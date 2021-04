Premios BAFTA 2021: 'Small Axe' y 'The Crown' dominan las nominaciones en las categorías de televisión

Una vez finalizada la carrera de los Óscar, ya podemos dedicarnos exclusivamente a la de los premios televisivos con vistas a la próxima edición de los Emmy. Después de los Globos de Oro y los sindicatos profesionales de Estados Unidos, le toca el turno a los BAFTA, que ya han anunciado sus nominados en las categorías de televisión, con Small Axe y The Crown encabezando la lista de series con más candidaturas.

La antología de Steve McQueen ha conseguido 15 nominaciones, seguida por The Crown con 10, Podría destruirte con 8 y Normal People con 7. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 6 de junio y será retransmitida en BBC. A continuación, tenéis el listado completo de nominados en las categorías televisivas de los BAFTA 2021.

Drama

Mejor serie drama

Gangs Of London – Sky Atlantic

I Hate Suzie – Sky Atlantic

Save Me Too – Sky Atlantic

The Crown – Netflix

Mejor actor protagonista drama

John Boyega, Small Axe – BBC One

Josh O'Connor, The Crown – Netflix

Paapa Essiedu, Podría destruirte – BBC One

Paul Mescal, Normal People – BBC Three

Shaun Parkes, Small Axe – BBC One

Waleed Zuaiter, Baghdad Central – Channel 4

Mejor actriz protagonista drama

Billie Piper, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Daisy Edgar-Jones, Normal People – BBC Three

Hayley Squires, Adult Material – Channel 4

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Letitia Wright, Small Axe – BBC One

Michaela Coel, Podría destruirte – BBC One

Mejor actor secundario drama

Kunal Nayyar, Criminal: UK – Netflix

Malachi Kirby, Small Axe – BBC One

Michael Sheen, Quiz – ITV

Micheal Ward, Small Axe – BBC One

Rupert Everett, Adult Material – Channel 4

Tobias Menzies, The Crown – Netflix

Mejor actriz secundaria drama

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Leila Farzad, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Rakie Ayola, Anthony – BBC One

Siena Kelly, Adult Material – Channel 4

Sophie Okonedo, Criminal: UK – Netflix

Weruche Opia, Podría destruirte – BBC One

Comedia

Mejor serie comedia

Ghosts – BBC One

Inside No 9 – BBC Two

Man Like Mobeen – BBC Three

This Country – BBC Three

Mejor actriz de comedia

Aimee Lou Wood, Sex Education – Netflix

Daisy Haggard, Breeders – Sky One

Daisy May Cooper, This Country – BBC Three

Emma Mackey, Sex Education – Netflix

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Mae Martin, Feel Good – Channel 4

Mejor actor de comedia

Charlie Cooper, This Country – BBC Three

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Joseph Gilgun, Brassic – Sky One

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Paul Ritter, Friday Night Dinner – Channel 4

Reece Shearsmith, Inside No 9 – BBC Two

Otras

Mejor serie internacional

Little America – Apple TV+

Lovecraft Country –Sky Atlantic

Unorthodox – Netflix

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville) – BBC Four

Mejor miniserie

Adult Material – Channel 4

Podría destruirte – BBC One

Normal People – BBC Three

Small Axe – BBC One

Mejor documental

American Murder: The Family Next Door – Netflix

Anton Ferdinand: Football, Racism & Me – BBC One

Locked In: Breaking The Silence (Storyville) – BBC Four

Surviving Covid – Channel 4

Mejor TV Movie

Anthony – BBC One

BBW (On The Edge) – Channel 4

Sitting In Limbo – BBC One

The Windermere Children – BBC Two

