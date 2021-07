'The Witcher': Netflix lanza el primer tráiler de la temporada 2 y confirma su estreno en diciembre

'The Witcher': Netflix lanza el primer tráiler de la temporada 2.

Después de varios retrasos en la producción debidos a la pandemia, este año volverá The Witcher a Netflix con su esperada segunda temporada. La serie protagonizada por Henry Cavill estrenará sus nuevos episodios justo antes de las navidades, el 17 de diciembre, así lo confirmó la plataforma durante el evento de la WitcherCon, que celebra en asociación con Projekt Red.

En esta nueva entrega, Geralt de Rivia, convencido de que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, escolta a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios de todo el Continente luchan por el poder fuera de los muros de la fortaleza, Geralt debe proteger a la chica de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que bulle en su interior. Kaer Morhen es una fortaleza situada al norte de Kaedwen, en las Montañas Azules, el lugar donde Geralt de Rivia, y otros brujos de la Escuela del Lobo, recibieron su formación.

'The Witcher' | Tráiler temporada 2 | Netflix

Netflix también ha confirmado la fecha de estreno de The Witcher: Nightmare of the Wolf, la película anime ambientada en este mismo universo. Llegará unos meses antes, el 23 de agosto estará disponible en la plataforma.

La temporada 2 de 'The Witcher' se estrena en Netflix el 17 de diciembre.

