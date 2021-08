Netflix y Apple TV+ en guerra por hacerse con la nueva película de Jennifer Lawrence y Paolo Sorrentino

Jennifer Lawrence y Paolo Sorrentino están a punto de cumplir su deseo de trabajar juntos. Dos años después de que anunciar una colaboración (Mob Girl) que todavía no ha salido adelante, los ganadores del Oscar por El lado bueno de las cosas y La gran belleza, respectivamente, unirán sus fuerzas finalmente en una biografía de la célebre representante de actores Sue Mengers. El proyecto ha provocado el interés de Apple TV+ y Netflix, pero la puja no tiene un ganador todavía.

El periodista Matthew Belloni ha contado en su newsletter que las ofertas habrían superado ya los 80 millones de dólares, con Lawrence recibiendo 20 por sus funciones como protagonista y productora del drama. Tanto la actriz (Don't Look Up, lo nuevo de Adam McKay) como el director italiano (The Hand of God, su primera incursión en la autoficción) estrenarán este año sus nuevas películas en la misma plataforma de streaming: Netflix.

La historia de Sue Mengers parece el material perfecto para construir un potente biopic que descubra al público actual el fascinante Hollywood de los años 60 y 70, cuando las estrellas lo eran todo en la industria del cine. Mengers llevó la carrera de estrellas como Barbra Streisand (con la que protagonizó una sonora ruptura profesional después de que la agente desaconsejara a la estrella rodar Yentl en favor de un proyecto con su pareja), Michael Caine, Faye Dunaway, Bob Fosse y Cher, entre muchos otros. Su posición de influencia incomodó a hombres poderosos de la industria hasta que no pararon hasta quitársela de en medio.

La cantante y actriz Bette Midler interpretó al personaje en una obra de Broadway en 2013. Tres años más tarde, el documentalista Morgan Spurlock (Super-Size Me) intentó rodar una película sobre su historia. No tuvo suerte. La pareja profesional formada por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo (Orange is the new black) han escrito junto al veterano John Logan (El aviador, Gladiator) el guion de una peculiar pionera que se atrevió a buscar su lugar en una industria hasta entonces controlada por hombres.

Lawrence, de vuelta a la primera línea

La película de Sue Mengers es el segundo proyecto conjunto de Lawrence y Sorrentino. Mob Life llevará al cine Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld, el libro de Teresa Carpenter que narra la historia real de Arlyne Brickman, una mujer que sobrevivió en los barrios más peligrosos de Nueva York entre mafias y narcotraficantes. Brickman incluso colaboró con ellos entre los 70 y 80, antes de colaborar con el FBI y ayudar a condenar al mafioso Anthony Scarpati, miembro de una de las Cinco Familias del crimen organizado de Nueva York.

Lawrence estrenará este año Red, White and Water, sobre una soldado que debe a volver a casa después de sufrir una importante lesión cerebral en combate, y Don't Look Up, la coral comedia de Adam McKay (La gran apuesta) en la que también aparecerán Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett y Timothée Chalamet, entre otros. Antes se verá The Hand of God, la película de Sorrentino que intentará hacerse con el León de Oro del Festival de Venecia.

