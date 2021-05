HBO Max anuncia nuevas series animadas con Batman y Superman como protagonistas

No necesitan presentación, pero sí una serie de animación. Los dos superhéroes más conocidos de la cultura popular, Batman y Superman, volverán a las pantallas televisivas con sendas series animadas. Esta vez en HBO Max, en colaboración con DC, Warner Bros Animation y Cartoon Network. Aunque aún tendremos que esperar hasta 2020 para ver estos esperados regresos.

El Caballero Oscuro vuelve a Gotham

'Batman: Caped Crusader'. HBO Max

Batman cobrará vida en Batman: Caped Crusader, donde veremos cómo el superhéroe se recorre las lúgubres calles de Gotham mientras intenta tener a los villanos a raya y que ésta sea una ciudad un poco menos peligrosa que de costumbre.

Aún se especula con la identidad de los actores que interpretarán al héroe y su antagonista Joker, pero sí que se sabe que en el equipo de creación y producción contaremos con J.J. Abrams, Matt Reeves y el regreso de Bruce Timm, que volverá a dar vida al personaje tras su anterior participación en una de las producciones más memorables y recordadas del personaje, Batman: The Animated Series (1992).

Los creadores pretenden "evocar al héroe de la noche de una forma tan dinámica y emocionante, que la mitología que le envuelve conquiste tanto a los fans de siempre como a los nuevos que lleguen". Además, los productores Tom Ascheim (presidente de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics) y Sam Register (presidente de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios) anuncian que para ellos "siempre es un reto muy divertido intentar saciar el apetito de los que admiran a estos héroes".

El Hombre de Acero y su dúo inseparable

'My Adventures with Superman' HBO Max

El primer héroe de la historia, Superman, también contará con su propia serie de animación en la plataforma tras Superman: La serie animada (1996). My Adventures with Superman nos contará quién es realmente Superman, tras el que se esconde no sólo Clark Kent, sino también la compañía de sus dos amigos y escuderos: Lois Lane y Jimmy Olsen.

Veremos a un veinteañero Clark Kent -interpretado por Jack Quaid (The Boys)-, que tendrá que compaginar su vida como Superman con su identidad como periodista en The Daily Planet junto la chica de la que se enamorará después, Lois Lane -interpretada por Alice Lee (La extraordinaria playlist de Zoey’s)-, y su amigo Jimmy Olsen, un aspirante a fotógrafo profesional.

Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero Amy Friedman, de Warner Bros. anticipa que "las aventuras de Superman volverán con un toque de frescura, donde veremos cómo nuestros jóvenes amigos se hacen adultos mientras salvan el mundo".

Sam Register (Teen Titans Go!), Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus), Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender), y Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power) serán los encargados de la producción de las dos temporadas ya confirmadas de la serie.

También te puede interesar...

• El tráiler de 'Friends: The Reunion' nos hace decir "Oh. Dios. Mío" y aún no sabemos si se verá en España

• Crítica: 'La liga de la justicia de Zack Snyder' (HBO) es mejor que la de Whedon, pero 4 horas son demasiado

• 'El príncipe de Bel-Air' cumple 25 años: el estrellato de Will Smith, las claves del adiós, el legado y su regreso