gets out alive' - miércoles, 29 de septiembre

Ambar es una inmigrante en busca del sueño americano, pero, cuando se ve obligada a alojarse en una pensión, el sueño se convierte en una pesadilla de la que no podrá escapar.

Octubre

'The Guilty' - viernes, 1 de octubre

Jake Gyllenhaal es el protagonista de 'The Guilty'. Netflix

La película se desarrolla en el transcurso de una sola mañana en un centro de atención telefónica del 911. El operador de llamadas Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) intenta salvar a una persona que está en grave peligro, pero pronto descubre que nada es lo que parece y que enfrentarse a la verdad es la única salida. Nueva versión de la película danesa de Gustav Mölle, estrenada en 2018.

'Diana: The Musical' - viernes, 1 de octubre

Diana: The Musical nos sitúa frente a una de las figuras más transversales del siglo XX en este musical teatral que llegará a Netflix antes de su estreno en Broadway, un movimiento pionero que pondrá a prueba una vez más la relación entre el teatro y el audiovisual.

'Calle de la Humanidad, 8' - viernes, 1 de octubre

'Calle de la Humanidad, 8' Netflix

Siete familias viven en el número 8 de la Rue de l’Humanite, en París y se verán obligados a quedarse allí encerrados cuando llegue el coronavirus.

'Hay alguien en tu casa' - miércoles 6 de octubre

Makani Young se va de Hawái para vivir con su abuela en un tranquilo pueblo de Nebraska y durante su último año en el instituto. Pero el comienzo de la cuenta atrás para la graduación marca el momento en que un asesino empiece a perseguir a los alumnos para revelar sus secretos más oscuros a toda la ciudad. Este criminal se dedicará a aterrorizarles disfrazado con máscaras increíblemente realistas... de las caras de sus víctimas. Makani, que también tiene un pasado muy misterioso, y sus amigos, se embarcarán en la misión de descubrir la identidad del asesino antes de convertirse en su próximo objetivo. Hay alguien en tu casa se basa en la novela homónima superventas del New York Times escrita por Stephanie Perkins.

'Found' - miércoles, 20 de octubre

Found sigue la historia de tres adolescentes estadounidenses, cada una adoptada de China, que descubren que son primas debido a que su sangre fue vinculada en 23andMe. Su reunión en línea inspira a las jóvenes a enfrentar las preguntas candentes que tienen sobre su historia perdida. Cuando se encuentran por primera vez, se embarcan en un viaje único en la vida hacia China, en busca de su historia perdida.

'Fauces de la noche' - miércoles, 20 de octubre

Un joven chófer recoge a dos mujeres misteriosas que van a pasar una noche de fiesta por diversos rincones de Los Ángeles. Pero, cuando descubre la verdadera naturaleza de sus pasajeras —y un peligroso mundo oculto que acecha en las sombras—, no le queda más opción que luchar para seguir con vida.

'Ejército de los ladrones' - viernes, 29 de octubre

'Ejército de los ladrones' Netflix

Esta precuela de la película de Zack Snyder Ejército de los muertos está protagonizada por Dieter, cajero del banco de un pueblo que se ve arrastrado a una aventura irrepetible cuando una misteriosa mujer lo recluta para un grupo integrado por los criminales más buscados por la Interpol. ¿Su plan? Robar varias cajas fuertes legendarias y supuestamente imposibles de forzar dispersas por toda Europa.

'Hypnotic' - (Fecha aún por determinar)

Una joven que busca la superación personal solicita la ayuda de un hipnotizador de renombre, pero después de un puñado de sesiones intensas, termina descubriendo una serie de consecuencias tan inesperadas como mortales.

'Distancia de rescate' - (Fecha aún por determinar)

'Distancia de rescate'.

Una joven yace moribunda lejos de casa. Un chico se sienta su lado. Ni ella es su madre ni él es su hijo. Juntos, cuentan una historia inquietante sobre almas rotas, una amenaza invisible y el poder y la desesperación de la familia. Basada en la popular novela de Samanta Schweblin aclamada por la crítica mundial. María Valverde y Dolores Fonzi protagonizan la nueva película de Claudia Llosa (La teta asustada), que competirá por la Concha de Oro en San Sebastián.

Noviembre

'Más dura será la caída' - miércoles, 3 de noviembre

'Más dura será la caída' Netflix

Cuando se entera de que su enemigo Rufus Buck (Idris Elba) está a punto de salir de la cárcel, el forajido Nat Love (Jonathan Majors) reúne a su banda para dar con Rufus y vengarse de él. Zazie Beetz, Delroy Lindo, Regina King y Lakeith Stanfield redondean el espectacular reparto de este western protagonizado por personajes afroamericanos.

'¡Qué duro es el amor!' - viernes, 5 de noviembre

Una chica de Los Ángeles muy desafortunada en el amor, se enamora de un chico de la costa este en una aplicación de citas y decide sorprenderlo durante las vacaciones, solo para descubrir que la han engañado.

'A cop movie' - viernes, 5 de noviembre

Un experimento de narración documental y narrativa arroja luz sobre una de las instituciones más controvertidas de México y el mundo, la fuerza policial y las causas de la crisis de impunidad que asolan el sistema de justicia.

