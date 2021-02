7 de 10

Ya conocemos la identidad de los actores y directores que seguirán hablando del amor en tiempos modernos en la segunda temporada de la antología Modern Love. Anna Paquin (True Blood), Kit Harington (Juego de Tronos), Minnie Driver (El indomable Will Hunting), Jack Reynor (Midsommar), Miranda Richardson (Stronger) Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) y Garrett Hedlund (Mudbound) son algunos de los nombres más sugerentes que se podrán delante de las cámaras de esta producción inspirada en la conocida columna del diario The New York Times.