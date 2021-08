'The Crown': primeras imágenes de la familia real británica en la temporada 5 de la serie estrella de Netflix

Es la hora del té para los fans de la serie estrella de Netflix. A poco más de un mes del predecible coronamiento de The Crown como la mejor serie dramática del último año en los Emmy, ya sabemos qué aspecto tendrá el nuevo reparto: Imelda Staunton como Isabel II, Dominic West el príncipe Carlos y Elizabeth Debicki como Diana Spencer, en las dos temporadas finales de la serie creada por Peter Morgan.

Imelda Staunton es Isabel II. Netflix

A pesar de las peticiones de algunos espectadores de que Helen Mirren recuperara un personaje que ya había interpretado en el cine y en el teatro, será la extraordinaria Imelda Staunton la que encarne a la taciturna protagonista en las temporadas 5 y 6 de la serie. La actriz es una veterana de la escena, el teatro y el cine británico que rozó el Oscar y ganó la Copa Volpi de Venecia con la impactante El secreto de Vera Drake, aunque su personaje más popular fue el de la terrible Dolores Umbridge en la saga Harry Potter.

Dominic West es el príncipe Carlos. Netflix

Un todoterreno de la televisión como Dominic West será el encargado de interpretar al príncipe de Gales en las dos temporadas finales de la serie. A sus 51 años, West es un histórico del medio gracias a series como The Wire, The Hour, The Affair y Call my agent!. Al otro lado de su cuadrilátero estará Elizabeth Debicki, una actriz nacida en Francia, hija de polaco y australiana que tendrá la responsabilidad de interpretar a un mito como Lady Di en los últimos años de su vida. Sus papeles más conocidos hasta ahora han sido en Tenet, El gran Gatsby y Viudas.

Elizabeth Debicki Netflix

Será difícil imaginarse The Crown sin Olivia Colman, Josh O'Connor y Emma Corrin, pero es imposible parar la rueda de una producción lujosa que está a punto de hacer historia para la plataforma de streaming. En los diez años que Netflix lleva haciendo ficciones originales, ninguna de sus series se ha llevado el premio gordo (mejor drama, mejor comedia o mejor miniserie) en la cita más importante de la industria televisiva en todo el mundo.

Colman, O'Connor y Corrin están también entre los favoritos para hacerse con un reconocimiento que ya cayó en manos de Claire Foy (por su interpretación como Isabel II en la segunda temporada de la serie) y John Lithgow (ganador del premio al mejor actor secundario por su icónica intervención como Winston Churchill).

El rodaje de la quinta temporada de The Crown, que contará la historia de la familia real británica durante los convulsos años 90, empezó a primeros de julio en Londres. Salvo cambios de última hora, su estreno está previsto para el año 2022.

Las cuatro temporadas de 'The Crown' están disponibles en Netflix.