'Passing' - miércoles, 10 de noviembre

Basada en la novela de Nella Larsen, la película sigue a dos mujeres afroamericanas que pueden pasar por blancas y optar por vivir en lados opuestos de la línea de color en la Nueva York de 1929. La ópera prima de la actriz Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona) está protagonizada por Tessa Thompson y Ruth Negga.

'Alerta Roja' - viernes, 12 de noviembre

'Alerta Roja' Netflix

Una Alerta Roja emitida por la Interpol es una alerta global para cazar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un atrevido atraco reúne al principal perfilador del FBI (Dwayne Johnson) y dos criminales rivales (Gal Gadot, Ryan Reynolds), no se sabe qué sucederá.

'Tick, tick...Boom!' - viernes, 19 de noviembre

'Tick, tick...Boom!' Netflix

Lin-Manuel Miranda se estrena como director con Tick, tick… BOOM!, una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson (RENT). La película sigue a Jon (Andrew Garfield), un joven compositor de teatro que trabaja como camarero en el Nueva York de 1990 mientras escribe lo que espera que sea el próximo gran musical estadounidense. Jon siente la presión por todas partes: de su novia Susan, que sueña con una vida artística más allá de la ciudad de Nueva York; de su amigo Michael, que ha pasado de su sueño a una vida de seguridad financiera; en medio de una comunidad artística devastada por la epidemia del SIDA. Jon se enfrentará a una gran pregunta: ¿Qué se supone que debemos hacer con el tiempo que tenemos?

'Magullada' - miércoles, 24 de noviembre

'Magullada' Netflix

Jackie Justice (Halle Berry) es una luchadora de artes marciales mixtas que se ve obligada a abandonar el deporte. Años después de la pelea, su manager y novio Desi la persuade en una brutal pelea clandestina y llama la atención de un promotor de la liga de lucha que le promete una nueva vida a Jackie de vuelta en el octágono. Pero el camino hacia la redención se vuelve inesperadamente personal cuando Manny, el hijo que entregó cuando era un bebé, aparece de nuevo en la puerta de su casa. Bruised marca el debut como directora de la ganadora del Oscar Halle Berry.

'Peti Roja' - miércoles, 24 de noviembre

'Peti Roja' Netflix

Un musical navideño stop-motion especial de Aardman. Cuando su huevo cae fortuitamente en un basurero, Robin es criada por una amorosa familia de ratones. A medida que crece, sus diferencias se vuelven más evidentes. Robin emprende el atraco definitivo que pondrá fin a todos los atracos y le demostrará a su familia que puede ser un ratón realmente bueno.

'14 peaks: nothing is impossible' - lunes, 29 de noviembre

Este documental sigue al escalador Nims Purja mientras lidera un equipo de sherpas para escalar los 14 picos de más de 8000 m del mundo en 7 meses, rompiendo el récord anterior de 7 años.

'7 prisioneros' - (Fecha aún por determinar)

Para brindar una vida mejor a su familia en el campo, Mateus, de 18 años, acepta un trabajo en un depósito de chatarra en São Paulo para su nuevo jefe, Luca. Pero cuando él y algunos otros niños se vean atrapados en el peligroso mundo de la trata de personas, Mateus se verá obligado a decidir entre trabajar para el mismo hombre que lo encarceló o arriesgar su futuro y el de su familia.

'A boy called Christmas' - (Fecha aún por determinar)

Gil Kenan (Monster House) dirige la historia de un niño común y corriente llamado Nikolas que emprende una extraordinaria aventura en el nevado norte en busca de su padre, que también está inmerso en la búsqueda del legendario pueblo de los elfos, Elfhelm. Nikolas, que lleva consigo un reno testarudo llamado Blitzen y un leal ratón mascota, pronto encontrará su verdadero destino en esta mágica, cómica y entrañable historia, donde se demostrará que nada es del todo imposible.

'A castle for Christmas' - (Fecha aún por determinar)

La famosa autora estadounidense Sophie viaja a Escocia y descubre un atractivo castillo, que despierta en ella unas ganas enormes de comprarlo. Sin embargo, el espinoso propietario Myles (un duque escocés), se resiste a vendérselo a una extranjera. Trabajando para encontrar un compromiso que le ayude a lograr su objetivo, la nueva pareja de Sophie chocará con ella constantemente. El largometraje está protagonizado por Brooke Shields y Cary Elwes y dirigido por Mary Lambert (Pet Sematary).

'The Princess Switch 3' - (Fecha aún por determinar)

Cuando roban una reliquia de valor incalculable, la reina Margaret y la princesa Stacy tendrán que solicitar la ayuda de la audaz prima de Margaret, Fiona, que se une a un hombre apuesto y misterioso de su pasado para recuperarla. Sin embargo, en el camino reavivarán las chispas de un tentador romance navideño y el resultado desembocará de la forma más inesperada posible.

