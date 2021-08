Las series y películas más buscadas en julio de 2021: de 'La guerra del mañana' a 'Ataque a los titanes'

La guerra del mañana y Ataque a los titanes suben a lo más alto del ránking de las películas y series más buscadas en JustWatch durante el mes de julio de 2021 en España. La página web y aplicación online nos revela la lista de los títulos más vistos, donde se abren paso HBO y Apple TV+, que destacan por un contenido original muy centrado en las tramas distópicas o futuristas y además, por un servicio de alquiler con una oferta muy amplia.

JustWatch se basa en la localización y recomendación de series y películas que están disponibles en las plataformas de streaming. Una de las particularidades que ofrece es su manera de avisar de cuáles son las opciones disponibles en función de las plataformas a las que cada usuario tiene acceso. Además, también proporciona un buscador donde se puede ver en qué plataforma está disponible la serie o película que queramos ver.

Ataque a los titanes vence y Mare of Eastown sigue siendo popular

Entre las series más vistas del mes de julio destacan las producciones de HBO, que superan en número al resto de títulos de la lista, encabezada por la popular serie de anime Ataque a los titanes, disponible en Crunchyroll. En segundo lugar, está This Is Us, que vuelve a ser popular entre las opciones de Amazon Prime Video; y Loki, que también repite, bajando un puesto con respecto al mes pasado. También vuelve a posicionarse bien Mare of Easttown, que sigue siendo una de las opciones más tenidas en cuenta y que conserva su popularidad, incluso a pesar del tiempo transcurrido desde su estreno; y Ted Lasso, que se gana el cariño del público con el reciente estreno en Apple TV+ de su segunda temporada.

10. 'Naruto' (Crunchyroll)

'Naruto'

Cuenta la leyenda de Konoha que hace mucho tiempo apareció un demonio con la forma de un zorro de nueve colas y que, con una de ellas, fue capaz de provocar un tsunami, dejando a su alrededor únicamente miseria y destrucción. Para proteger a los que allí vivían, el líder supremo (u Hokage) decidió sellar y enterrar el poder de este demonio, encerrándolo en el cuerpo de un humano , siendo éste el de Naruto , que dio su vida como ser mortal a cambio. Harto de tener que enfrentarse al odio de los que le rodean pueblo desde entonces, Naruto decide convertirse en el siguiente Hokage, y será capaz de esquivar cualquier obstáculo que sea necesario con tal de hacerse respetar.

9. 'La caza' (Netflix)

Los protagonistas de 'La caza' Netflix

En Irlanda del Norte, un escurridizo asesino en serie (Jamie Dornan), acecha a sus víctimas en los alrededores de la ciudad de Belfast, escogiéndolas siguiendo el más puro azar. Para atraparlo de una vez por todas, el cuerpo de policía de Londres es enviado a la zona, donde la talentosa detective Stella Gibson (Gillian Anderson) será la persona idónea para darle caza. La serie regresó a Netflix gracias al algoritmo de la plataforma, que la incluye como uno de sus títulos más populares. 8. 'Rick y Morty' (HBO)

'Rick y Morty' HBO

Rick cumple a la perfección con los atributos de cualquier científico loco, siendo además un genio y un irresponsable que acaba de mudarse a casa de su hija Beth. Allí vivirá nuevas aventuras junto a su nieto Morty, al que pretende ayudar para que no acabe siendo como su padre Jerry, al que considera un perdedor. Producida por Adult Swim, Rick y Morty es una serie de animación para adultos creada, producida y escrita por Justin Roiland y Dan Harmon.

7. 'Crónicas vampíricas' (HBO)

'Crónicas vampíricas' HBO

La serie dramática de criaturas paranormales está basada en las novelas de L.J. Smith, donde se relata la trágica historia de Elena Gilbert (Nina Dobrev), una joven que debe afrontar la repentina muerte de sus padres en un fatal accidente. Situándose su historia en Mystic Falls, la trama gira en torno al triángulo amoroso de la protagonista con los hermanos Stefan (Paul Wesley) y Damon Salvatore (Ian Somerhalder), a través del cual descubriremos los oscuros entramados del mundo de los vampiros y otras criaturas paranormales.

