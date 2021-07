Todos los estrenos de series y películas de la semana en Netflix, Disney+, COSMO y más (5-11 julio)

El mes de julio inaugura una nueva semana y con ella, anuncia la llegada de los estrenos de series y películas que aterrizarán en los catálogos de TNT, Netflix, Disney+, COSMO y Movistar+ desde el día 5 al 11.

Entre los más destacados se encuentra la nueva serie de Pixar Monstruos a la Obra, la segunda entrega de la trilogía de películas de terror La calle del terror, la temporada final de Atípico y el esperadísimo estreno de Viuda Negra en cines y Disney+.

Martes, 6 de julio

'Close Enough' Temporada 2 (TNT)

'Close Enough' regresa con su segunda temporada TNT

TNT estrena el nuevo trabajo del creador de Historias Corrientes, JQ Quintel. La serie de animación para adultos se centra en la vida de una pareja de treintañeros, su hija de cinco años y sus dos mejores amigos que, aunque están divorciados, siguen viviendo juntos. En ella se combinan situaciones disparatadas y absurdas con el humor más surrealista y alocado, dando lugar a otro de los ejemplos de series en los que abunda la imaginación y la creatividad, aportando más aire fresco a la ficción televisiva.

Miércoles, 7 de julio

'Monstruos a la Obra' Temporada 1 (Disney+)

'Monstruos a la Obra' | Tráiler | Disney+

La serie de Disney+ nos lleva justo después de que la planta de energía Monstruos, S.A. descubra que las risas de los niños proporcionan mucha más energía a la ciudad de Monstruópolis, cambiando por completo la visión del mundo para los monstruos que allí trabajan y reformulando su mecánica laboral radicalmente. En este caso, la serie cuenta la historia de Tylor Tuskmon, el mejor de su promoción en la universidad de Asustadores que consigue un trabajo en la compañía, donde se dará cuenta de que lo que más mola es hacer reír. Después de ser reasignado a un grupo de mecánicos marginados, pondrá en marcha su entrenamiento para convertirse en el mejor Bromista.

Monstruos a la Obra traerá de vuelta a José Mota y Santiago Segura para dar voz a Mike y Sully en la versión española de la serie, cuyos primeros episodios tendrán una duración de 25 minutos cada uno. La serie supone, además, el último trabajo del animador Rob Gibbs

'En la ciénaga' Temporada 2 (Netflix)

'En la ciénaga' Netflix

Situada en los apenas desconocidos años 80 de una pequeña y olvidada ciudad del sureste de Polonia, En la ciénaga nos relata lo que ocurrió tras los dos trágicos asesinatos que acontecieron en el lugar y que marcarían la inhóspita zona para siempre. Witold Wanycz, un periodista experimentado, es enviado a la ciudad para investigar. Mientras, Piotr Zarzycki, hijo de un famoso activista político relacionado con una de las víctimas, inicia su propia búsqueda. Ambos se darán cuenta de que a medida que recaben más y más información, acabarán más hundidos en un pantanoso barro del que les será muy difícil escapar.

'Bright Minds' Temporada 2 (COSMO)

'Bright Minds' COSMO

Originalmente llamada Astrid et Rahaëlle, la producción dirigida por Elsa Bennett e Hippolyte Dard cuenta la historia de dos mujeres policías bastante diferentes. Por un lado, Astrid (Sara Mortensen) es una ordenada y discreta profesional que tiene síndrome de Asperger, mientras que Raphaëlle (Lola Dewaere), por su parte, es una impulsiva y desordenada comandante de policía con un hijo a su cargo y una vida complicada. Ambas tendrán que adaptarse la una a la personalidad de la otra, combinando sus diferencias con sus mayores virtudes para resolver los casos más complicados.

