'The Girlfriend Experience': la tercera temporada de la serie se estrena en mayo en Starzplay y ya tiene tráiler

Starzplay ha lanzado un primer tráiler y le ha puesto fecha de estreno a la tercera temporada de The Girlfriend Experience. Será el 2 de mayo cuando los nuevos episodios de esta serie antológica, basada en la película homónima de Steven Soderbergh, lleguen a la plataforma.

La protagonista de esta nueva entrega, que llega cuatro años después de la segunda temporada, es Julia Goldani Telles, a quien vimos recientemente en la serie The Affair. Telles interpreta a Iris, una estudiante de neurociencia interesada en la industria tecnológica, que empieza a explorar el mundo transaccional de The Girlfriend Experience y se da cuenta de que las sesiones con sus clientes le proporcionan una ventaja en el mundo de la tecnología, y viceversa. En ese momento empieza a preguntarse si sus acciones están impulsadas por el libre albedrío o no y se adentra en un complejo camino de autodescubrimiento.

Tráiler 'The Girlfriend Experience' - Temporada 3 - Starzplay

La serie llega después de su paso por la sección oficial del Festival South by Southwest (SXSW), donde se han podido ver los dos primeros episodios de esta entrega, que está escrita y dirigida en su totalidad por la cineasta alemana Anja Marquardt (She's Lost Control).