6. 'Expediente X' (Disney+)

'Expediente X' | Temporada 6 | Disney+ Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) son dos investigadores del FBI encargados de llevar los casos más extraños mientras intentan encontrarle explicación a muchos misterios que llegan a rozar lo paranormal. Desde que la hermana de Mulder fue secuestrada en extrañas circunstancias, nunca volvió a ser el mismo, llegando a pensar en la existencia de vida extraterrestre y comenzando su investigación en los archivos del Expediente X. Un día, la agente Scully aparece en su vida, una médico cuyo trabajo consistirá en desacreditar a su compañero, pero que en realidad terminará ayudándole más de lo previsto.

5. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Teaser - 'Ted Lasso' (Temporada 2) - Apple TV+ Un ingenuo entrenador de fútbol estadounidense llamado Ted (Jason Sudeikis) intentará probar suerte en un club de fútbol inglés, donde su inexperiencia termina despertando un gran recelo y desdén entre jugadores y aficionados. Sin embargo, todos ellos terminarán aceptándole, dejándose llevar por su contagiosa y positiva forma de ver la vida.

4. 'Mare of Easttown' (HBO)

'Mare of Easttown' | Tráiler | HBO Mare Sheehan (Kate Winslet), es una detective solitaria y deprimida que vive en el pequeño pueblo de Easttown. Allí tendrá que hacer frente a una sucesión de crímenes mientras intenta enfrentarse a su propio pasado y evita que su salud mental no se derrumbe por completo.

3. 'Loki' (Disney+)

Después de robar el Cubo Cósmico durante lo sucedido en Los vengadores: Endgame, Loki (Tom Hiddleston), se ve obligado a escoger entre la eliminación de la realidad o luchar contra una amenaza mayor. Al ser llevado ante la misteriosa organización Autoridad de Variación Temporal, Loki termina viajando a través del tiempo y cambiando la historia. La última serie de Marvel sigue dando que hablar a una semana de su final.

2. 'This Is Us' (Amazon Prime Video)

'This Is Us' Amazon Prime Video

This Is Us sigue los pasos de un núcleo unido por el destino y el melodrama. Mezclando el drama y la comedia, la serie cuenta la historia de un grupo de personas que nacieron el mismo día, utilizando esa fecha como el nexo que hará que las vidas de los diferentes protagonistas se crucen y cambien para siempre.

1. 'Ataque a los titanes' (Amazon Prime Video)

El apocalipsis ha llegado en forma de criaturas gigantes come-humanos: los titanes. Un escaso porcentaje de la humanidad ha conseguido sobrevivir a ellos y se protegen de los mismos viviendo en zonas amuralladas, recuperando cierta tranquilidad durante un tiempo. Sin embargo, tras 100 años de sospechosa calma, uno de los titanes se asoma por encima de uno de los muros, devolviendo el caos y la destrucción a la vida de la población. Será aquí donde se nos presente la historia de Eren, que tras perder a su madre, siendo ésta devorada por uno de los titanes, hará la promesa de acabar con todos ellos junto a Mikasa y Armin, sus dos más fieles amigos.

La guerra del mañana se corona desde su estreno en Amazon Prime Video

Así es 'La guerra del mañana'

La guerra del mañana se ha convertido en la película más buscada desde que se estrenó a principios de julio, marcando un lugar propicio para Amazon Prime Video, que también ha sido de las plataformas más populares en cuanto al número de series. Por otro lado, también destacan Space Jam, cuyo regreso al ranking de lo más visto se debe al reciente lanzamiento de su secuela, protagonizada por el jugador Lebron James; y Viuda Negra, uno de los largometrajes más esperados de Marvel.

En la lista llama la atención la marcada presencia de Apple TV+, que sigue ofreciendo títulos muy atractivos entre sus opciones de pago y donde sus usuarios siguen escogiendo la opción de Un lugar tranquilo.

10. 'Midsommar' (Amazon Prime Video)

Una pareja se da cuenta de que no está pasando por su mejor momento y para afianzar su relación, decide acudir con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia. Lo que no saben es que lo que parece un paraíso acaba convirtiéndose en una oscura pesadilla, donde serán invitados a participar en las turbulentas e inquietantes actividades que les proponen los aldeanos.

9. 'Fast & Furious 8' (Apple TV+)

'Fast & Furious 8', protagonizado por Vin Diesel y Dwayne Johnson Amazon Prime Video

Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo lleva una vida aparentemente normal. Sin embargo, una misteriosa mujer irrumpe en escena y comienza a seducir a Dom para que vuelva al mundo del crimen. Viéndose obligado a aceptar, decide hacerle caso, traicionando a toda su gente.

