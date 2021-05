'This is Us' llega a su final, la temporada 6 será la última de la serie y se estrenará en otoño de este año

'This is Us' llegará a su final en la temporada 6. NBC

This is Us, la exitosa serie de NBC, y el único drama de la televisión en abierto que ha estado presente en las últimas ediciones de los premios Emmy, llegará a su final en la temporada 6, tal como ha anunciado el medio The Hollywood Reporter en exclusiva. Se espera la confirmación oficial de la cadena y más detalles sobre el número de episodios que tendrá la despedida de la familia Pearson este viernes, durante su evento de upfront.

La última entrega de la serie empezará su rodaje este verano, con la intención de estrenarla durante la temporada 2021/2022, idealmente en otoño. This is Us fue renovada por tres años en 2019, cuando aún estaba en emisión su tercera temporada, y ya en aquel momento sus responsables afirmaron que tenían planeado cerrar la historia en la sexta, momento que coincide con el fin de contratos de sus actores principales.

Dan Fogelman, creador y showrunner de la serie, siempre ha afirmado que esta no es historia que podía mantenerse de forma indefinida en el tiempo, y que ya tenían un plan para cerrar el viaje de la familia Pearson, el cual comenzó a materializarse en la cuarta temporada, cuando empezaron a introducirse escenas de los personajes varias décadas después de la narración presente.

This is Us está emitiendo actualmente los episodios de su temporada 5 en NBC, los cuales aún no han podido verse, ni tienen fecha prevista de estreno en España. Se espera que estos lleguen en algún momento a Star en Disney+, pero no hay confirmación oficial al respecto. Las primeras cuatro temporadas, que pudieron verse en lineal en Fox, están disponibles bajo demanda en Amazon Prime Video.