Diciembre

'The Power of the Dog' - miércoles, 1 de diciembre

'El poder del perro' Netflix

El carismático ranchero Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) no sabe hacer otra cosa que transmitir miedo y asombro a quienes lo rodean. Cuando su hermano trae a casa a su nueva esposa (Kirsten Dunst) y su hijo (Kodi Smit-McPhee), Phil los atormentará hasta que verse irremediablemente expuesto a la posibilidad de poder amar como nunca antes. La película de Jane Campion (El piano) estará presente en todos los festivales del otoño y será una de las grandes apuestas de Netflix en la próxima temporada de premios.

'Shaun the sheep: the flight before Christmas' - viernes, 3 de diciembre

En este especial de 30 minutos de Aardman, la oveja favorita del mundo protagoniza su propio cuento de invierno. La emoción de Shaun por la llegada del frío se decae rápidamente cuando una redada en una granja para conseguir medias más grandes para el rebaño conduce a la desaparición de Timmy. ¿Podrá Shaun recuperar a Timmy antes de que se convierta en el regalo de otra persona? ¡Prepárate para una aventura mientras aprendes cuál es el verdadero valor de la Navidad!

'The unforgivable' - viernes, 10 de diciembre

Tras salir de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater (Sandra Bullock) vuelve a pertenecer a una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención es encontrar a su hermana menor, a la que no ha vuelto a ver desde que se vio obligada a dejarla atrás. Viola Davis está también en el reparto de este drama de Nora Fingscheidt.

'Fue la mano de Dios' - miércoles, 15 de diciembre

'Fue la mano de Dios' Netflix

Del escritor y director ganador de un premio de la Academia Paolo Sorrentino (La gran belleza), llega Fue la mano de Dios. Esta aspirante al León de Oro de Venecia cuenta la historia de Fabietto Schisa, un niño que vive en la ciudad de Nápoles durante los años ochenta. Es una historia llena de alegrías inesperadas, como la llegada de la leyenda del fútbol Diego Maradona al país, y una tragedia igualmente inesperada. El destino juega su papel, la alegría y la tragedia se entrelazan, y el futuro de Fabietto se pone en marcha, prometiendo sorprender gratamente al público. Sorrentino regresa a su ciudad natal para contar su historia más personal, una historia sobre el destino y la familia, el deporte y el cine, el amor y la pérdida.

'No mires arriba' - viernes, 24 de diciembre

No mires arriba cuenta la historia de dos astrónomos muy precarios, encargados de realizar una gira mediática de gran escala para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima de forma inminente y que destruirá el planeta Tierra. El reparto de la nueva película de Adam McKay (La gran apuesta, El vicio del poder) es el más espectacular del año. Atentos: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Ron Perlman, Cate Blanchett, Meryl Streep, Chris Evans, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Ariana Grande, Scott Mescudi, Matthew Perry, Tomer Sisley y Gina Gershon.

'The lost daughter' - viernes, 31 de diciembre

'The Lost Daughter' irá a Netflix después de pasar por el Festival de Venecia.

Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda (Olivia Colman) se consume junto a su joven madre y su hija mientras las observa en la playa. Por culpa de una familia tan estridente, Leda se siente abrumada por sus propios recuerdos, que evocan en ella el terror y la confusión más absolutos. Un acto impulsivo arroja a Leda al extraño y siniestro mundo de su propia mente, donde se ve obligada a enfrentar unas decisiones poco convencionales que tomó cuando era una madre joven y las consecuencias que trajeron consigo. Se trata del debut como directora de Maggie Gyllenhaal, basado en la novela de Elena Ferrante, y participará en la Sección Oficial a concurso de Venecia.

'Back to the Outback' - (Fecha aún por determinar)

Los protagonistas de 'Back to the Outback' Netflix

Cansados de estar encerrados en una casa de reptiles donde los humanos los observan boquiabiertos como si fueran monstruos, un grupo heterogéneo de las criaturas más mortíferas de Australia tramará un atrevido escape de su zoológico para viajar a Outback, un lugar donde encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos.

'Mixtape' - (Fecha aún por determinar)

En la víspera del año 2000, Beverly Moody (Gemma Brooke Allen) de 12 años, huérfana y torpe, descubre un mixtape roto que fue grabado por sus padres cuando estos eran adolescentes. Criada por su abuela Gail (Julie Bowen), una exmadre adolescente a quien le resulta doloroso hablar sobre su difunta hija, Beverly ve esta cinta como una oportunidad para conocer más sobre sus padres. Así que emprende un viaje para encontrar todas las canciones de la cinta. En el camino, se hará amiga de su peculiar vecina, Ellen (Audrey Hsieh); de la intimidante Nicky (Olga Petsa); y de Anti, un propietario de una tienda de discos anti-todo que es la clave para encontrar estas pistas, y un vínculo renovado entre Gail y Beverly.

'Single all the way' - (Fecha aún por determinar)

Desesperado por evitar que su familia le juzgue constantemente por su perpetua condición de soltero, Peter (Michael Urie) convence a su mejor amigo Nick (Philemon Chambers) para que se una a él durante las vacaciones y finja que ahora están en una relación. Pero la madre de Peter actuará por su cuenta y le organizará una cita a ciegas con su apuesto entrenador James (Luke MacFarlane).

