'Y: The Last Man': la esperada serie de FX ya tiene fecha de estreno y deja ver un primer teaser

'Y: The Last Man': la esperada serie de FX.

Las series de ciencia ficción apocalíptica siguen en su mejor momento. La próxima en llegar a la pantalla será Y: The Last Man, la esperada adaptación de FX basada en los cómics de Brian K. Vaughan y la dibujante Pia Guerra se estrenará en FX on Hulu el 13 de septiembre de este año y ya podemos ver un primer teaser.

Y: El último hombre sigue a Yorick Brown y su mascota, el mono Ampersand, únicos supervivientes de una extraña plaga que ha acabado con la vida del resto de los seres de cromosomas Y del planeta, incluidos embriones y espermatozoides. Acompañado por la agente 355 de una organización secreta de los Estados Unidos y la Dra. Mann, Yorick intenta encontrar a su novia, que se encontraba en Australia en el momento que se desató la plaga. En su camino descubrirá cómo ha cambiado el mundo con la nueva situación, mientras evita los peligros que le acechan por su condición.

El proyecto ha despertado gran expectación desde que en 2015 se anunció que estaba en fase de desarrollo en FX, pero también ha sufrido varios retrasos, reajustes después de rodar el piloto y cambios en el reparto y el equipo técnico. Finalmente, el año pasado entró nueuvamente en producción cuando se activaron los protocolos de seguridad en los rodajes, y ahora ya podemos ver un teaser que nos prepara para su inminente estreno.

'Y: The Last Man' | Teaser | FX on Hulu

El reparto está encabezado por Diane Lane, como la congresista Jennifer Brown; acompañada por Ashley Romans, como la Agent 355; Ben Schnetzer, como Yorick Brown, Olivia Thirlby como Hero Brown y Amber Tamblyn como Kimberly Cunningham, entre otras. Todos los episodios han sido dirigidos por mujeres, las cuales también están al mando de los principales departamentos del equipo técnico de la producción. La showrunner es Eliza Clark, que ha sido guionista en series como Animal Kingdom, The Killing y Rubicón.

'Y: The Last Man' se estrenará el 13 de septiembre en FX on Hulu. En España aún no se ha anunciado en dónde podrá verse, pero probablemente llegue a Star de Disney+.

También te puede interesar...

• Las 15 series más esperadas del verano en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Apple TV+, Movistar+ y Starzplay

• Netflix y Spielberg anuncian una sorprendente alianza para estrenar películas de Amblin en la plataforma

• HBO arrebata a Netflix el trono de las plataformas en las nominaciones de los premios Emmy

Sigue los temas que te interesan