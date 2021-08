'Star Wars: La Remesa Mala' renueva en Disney+ por una segunda temporada que se estrenará en 2022

Disney+ anuncia la renovación de Star Wars: La Remesa Mala, por una segunda temporada, que estrenará en 2022.

Coincidiendo con el final de la primera tanda de episodios, la plataforma de streaming prepara a los fans para el regreso de la serie de animación, en la que su creador, Dave Filoni, seguirá contando nuevas historias del universo intergaláctico y el Ejército de los Clones.

Los soldados del Ejército de los Clones vuelven a la carga

La serie de animación sobre el universo Star Wars sigue los pasos de un escuadrón de clones de élite con mutaciones genéticas que son conocidos como La Remesa Mala, y que aparecieron por primera vez en otra producción animada del conglomerado: The Clone Wars. Estos personajes tratan de encontrar un lugar en la galaxia mientras se adaptan a los cambios que traen consigo los conflictos de las Guerras Clon.

Diferenciándose de los miembros del ejército de los Clones, cada miembro de La Remesa Mala ha desarrollado una habilidad especial, y será esta la que les permita cumplir ciertas misiones como mercenarios mientras se mantienen a flote en una era tan complicada para todos.

"Los fans han acogido entusiasmados el drama y la acción de Star Wars: La Remesa Mala y tenemos muchas ganas de ver cómo se sigue expandiendo el universo animado de la franquicia", comenta Michael Paull, Presidente de Disney+ y ESPN+. Además, "desde la perspectiva de ser los dueños de este mundo en constante expansión, para nosotros es genial seguir contando esta historia y estamos impacientes por el estreno de la segunda temporada, que seguro que encantará a los fans", explica.

Así es 'La remesa mala', la nueva serie de 'Star Wars'.

El equipo de animación: en formación

"El equipo al completo de LucasFilm Animation y yo agradecemos a Disney+ y a los fans por darnos la oportunidad de seguir contando la historia de La Remesa Mala", dice Dave Filoni, productor ejecutivo del proyecto, mientras comenta entusiasmado el anuncio de la renovación. Los responsables de la producción ejecutiva de Star Wars: La Remesa Mala son el propio Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) y Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels). Por otro lado, Josh Rimes (Star Wars Resistance) completa las labores de producción junto a Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels). Finalmente, Brad Rau y Jennifer Corbett dirigen y escriben los guiones originales respectivamente.

La primera parte del final de la temporada uno de Star Wars: La Remesa Mala ya está disponible en Disney+.

