'Dr. Death': Starzplay lanza tráiler y fija fecha de estreno de la serie basada en el caso real de Doctor Muerte

Mientras la televisión española prepara la primera adaptación de un pódcast como serie de televisión con El Gran Apagón, desde Estados Unidos nos siguen llegando estrenos basados en este popular formato sonoro. La última en hacerlo será Dr. Death, una miniserie que traslada a la pantalla la terrorífica historia real de Doctor Muerte, y que podremos ver el 12 de septiembre en Starzplay.

Basada en el exitoso pódcast de Wondery, Dr Death (que ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el español), se centra en el doctor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), un carismático y brillante neurocirujano que se convierte en una estrella en la comunidad médica de Dallas. Sin embargo, los pacientes que entran en su quirófano salen de allí mutilados o muertos. Cuando el número de víctimas empieza a acumularse, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), junto a la fiscal de Dallas Michelle Shugart (Anna Sophia Robb), intentan por todos los medios que se le retire la licencia médica.

'Dr. Death' | Tráiler | Starzplay

En el reparto también están las actrices Grace Gummer (Mr. Robot) y Carrie Preston (The Good Wife). Dr. Death explora la retorcida mente del Dr. Duntsch y los fallos de un sistema cuyo diseño falla cuando debe proteger a los más indefensos. La serie, que en Estados Unidos se podrá ver a través de Peacock, está escrita por Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) y cuenta con la dirección de Maggie Kiley (Dirty John: The Betty Broderick Story), Jennifer Morrison (Euphoria), y So Yong Kim (Historias del bucle).

'Dr. Death' se estrena el 12 de septiembre en Starzplay.

También te puede interesar...

• Starzplay: las 10 mejores series que puedes ver en su catálogo

• Las 10 mejores miniseries que tienes que ver en plataformas

• Las 10 mejores series basadas en hechos reales