'One of Us is Lying': la serie del español Darío Madrona para Peacock en Estados Unidos ya tiene tráiler

Los protagonistas de 'One of Us is Lying'. Peacock

Ya podemos echar un primer vistazo a cómo será One of Us is Lying, la serie que el español Darío Madrona ha liderado para Peacock en Estados Unidos. El cocreador de Élite es el showrunner de esta nueva ficción de instituto, que adapta la popular novela juvenil escrita por Karen M. McManus, que en España se titula Alguien está mintiendo.

Como en la serie española que propició su fichaje por la plataforma de streaming de Universal, One of Us is Lying también plantea en su primera temporada un misterio por resolver, el asesinato de uno de los alumnos. La historia sigue a cinco estudiantes que son retenidos en la sala de castigos al finalizar el día. Uno de ellos había revelado los secretos más ocultos de sus compañeros de clase en una aplicación. Cuando muere, los otros cuatro se convierten inmediatamente en sospechosos de su asesinato.

Así abre el Ibex 35 Eduardo Bolinches

El piloto fue escrito por Erica Saleh (Evil) y dirigido por Jennifer Morrison (Euphoria). La primera temporada tendrá 8 episodios que cuentan en su reparto con Marianly Tejada (La purga), Annalisa Cochrane (Cobra Kai), Jessica McLeod (You, Me, Her), Barrett Carnahan (Grown-ish) y Melissa Collazo (Swamp Thing). Peacock no ha confirmado la fecha exacta del estreno de la serie en su plataforma, pero se espera para los próximos meses. Y aún no sabemos dónde podrá verse en España; estaremos atentos.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores series adolescentes que puedes ver en plataformas

• Cada vez tenemos más plataformas de streaming, pero algunas series siguen sin estrenarse en España

• 25 años del final de 'El príncipe de Bel-Air': las claves del adiós, el legado y el regreso que prepara

Sigue los temas que te interesan