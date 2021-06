Antonio Banderas vuelve a televisión con 'El monstruo de Florencia', un thriller basado en hechos reales

Antonio Banderas prepara su regreso a la televisión con la serie The Monster of Florence. El actor malagueño se convertirá en el reportero de sucesos italiano Mario Spezi en una serie limitada de seis episodios que adaptarán los daneses Nikolaj Arcel (Un asunto real) y Anders Thomas Jensen (En un mundo mejor) a partir del libro superventas El monstruo de Florencia: Una historia real (Debolsillo), escrito por Spezi y el novelista estadounidense Douglas Preston.

Entre 1968 y 1985, un asesino en serie sembró el pánico en la capital de la Toscana. A su paso dejó una estela de 14 cadáveres y fue el protagonista de una larga y costosa investigación criminal que arruinó la vida de mucha gente. Combinando la personalidad del escritor y el rigor del periodista, la pareja explora un misterio con más preguntas que respuestas y en el que, sin pretenderlo, se acaban convirtiendo en protagonistas involuntarios de la investigación.

"En un giro extraño, Mario y yo fuimos absorbidos por una desgarradora venganza. Nuestros teléfonos fueron intervenidos por la policía, fuimos acusados de participar en ritos satánicos y el propio Mario fue arrestado y acusado de ser el propio Monstruo de Florencia", ha explicado Presto en la presentación del primer proyecto televisivo de Banderas desde su interpretación como Pablo Picasso en la antología Genius.

Antonio Banderas y Penélope Cruz en 'Competencia Oficial'. Buena Vista

StudioCanal (nuevo nombre para la marca Canal+) produce The Monster of Florence, una miniserie que no tiene todavía plataforma o cadena de emisión, y que se rodará pronto en localizaciones reales de Florencia, Toscana y Cerdeña.

Después de su nominación al Oscar y su celebrada presentación en los últimos Goya, Antonio Banderas está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. El español aparece en El otro guardaespaldas 2, actualmente en las carteleras de nuestro país, y estrenará antes de que acabe el año Competencia oficial, una comedia hispano argentina que ha protagonizado junto a Penélope Cruz. También tiene pendiente de estreno Uncharted, la adaptación del popular videojuego que protagonizan Tom Holland y Mark Wahlberg.