Viernes, 9 de julio

'La calle del terror - Parte 2: 1978' Película (Netflix)

'La calle del terror', la trilogía de terror que se ha ganado un lugar en el catálogo de Netflix Netflix

Inspirada en las terroríficas novelas de R. L. Stine, la segunda parte de la trilogía La calle del terror llega a Netflix este mismo viernes. Leigh Janiak dirige una continuación que está ambientada en el año 1978 y recreará una matanza que recuerda a las películas de Viernes 13. La película continuará con la historia de la primera parte, ya estrenada el pasado día 2, precediendo al mismo tiempo a la tercera y última de las tres, que llegará el próximo 16 de julio.

'Atípico' - Temporada 4 (Netflix)

'Atípico' - Tráiler temporada final - Netflix

La cuarta y última temporada de Atípico llega a Netflix de la mano de Robia Rashid, la creadora de la historia original. En ella se cuenta la historia de Sam (Keir Gilchrist), un joven de 19 años con un trastorno del espectro autista que se embarcará en el viaje de convertirse en adulto junto a su familia y amigos.

Los últimos capítulos prometen despedir la historia por todo lo alto junto a los protagonistas que nos han acompañado durante toda la serie, dando el final que se merecen todas sus historias y personajes.

'Un lugar para soñar' - Temporada 3 (Netflix)

'Un lugar para soñar' Netflix

Basada en las novelas del mismo nombre de Robyn Carr, la serie protagonizada por Alexandra Breckenridge (This is us) gira en torno a la vida de una mujer enfermera y recién divorciada que decide trasladarse a una remota ciudad de California para empezar de cero trabajando como matrona. En esta tercera temporada que llega a Netflix se incluirán los mejores ingredientes del género del drama romántico, llevándolos al límite para seguir enganchándonos tanto como hasta ahora.

'Biohackers' - Temporada 2 (Netflix)

'Biohackers' estrena su segunda temporada Netflix

Mia (Luna Wedler) es una joven estudiante de medicina que siempre ha sentido especial interés por el mundo de la genética y que se marca el objetivo de investigar la muerte de su hermano. Un nuevo mundo se abre ante ella, donde conocerá a la brillante profesora Lorenz (Jessica Schwarz), con la que compartirá un oscuro secreto, al talentoso estudiante Jasper (Adrian Julius Tillmann) y a Niklas (Thomas Prenn), su compañero de cuarto. Sin embargo, Mia también tendrá que decidir entre vengar a su hermano o proteger a las nuevas personas que han entrado a formar parte de su vida.

'Supernormal' - Temporada 1 (Movistar+)

'Supernormal' | Serie original | Movistar+

Patricia es una mujer que ha venido al mundo a ser la mejor, tanto en lo personal como a nivel profesional. Sin embargo, las líneas que separan el trabajo de la familia son prácticamente invisibles, y Patricia terminará mezclando ambas cosas, acabando de la peor de las maneras. Aun así, siempre contará con su marido, su secretaria, sus tres hijos, su madre y su hermana, que la acompañarán en su complicado plan de vida, cueste lo que cueste. Supernormal está creada por Olatz Arroyo y Marta Sánchez, showrunners de Allí abajo en sus tres primeras temporadas. Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olaya lideran el reparto de la producción.

'Viuda Negra' - Película (Disney+)

'Viuda Negra' | Tráiler | Disney+

Marvel reaparece en la pantalla con uno de sus personajes más queridos y con un estreno simultáneo en cines y en la plataforma Disney+ con acceso premium. En este thriller de acción y espías, Natasha Romanoff (Scarlett Johanson), también conocida como Viuda Negra, tendrá que enfrentarse a su pasado para acabar con la conspiración que le acecha y recuperar algunas amistades que creía perdidas cuando se convirtió en Vengadora.

Dirigida por Cate Shortland y producida de nuevo por Kevin Feige, será la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel, completando el reparto con la interpretación de Florence Pugh (Mujercitas) en el papel de Yelena, David Harbour (Stranger Things) como El Guardián Rojo y Rachel Weisz (La Favorita) como Melina.

