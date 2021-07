'Un lugar tranquilo' y 'Mare of Easttown' lideran la lista de las series y películas más buscadas de junio de 2021

Mare of Easttown y Un lugar tranquilo dominan el ranking de las series y películas más buscadas en Just Watch en el mes de junio de 2021. La página web y aplicación online ha recopilado la lista de los títulos más perseguidos en el último mes, con HBO destacando entre las series y Apple TV+ entre las películas gracias a su servicio de alquiler.

JustWatch se basa en la localización y recomendación de series y películas que están disponibles en las plataformas de streaming. Para evitar que la audiencia tenga que perderse entre todos los catálogos, el servicio avisa de cuáles son las opciones que tenemos disponibles en función de las plataformas a las que tengamos acceso. La funcionalidad también se puede aplicar a la inversa gracias a un buscador donde puedes ver qué plataforma título la serie o película que nos apetezca ver.

Mare of Eastown lidera el reinado de HBO entre las series

Entre las series destaca por encima de la competencia HBO, que acumula hasta cuatro de los diez títulos más buscados de la lista. En lo más alto del ranking nos encontramos Mare of Easttown, una de las series que más han dado que hablar en lo que llevamos de año; Friends, otro éxito que ha vuelto a la superficie con motivo del regreso de sus protagonistas en Friends: el reencuentro; El cuento de la criada, con la cuarta temporada que ha recibido las mejores criticas desde su primer año en antena; y Rick y Morty, una serie de animación para adultos que acaba de estrenar su quinta entrega. También hay que destacar la aparición de Parot, la única producción española de la lista.

10. 'Line of Duty' (Movistar+, Netflix)

'Line of Duty' Movistar+

En su primera temporada, la serie policiaca sigue los pasos del detective Steve Arnott (Martin Compston), que acaba siendo transferido a la unidad AC-12, controlada por el superintendente Ted Hastings (Adrian Dunbar), destinada especialmente a luchar contra la corrupción. Junto a otros policías como Kate Fleming (Vicky McClure), los protagonistas de la serie tendrán que investigar a Tony Gates (Lennie James), el recién premiado como “Oficial del Año”. El episodio final de su última temporada en BBC superó los 11 millones de espectadores en el Reino Unido.

9. 'Rick y Morty' (HBO)

'Rick y Morty' | Tráiler temporada 5 | HBO

Rick cumple a la perfección con los atributos de cualquier científico loco, siendo además un genio y un irresponsable que acaba de mudarse a casa de su hija Beth. Allí vivirá nuevas aventuras junto a su nieto Morty, al que pretende ayudar para que no acabe siendo como su padre Jerry, al que considera un perdedor. Producida por Adult Swim, Rick y Morty es una serie de animación para adultos creada, producida y escrita por Justin Roiland y Dan Harmon.

8. 'This is us' (Amazon Prime Video)

'This Is Us' Amazon Prime Video

La historia de los Pearson, el clan familiar unido por el destino y el melodrama, sigue levantando pasiones después de cinco años en antena. This is us aparece en el ranking a pesar de que la quinta temporada, ya concluida en Estados Unidos, todavía no se ha podido ver en nuestro país. Los fans de la serie más dramática de la televisión tienen que saber que la sexta temporada será la última para esta producción original de NBC.

7. 'Parot' (Amazon Prime Video)

Tras la derogación de la doctrina judicial Parot por el Tribunal Europeo de Estrasburgo en 2013, decenas de presos fueron puestos en libertad en España. Poco tiempo después, algunos de los expresidiarios aparecen asesinados de la misma forma en la que lo fueron sus víctimas y la policía Isabel Mora (Adriana Ugarte) será la encargada de asumir la investigación, que tendrá que compaginar con una batalla con sus propios demonios.

6. 'Ataque a los Titanes' (Amazon Prime Video)

'Ataque a los Titanes' Amazon Prime Video

Un pequeño porcentaje de la humanidad consigue sobrevivir cuando casi son exterminados por los titanes, unos monstruos de gran altura que devoran a las personas por pura diversión. A partir de entonces, proceden a construir unas fortalezas amuralladas para vivir y tras 100 años de aparente calma, los titanes vuelven a darles caza.

5. 'Lupin' (Netflix)

'Lupin' Parte 2 | Tráiler oficial | Netflix

Un escurridizo ladrón de guante blanco llamado Assane Diop (Omar Sy) será el encargado de actualizar a la era contemporánea el clásico personaje francés de las novelas. El protagonista intentará vengar la muerte de su padre y ajustar cuentas robando un collar de diamantes, aunque las cosas no saldrán según lo había planeado. La reinvención del clásico de Maurice Leblanc es el mayor éxito de Netflix en lo que va de 2021.

4. 'El cuento de la criada' (HBO)

Tráiler - 'El cuento de la criada' T4 - Hulu

Adaptando la novela de Margaret Atwood, El Cuento de la criada muestra un futuro distópico gobernado por una dictadura fundamentalista. Un régimen teocrático basado en los valores más puritanos pasa a ser conocido como la República de Gilead, donde el mundo occidental y sus derechos humanos han quedado relegados a un segundo plano y donde las mujeres tienen la función principal de aumentar la natalidad del país. En su cuarta temporada, la serie de Hulu (HBO en España) da el paso adelante que tanto pedían sus fans.

3. 'Friends' (HBO)

'Friends' HBO

La serie de amigos por antonomasia narra las aventuras de un grupo de veinteañeros (Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler), una pandilla que suele reunirse en sus apartamentos de Nueva York y en el bar Central Perk. A pesar de los cambios que aparecen en sus vidas, su amistad será un muro infranqueable. 27 años después de su estreno, Friends sigue siendo la serie favorita de una generación.

