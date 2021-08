¿Cuáles son las series más esperadas de la nueva temporada televisiva otoño 2021? Twitter responde

La nueva temporada televisiva de este otoño 2021 ya calienta motores. La red social Twitter, que se ha convertido en uno de los lugares ideales para que los seriéfilos comenten y compartan sus pasiones, ha publicado cuáles son las series más twitteadas entre el 31 de mayo y el 9 de agosto en Estados Unidos que se estrenarán próximamente.

Destacan en el podio de los títulos más comentados y esperados Anatomía de Grey, el drama médico que regresa con su temporada 18 a finales de septiembre en ABC (Disney+ en España), y Sex Education, que continuará con su tercera temporada en Netflix el día 17 del próximo mes.

Este es el ránking con las series que se estrenarán próximamente más comentadas en Twitter. Twitter

Por otra parte, series tan destacadas como Succession y This Is Us, ocupan la novena y décima posición de popularidad en la red. Un Succession que ha recuperado recientemente el entusiasmo de sus seguidores anunciando la vuelta del reparto protagonista en el tráiler de su tercera temporada, que se estrenará en HBO próximamente. En cuanto a This Is Us, aunque en España no tenemos fecha de momento para ver su sexta y última temporada en FOX.

En las quinta, sexta y octava posiciones destacan los thrillers 9-1-1, Estación 19 y Chicago Fire respectivamente, que en España se pueden ver en los catálogos de Movistar+, Disney+ y Amazon Prime Video. Además, el cuarto puesto del ránking lo ocupa la serie juvenil de The CW Riverdale, disponible en Movistar+, y que también sigue siendo muy comenta entre los usuarios de Twitter tras cinco temporadas.