8. 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' (HBO, Movistar+ y Apple TV+)

'El señor de los anillos: la comunidad del anillo' Apple TV+

7. 'Viuda Negra' (Disney+)

'Viuda Negra' | Tráiler | Disney+

El thriller de espías y acción nos cuenta la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), también conocida como Viuda Negra, que tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para acabar con la conspiración que ha surgido contra ella. Natasha deberá huir de la poderosa fuerza que la persigue mientras retoma su historia como espía y recupera algunas relaciones que dio por perdidas cuando se convirtió en Vengadora.

Dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige, ha sido la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel y cuenta con Florence Pugh en el papel de Yelena, David Harbour como El Guardián Rojo y Rachel Weisz como Melina, que completan el reparto junto a la actriz protagonista.

6. 'Parásitos' (Apple TV+)

La ganadora del Oscar a la mejor película en 2020 fue de las más buscadas a pesar de su reciente emisión en TVE. La familia de Gi Taek vive en los suburbios de una ciudad coreana, intentando salir adelante como pueden, especialmente ahora que se ha quedado sin trabajo. Su hijo mayor Gi Woo comienza a impartir clases particulares en la casa de los Park, iniciando así todo un viaje en común entre las dos familias que acabara de forma dramática e impactante.

5. 'Tenet' (Movistar+, Apple TV+)

El protagonista de Tenet tendrá que lograr su propia supervivencia en una misión bastante complicada. Desde el mundo del espionaje, Tenet propone una trama en la que los viajes en el tiempo no son solo lineales. La última película de Christopher Nolan sigue dando que hablar un año después de su mediática llegada a los cines.

4. 'Un lugar tranquilo' (Amazon Prime Video, Apple TV+)

Evelyn (Emily Blunt) y Lee (John Krasinski) son una pareja con tres hijos que vive una granja aislada de toda civilización al norte de Nueva York. Todos ellos tendrán que sobrevivir en absoluto silencio para pasar desapercibidos en un mundo amenazado por unas criaturas mortales que se guían por el sonido para cazar. La ópera prima de Krasinski es uno de los debuts más impactantes de la última década en Hollywood.

3. 'Yesterday' (Apple TV+)

Fotograma de 'Yesterday' Apple TV+

La película sigue la vida de Jack, un cantante y compositor inglés al que no le va muy bien en su vida laboral. Su amiga y mánager Ellie lo anima a no abandonar su sueño, pero todo parece ir en su contra. De repente, durante un apagón global, Jack sufre un accidente y se despierta en una línea de tiempo alternativa en la que nunca existieron The Beatles. Será entonces cuando el frustrado artista tendrá la oportunidad de hacerse inmensamente famoso gracias a las míticas canciones del cuarteto de Liverpool.

2. 'Space Jam' (HBO, Apple TV+)

'Space Jam' HBO

Bugs Bunny y su equipo desafían a los Nerdlucks (un grupo de pequeños extraterrestres) a un partido de baloncesto para decidir si los Looney Tunes permanecen en la Tierra o se trasladan a una lejana galaxia para trabajar en un parque de atracciones de Montaña Tontolandia. Sin embargo, no será tan fácil como parece, porque Los Nerdlucks cuentan con un arma poderosa que los hace superiores: se han apoderado de las mejores cualidades de las estrellas de la NBA Charles Barkley y Patrick Ewing. Por esa misma razón, los Looney Tunes tendrán que echar mano de su as en la manga: ¡Michael Jordan!

1. 'La guerra del mañana' (Amazon Prime Video)

'La Guerra del Mañana' | Tráiler | Amazon Prime Video

El mundo tal y como lo conocemos quedará paralizado cuando un grupo de viajeros en el tiempo regresen desde el año 2051 hasta nuestro presente. Su mensaje será claro y conciso: la humanidad corre un grave peligro. En un futuro no tan lejano, los seres humanos están perdiendo una guerra mundial contra una especie de alienígenas letales y la única esperanza que les queda reside en reclutar a los ciudadanos del presente para acabar con ellos. Será entonces cuando Dan Forester (Chris Pratt), un padre de familia y profesor de instituto se unirá a una científica brillante (Yvonne Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) para salvar al mundo de la terrible amenaza que les acecha a todos desde otra dimensión espacio-temporal.

