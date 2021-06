BAFTA 2021: 'The Crown' sigue sin coronarse en unos premios británicos que sí alzan a 'Podría destruirte'

Anoche se celebró la ceremonia de entrega de los Bafta 2021 de televisión, los premios donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reconoce desde los setenta lo mejor de la cosecha televisiva británica.

La entrega de los galardones dejó claro que el potencial creativo del país sigue siendo uno de los más altos en el panorama internacional. Las grandes sorpresas estuvieron copadas por Small Axe y The Crown, que se llevaron una de series y cero de cuatro estatuillas a las que optaban, respectivamente. Se mantiene así la negativa de la academia británica a reconocer a la serie de Netflix sobre la vida de la familia real británica, que ha estado nominada a mejor serie en sus cuatro temporadas sin ningún éxito hasta la fecha.

Por el contrario, Podría destruirte, tras la polémica ausencia en los pasados Globos de Oro, se alzó como una de las grandes triunfadoras logrando el premio a mejor miniserie y destacando a Michaela Coel, su creadora y protagonista, como mejor actriz. Habrá que esperar hasta el próximo 13 de julio para ver si revalida su éxito en los próximos premios Emmy, al menos estando entre las nominadas.

Lista completa de los Bafta 2021 de televisión

Mejor serie drama

Gangs Of London – Sky Atlantic

I Hate Suzie – Sky Atlantic

Save Me Too – Sky Atlantic

The Crown – Netflix

Mejor serie comedia

Ghosts – BBC One

Inside No 9 – BBC Two

Man Like Mobeen – BBC Three

This Country – BBC Three

Mejor miniserie

Adult Material – Channel 4

Podría destruirte – BBC One

Normal People – BBC Three

Small Axe – BBC One

Mejor serie internacional

Little America – Apple TV+

Lovecraft Country –Sky Atlantic

Unorthodox – Netflix

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville) – BBC Four

Mejor documental

American Murder: The Family Next Door – Netflix

Anton Ferdinand: Football, Racism & Me – BBC One

Locked In: Breaking The Silence (Storyville) – BBC Four

Surviving Covid – Channel 4

Mejor TV Movie

Anthony – BBC One

BBW (On The Edge) – Channel 4

Sitting In Limbo – BBC One

The Windermere Children – BBC Two

Mejor actor protagonista

John Boyega, Small Axe – BBC One

Josh O'Connor, The Crown – Netflix

Paapa Essiedu, Podría destruirte – BBC One

Paul Mescal, Normal People – BBC Three

Shaun Parkes, Small Axe – BBC One

Waleed Zuaiter, Baghdad Central – Channel 4

Mejor actriz protagonista

Billie Piper, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Daisy Edgar-Jones, Normal People – BBC Three

Hayley Squires, Adult Material – Channel 4

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Letitia Wright, Small Axe – BBC One

Michaela Coel, Podría destruirte – BBC One

Mejor actor secundario

Kunal Nayyar, Criminal: UK – Netflix

Malachi Kirby, Small Axe – BBC One

Michael Sheen, Quiz – ITV

Micheal Ward, Small Axe – BBC One

Rupert Everett, Adult Material – Channel 4

Tobias Menzies, The Crown – Netflix

Mejor actriz secundaria

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Leila Farzad, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Rakie Ayola, Anthony – BBC One

Siena Kelly, Adult Material – Channel 4

Sophie Okonedo, Criminal: UK – Netflix

Weruche Opia, Podría destruirte – BBC One

Mejor interpretación de una actriz de comedia

Aimee Lou Wood, Sex Education – Netflix

Daisy Haggard, Breeders – Sky One

Daisy May Cooper, This Country – BBC Three

Emma Mackey, Sex Education – Netflix

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Mae Martin, Feel Good – Channel 4

Mejor interpretación de un actor de comedia

Charlie Cooper, This Country – BBC Three

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Joseph Gilgun, Brassic – Sky One

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Paul Ritter, Friday Night Dinner – Channel 4

Reece Shearsmith, Inside No 9 – BBC Two