2. 'Loki' (Disney+)

Después de robar el Cubo Cósmico durante lo sucedido en Los vengadores: Endgame, Loki (Tom Hiddleston), se ve obligado a escoger entre la eliminación de la realidad o luchar contra una amenaza mayor. Al ser llevado ante la misteriosa organización Autoridad de Variación Temporal, Loki termina viajando a través del tiempo y cambiando la historia. La última serie de Marvel sigue dando que hablar a una semana de su final.

1. 'Mare of Easttown' (HBO)

Mare Sheehan (Kate Winslet), es una detective solitaria y deprimida que vive en el pequeño pueblo de Easttown y que tendrá que hacer frente a una sucesión de crímenes mientras compagina sus propias vivencias y procura que su vida personal no se venga abajo.

Dos películas con secuela en cines, las más buscadas

Un lugar tranquilo y El otro guardaespaldas son los títulos más buscados del mes de junio. Tiene sentido: ambas películas han entrenado en esas mismas fechas una secuela y es posible que los espectadores más olvidadizos hayan querido recordar dónde se quedaron las cosas.

También es llamativa la presencia de Disney+, incorporando a la lista dos de sus últimos largometrajes animados: Luca, el último estreno de Pixar, y Raya y el último dragón. La particularidad de ambas es que, a diferencia de otros títulos como Cruella, no tuvieron estreno en la gran pantalla ni tampoco hicieron un pase exclusivo dentro de la plataforma.

10. 'Tenet' (Movistar+)

El protagonista de Tenet tendrá que lograr su propia supervivencia en una misión bastante complicada. Desde el mundo del espionaje, Tenet propone una trama en la que los viajes en el tiempo no son solo lineales. La última película de Christopher Nolan sigue dando que hablar un año después de su mediática llegada a los cines.

9. 'Mortal Kombat' (Apple TV+)

'Mortal Kombat' Apple TV+

Nueva adaptación del clásico videojuego, protagonizada por un luchador llamado Cole Young que vive sumido en el desconocimiento, acostumbrado a recibir palizas diariamente por dinero. De repente y por orden del emperador Shang Tsung, Cole comienza a ser perseguido por un guerrero muy poderoso y sobrenatural.

8. 'Midsommar' (Amazon Prime Video)

'Midsommar' Amazon Prime Video

Una pareja se da cuenta de que no está pasando por su mejor momento y para afianzar su relación, decide acudir con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia. Lo que parece un paraíso acaba convirtiéndose en una oscura pesadilla, donde serán invitados a participar en las turbulentas actividades que les proponen los aldeanos. La película de Ari Aster dividió más que su predecesora, Hereditary, pero ayudo a lanzar aún más la carrera de Florence Pugh.

7. 'Érase una vez en… Hollywood' (Netflix, Apple TV+)

Quentin Tarantino reescribió la historia de Hollywood y los años 60 en una película que vuelve a estar de moda gracias a la novelización de los hechos que llegaron al cine. La estrella del western Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta adaptarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble de acción (el ganador del Oscar Brad Pitt). La particularidad de la historia reside en la vecina de Dalton, la joven actriz y modelo Sharon Tate (Margot Robbie), que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.

6. 'Raya y el último dragón' (Disney+)

'Raya y el último dragón' | Tráiler | Disney+

Hace mucho tiempo, en el fantástico mundo de Kumandra, los humanos y los dragones llegaron a vivir en perfecta armonía. Sin embargo, unas fuerzas malignas amenazaron el territorio, obligando a los dragones a sacrificarse para salvar a la humanidad. Tiempo después, esas fuerzas del mal han regresado y Raya tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir el mundo y salvar a su pueblo.

5. 'Kingsman: El círculo de oro' (Apple TV+)

El cuartel general de la agencia británica Kingsman acaba de ser destruido y los espías tendrán que unirse a las fuerzas estadounidenses para derrotar a su enemigo en común y salvar al mundo. Mientras esperamos el estreno de la múltiples veces retrasada precuela del universo Kingsman, la segunda parte sigue dando guerra en las plataformas.

4. 'Luca' (Disney+)

'Luca' | Tráiler | Disney+

En un pueblo de la Riviera italiana, Luca comparte su verano con su nuevo amigo, paseando en escúter y comiendo helado mientras ocultan su verdadero aspecto como monstruos marinos. Por segunda vez consecutiva, la última película de Pixar ha llegado directamente a la plataforma sin pasar previamente por los cines.

3. 'Parásitos' (Apple TV+)

'Parásitos' Apple TV+

La ganadora del Oscar a la mejor película en 2020 fue de las más buscadas a pesar de su reciente emisión en TVE. La familia de Gi Taek vive en los suburbios de una ciudad coreana, intentando salir adelante como pueden, especialmente ahora que se ha quedado sin trabajo. Su hijo mayor Gi Woo comienza a impartir clases particulares en la casa de los Park, iniciando así todo un viaje en común entre las dos familias que acabara de forma dramática e impactante.

2. 'El otro guardaespaldas' (Rakuten TV)

Comedia de acción en la que el prestigioso guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) tendrá que trabajar para el asesino a sueldo Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), que deberá testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador (Gary Oldman).

1. 'Un lugar tranquilo' (Amazon Prime Video, Apple TV+)

Evelyn (Emily Blunt) y Lee (John Krasinski) son una pareja con tres hijos que vive una granja aislada de toda civilización al norte de Nueva York. Todos ellos tendrán que sobrevivir en absoluto silencio parar pasar desapercibidos en un mundo amenazado por unas criaturas mortales que se guían por el sonido para cazar. La ópera prima de Krasinski es uno de los debuts más impactantes de la última década en Hollywood.

