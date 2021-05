'Señoras del (h)ampa': NBC encarga 'Dangerous Moms', un piloto inspirado en la serie de Telecinco

Las Señoras del (h)ampa están a punto de hacer las Américas. NBC acaba de encargar el piloto de Dangerous Moms, una comedia dramática inspirada en la serie de Carlos del Hoyo y Abril Zamora para Telecinco. La guionista Janine Sherman Barrois (Claws) será la guionista que se encargue de adaptar al mercado americano una serie costumbrista que tenía a Mujeres desesperadas como uno de sus referentes más claros.

Arantxa Écija y Santi Botello seguirán vinculados al proyecto como productores ejecutivos a través de Mediaset y la productora Mandarina, respectivamente. Si la cadena de Friends, 30 Rock o This is Us da luz verde al proyecto más allá de su primer episodio, la serie protagonizada por Toni Acosta y Malena Alterio seguirá los pasos de Gran Hotel, la última producción en saltar el charco. En 2019 se estrenó Grand Hotel, una versión libre de la serie de Bambú Producciones y Antena 3 con el nominado al Oscar Demián Bichir al frente del reparto.

En la versión española, las protagonistas son un grupo de madres y, por una carambola del destino, asesinas involuntarias. Mayte es una mujer separada y madre de dos hijos que se gana la vida con muchas dificultades vendiendo robots de cocina. Agobiada por su precaria situación económica, aprovecha una reunión del AMPA del colegio de sus hijos para proponer una demostración de la máquina a la que se apuntan Lourdes, esposa de un policía; Virginia, una joven embarazada y madre de un niño, y Amparo, una sufrida abuela que se hace cargo de su nieto ante las continuas ausencias de su hija. El día de la demostración surge un acontecimiento inesperado que unirá el destino de estas cuatro mujeres.

A pesar de las buenas noticias que llegan desde Estados Unidos, el paso de la serie por la televisión española está siendo accidentado. A principios de mayo, Mediaset decidía mover la serie de Telecinco a Cuatro después del insatisfactorio estreno de la segunda temporada en la cadena madre del grupo. Quien quiera ver la comedia negra supervisada por Carlos Del Hoyo en su segunda entrega, puede encontrarla de forma íntegra en Amazon Prime Video.

Señoras del (h)ampa fue cancelada a finales de febrero de 2021 a pesar de los planes de sacar adelante la tercera temporada, cuyos guiones ya estaban escritos desde finales de 2020. Los fans de la serie no pierden la esperanza y han empezado una campaña online para pedir la renovación de una comedia negra que merecía y merece mejor suerte.

Las dos temporadas de 'Señoras del (h)ampa' se pueden ver al completo en Amazon Prime Video. Actualmente, Cuatro emite su segunda entrega los miércoles.

